“¡Vamos Leonas carajo!”: el mensaje de Javier Milei tras la consagración mundial

El presidente Javier Milei fue uno de los primeros dirigentes políticos en reaccionar a la consagración de Las Leonas en el Mundial de hockey femenino. Apenas finalizó la definición ante Países Bajos, el mandatario utilizó su cuenta de X para celebrar el triunfo argentino con un breve y contundente mensaje: “¡VAMOS LEONAS, CARAJO…!!!”.

Las Leonas, campeonas del mundo: la eufórica reacción de Milei

La publicación, escrita íntegramente en mayúsculas y acompañada por signos de exclamación, apareció poco después de que el seleccionado argentino se impusiera 3-1 en los penales australianos, luego del empate 1-1 durante el tiempo reglamentario.

El festejo presidencial se produjo tras una final de alto voltaje disputada en el estadio Wagener de Amstelveen. Argentina logró revertir el desarrollo del encuentro y llegó a la igualdad en el último cuarto, gracias a María José Granatto, que aprovechó un rebote después de un córner corto.

En la definición desde los 23 metros, Cristina Cosentino tuvo una actuación determinante y Sofía Cairó convirtió el penal que selló la consagración.

El triunfo significó el tercer título mundial de Las Leonas, después de las conquistas de Perth 2002 y Rosario 2010. Además, Argentina volvió a derrotar a Países Bajos en una final mundialista y quedó como el segundo seleccionado más ganador de la historia, detrás del conjunto neerlandés.

Con información de Infobae