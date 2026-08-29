Liberaron a la pareja de la mujer que murió tras caer de un quinto piso en Mendoza: cómo sigue la investigación

Liberaron a la pareja de la mujer que murió tras caer de un quinto piso en Mendoza.

El único detenido y pareja de la turista de 31 años que murió tras caer de un quinto piso en Mendoza, fue liberado. El hombre había sido detenido por ser la única persona que se encontraba con la víctima cuando ocurrió el hecho.

La pareja, oriunda de Buenos Aires, se estaban hospedando en un hotel de la capital provincial en calidad de turistas. El trágico episodio ocurrió el jueves a la madrugada y la Justicia en primera instancia, activó el protocolo de femicidio hasta esclarecer lo ocurrido.

Liberaron a la pareja de la mujer que murió en Mendoza

Según la información brindada por medios mendocinos, el hombre recuperó la libertad el viernes luego de que prestó declaración informativa en el marco de la causa que lleva adelante el fiscal de Instrucción Oscar Malla.

El Ministerio Público Fiscal, por su parte, indicó que la principal hipótesis hasta el momento no apunta a una muerte violenta por la intervención de terceros o un hombre, razón por la cual se descartaría un posible femicidio. De igual manera la investigación aún está en marcha y resta conocer los resultados de las pericias.

La pareja de la mujer al prestar testimonio, afirmó que el hecho fue una decisión de la víctima. Según relató, se encontraba durmiendo cuando vio a su novia parada junto a la ventana. Añadió que la joven atravesaba una «crisis emocional» y que, aunque intentó detenerla, terminó arrojándose al vacío.

El episodio se registró cerca de las 4.30 de la madrugada del 27 de agosto en el hotel Aguas del Corral, ubicado en el centro de la ciudad de Mendoza. La víctima tenía 31 años.

Dónde recurrir en Neuquén y Río Negro para buscar ayuda si se reconocen signos de alerta sobre suicidios

En Neuquén, los hospitales Heller y Castro Rendón de Neuquén capital cuentan con guardias activas interdisciplinarias de salud mental, las 24 horas. En el caso de Bouquet Roldán es de 8 a 20 horas.

También se pueden consultar en los centros de salud y hospitales del interior. Además, se puede llamar a la línea de contención en salud mental y adicciones, al número 299-5358191.

El SIEN tiene atención de emergencias para salud mental y consumo problemático de 8 a 20 horas, a través del 107, todos los días.

En Río Negro ante una situación de intento de suicidio o de riesgo de autolesión se puede llamar al 911. También pueden acercarse o comunicarse con el hospital o centro de salud más cercano, o bien a través de la línea telefónica nacional y gratuita de Salud Mental 0800 999 0091.