El horóscopo chino de este martes 24 de noviembre de 2026 estará marcado por la energía del Tigre, el elemento Agua yang y la influencia de la Luna llena. Esta combinación invita a tomar decisiones, avanzar con proyectos y abrirse a nuevas oportunidades.

Según el calendario astrológico de Ludovica Squirru, será una jornada especialmente favorable para concretar acuerdos, realizar viajes y poner en marcha iniciativas que impliquen cambios importantes.

Horóscopo chino: cuáles son los cinco signos favorecidos este martes 24 de noviembre

Los animales del zodíaco chino que estarán en concordancia y afinidad con la energía del Tigre serán:

Conejo

Caballo

Cabra

Perro

Chancho

Estos cinco signos podrán encontrar un clima energético favorable para impulsar sus proyectos, fortalecer vínculos y tomar decisiones.

Por el contrario, el Mono estará en choque con el Tigre, por lo que se recomienda actuar con prudencia, evitar confrontaciones y no precipitarse ante situaciones inesperadas.

Horóscopo chino de Ludovica: la energía del día

Fase lunar: Luna llena.

Luna llena. Energía del día: Agua yang.

Agua yang. Signo del día: Tigre.

Tigre. Ki diario: 4.

4. Signo en choque: Mono.

Mono. Concordias y afinidades: Conejo, Caballo, Cabra, Perro y Chancho.

Qué recomienda Ludovica Squirru para este martes 24 de noviembre

De acuerdo con el calendario de la astrología china, será un día favorable para:

Viajar e inaugurar emprendimientos.

Hacer negocios y firmar contratos.

Realizar mudanzas.

Demoler o construir.

Visitar amigos y familiares.

Avanzar en procesos de adopción.

En cambio, el calendario oriental aconseja evitar las instalaciones de gas y electricidad durante esta jornada.

La combinación de la Luna llena y la energía del Tigre representa, desde la perspectiva de la astrología china, una oportunidad para avanzar con determinación, renovar objetivos y dar lugar a nuevos comienzos.