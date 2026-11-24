Horóscopo chino: los cinco signos favorecidos por la Luna llena este martes 24 de noviembre, según Ludovica
La energía del Tigre y el elemento Agua yang marcarán una jornada favorable para los cambios, los negocios y los nuevos comienzos. Qué recomienda Ludovica Squirru.
El horóscopo chino de este martes 24 de noviembre de 2026 estará marcado por la energía del Tigre, el elemento Agua yang y la influencia de la Luna llena. Esta combinación invita a tomar decisiones, avanzar con proyectos y abrirse a nuevas oportunidades.
Según el calendario astrológico de Ludovica Squirru, será una jornada especialmente favorable para concretar acuerdos, realizar viajes y poner en marcha iniciativas que impliquen cambios importantes.
Horóscopo chino: cuáles son los cinco signos favorecidos este martes 24 de noviembre
Los animales del zodíaco chino que estarán en concordancia y afinidad con la energía del Tigre serán:
- Conejo
- Caballo
- Cabra
- Perro
- Chancho
Estos cinco signos podrán encontrar un clima energético favorable para impulsar sus proyectos, fortalecer vínculos y tomar decisiones.
Por el contrario, el Mono estará en choque con el Tigre, por lo que se recomienda actuar con prudencia, evitar confrontaciones y no precipitarse ante situaciones inesperadas.
Horóscopo chino de Ludovica: la energía del día
- Fase lunar: Luna llena.
- Energía del día: Agua yang.
- Signo del día: Tigre.
- Ki diario: 4.
- Signo en choque: Mono.
- Concordias y afinidades: Conejo, Caballo, Cabra, Perro y Chancho.
Qué recomienda Ludovica Squirru para este martes 24 de noviembre
De acuerdo con el calendario de la astrología china, será un día favorable para:
- Viajar e inaugurar emprendimientos.
- Hacer negocios y firmar contratos.
- Realizar mudanzas.
- Demoler o construir.
- Visitar amigos y familiares.
- Avanzar en procesos de adopción.
En cambio, el calendario oriental aconseja evitar las instalaciones de gas y electricidad durante esta jornada.
La combinación de la Luna llena y la energía del Tigre representa, desde la perspectiva de la astrología china, una oportunidad para avanzar con determinación, renovar objetivos y dar lugar a nuevos comienzos.
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