La carta astral de este martes 24 de noviembre de 2026 estará protagonizada por uno de los acontecimientos astrológicos más destacados del mes: la Luna llena en Géminis, que alcanzará su punto máximo a las 11.53, hora argentina.

Según el sitio especializado Cafe Astrology, esta lunación, en oposición al Sol en Sagitario y en conjunción con Urano, estará asociada con las revelaciones, las noticias inesperadas y la necesidad de romper con viejos patrones.

Será una jornada que invitará a expresar emociones, resolver asuntos pendientes y replantear decisiones antes de cerrar noviembre.

Carta astral de hoy: cómo están alineados los planetas

Sol en Sagitario: expansión, optimismo y búsqueda de nuevos horizontes.

expansión, optimismo y búsqueda de nuevos horizontes. Luna llena en Géminis: comunicación, revelaciones y movimiento emocional.

comunicación, revelaciones y movimiento emocional. Mercurio en Escorpio: introspección y conversaciones profundas.

introspección y conversaciones profundas. Venus en Libra: equilibrio, armonía y renovación de los vínculos.

equilibrio, armonía y renovación de los vínculos. Marte en Leo: determinación, creatividad y protagonismo.

determinación, creatividad y protagonismo. Júpiter en Leo: crecimiento y confianza personal.

crecimiento y confianza personal. Saturno retrógrado en Aries: revisión de objetivos y responsabilidades.

revisión de objetivos y responsabilidades. Urano retrógrado en Géminis: cambios inesperados y nuevas perspectivas.

cambios inesperados y nuevas perspectivas. Neptuno retrógrado en Aries: revisión de deseos e ideales.

revisión de deseos e ideales. Plutón en Acuario: transformación y renovación.

Cómo impactará la carta astral de hoy en los 12 signos del zodíaco

Aries: una conversación pendiente podría abrir nuevas posibilidades.

una conversación pendiente podría abrir nuevas posibilidades. Tauro: será momento de reorganizar las finanzas y reconocer prioridades.

será momento de reorganizar las finanzas y reconocer prioridades. Géminis: la Luna llena en tu signo invita a cerrar ciclos y tomar decisiones personales.

la Luna llena en tu signo invita a cerrar ciclos y tomar decisiones personales. Cáncer: necesitás escuchar tus emociones y dejar atrás preocupaciones.

necesitás escuchar tus emociones y dejar atrás preocupaciones. Leo: las amistades y los proyectos compartidos cobrarán protagonismo.

las amistades y los proyectos compartidos cobrarán protagonismo. Virgo: podrían surgir novedades relacionadas con el trabajo y tus objetivos profesionales.

podrían surgir novedades relacionadas con el trabajo y tus objetivos profesionales. Libra: se abrirá una etapa favorable para explorar nuevos intereses.

se abrirá una etapa favorable para explorar nuevos intereses. Escorpio: será una jornada de transformación emocional y revisión de vínculos.

será una jornada de transformación emocional y revisión de vínculos. Sagitario: las relaciones personales estarán en primer plano. Buscá acuerdos.

las relaciones personales estarán en primer plano. Buscá acuerdos. Capricornio: reorganizar tu rutina te permitirá recuperar el equilibrio.

reorganizar tu rutina te permitirá recuperar el equilibrio. Acuario: la creatividad y los asuntos del corazón ocuparán un lugar especial.

la creatividad y los asuntos del corazón ocuparán un lugar especial. Piscis: las cuestiones familiares y las emociones requerirán mayor atención.

Cuáles son los signos más movilizados por la Luna llena

Según la astrología, los signos mutables serán los más sensibles a esta configuración planetaria: Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis.

La recomendación astrológica para este martes es evitar las decisiones impulsivas, prestar atención a las noticias inesperadas y aprovechar la energía lunar como una oportunidad simbólica para cerrar etapas antes de diciembre.