Carta astral de hoy, martes 24 de noviembre: cómo impacta la Luna llena en los 12 signos del zodíaco
La temporada de Sagitario y la Luna llena marcan una jornada de intensidad emocional, revelaciones y nuevos desafíos. Qué propone la astrología para cada signo.
La carta astral de este martes 24 de noviembre de 2026 estará protagonizada por uno de los acontecimientos astrológicos más destacados del mes: la Luna llena en Géminis, que alcanzará su punto máximo a las 11.53, hora argentina.
Según el sitio especializado Cafe Astrology, esta lunación, en oposición al Sol en Sagitario y en conjunción con Urano, estará asociada con las revelaciones, las noticias inesperadas y la necesidad de romper con viejos patrones.
Será una jornada que invitará a expresar emociones, resolver asuntos pendientes y replantear decisiones antes de cerrar noviembre.
Carta astral de hoy: cómo están alineados los planetas
- Sol en Sagitario: expansión, optimismo y búsqueda de nuevos horizontes.
- Luna llena en Géminis: comunicación, revelaciones y movimiento emocional.
- Mercurio en Escorpio: introspección y conversaciones profundas.
- Venus en Libra: equilibrio, armonía y renovación de los vínculos.
- Marte en Leo: determinación, creatividad y protagonismo.
- Júpiter en Leo: crecimiento y confianza personal.
- Saturno retrógrado en Aries: revisión de objetivos y responsabilidades.
- Urano retrógrado en Géminis: cambios inesperados y nuevas perspectivas.
- Neptuno retrógrado en Aries: revisión de deseos e ideales.
- Plutón en Acuario: transformación y renovación.
Cómo impactará la carta astral de hoy en los 12 signos del zodíaco
- Aries: una conversación pendiente podría abrir nuevas posibilidades.
- Tauro: será momento de reorganizar las finanzas y reconocer prioridades.
- Géminis: la Luna llena en tu signo invita a cerrar ciclos y tomar decisiones personales.
- Cáncer: necesitás escuchar tus emociones y dejar atrás preocupaciones.
- Leo: las amistades y los proyectos compartidos cobrarán protagonismo.
- Virgo: podrían surgir novedades relacionadas con el trabajo y tus objetivos profesionales.
- Libra: se abrirá una etapa favorable para explorar nuevos intereses.
- Escorpio: será una jornada de transformación emocional y revisión de vínculos.
- Sagitario: las relaciones personales estarán en primer plano. Buscá acuerdos.
- Capricornio: reorganizar tu rutina te permitirá recuperar el equilibrio.
- Acuario: la creatividad y los asuntos del corazón ocuparán un lugar especial.
- Piscis: las cuestiones familiares y las emociones requerirán mayor atención.
Cuáles son los signos más movilizados por la Luna llena
Según la astrología, los signos mutables serán los más sensibles a esta configuración planetaria: Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis.
La recomendación astrológica para este martes es evitar las decisiones impulsivas, prestar atención a las noticias inesperadas y aprovechar la energía lunar como una oportunidad simbólica para cerrar etapas antes de diciembre.
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