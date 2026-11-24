El Gobierno de Javier Milei recibió dos ofertas económicas para construir el muelle militar de la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra estratégica en la Patagonia austral que el Ejecutivo reactivó en septiembre por decreto. La apertura de sobres ocurre en medio de la escalada diplomática y judicial contra el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros de las Islas Malvinas, y a pocos días de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) resuelva el pedido argentino para frenar esa explotación.

Eje de la licitación Dato clave Ofertas recibidas Concret Nor S.A. ($191.956 millones) y Lemiro Pablo Pietroboni S.A. ($210.333 millones) superaron el techo oficial de $189.321 millones. Plazos de obra El inicio está previsto para principios de 2027, con una meta inicial de 240 metros de muelle en 18 meses y finalización global en 2029. Frente Malvinas El sábado 28 de noviembre el TIDM define en Hamburgo si frena Sea Lion, mientras empresas contratistas abandonan el proyecto.

De las 15 compañías que habían manifestado interés en el proceso licitatorio, únicamente Concret Nor S.A. y Lemiro Pablo Pietroboni S.A. formalizaron una propuesta. Ninguna de las dos cotizaciones logró perforar el presupuesto oficial de $189.321.118.168 (equivalen a unos US$ 91 millones según el Banco Nación) fijado como referencia por la Armada Argentina, por lo que ahora se abre la etapa de evaluación técnica y económica previa a la adjudicación.

¿Cuánto cotizaron las empresas y quiénes están detrás de las ofertas?

Las propuestas presentadas exhiben una brecha superior a los 18.000 millones de pesos entre sí y ambas se ubican por encima del cálculo estatal:

Concret Nor S.A.: ofertó $191.956.199.991,25 , lo que representa un 1,4% por encima del presupuesto oficial. La firma está vinculada al empresario Sebastián Galluzzo , señalado como su presidente, e integra el consorcio —junto a Marcalba S.A. , Pose S.A. y Coarco S.A. — que ganó el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur en la privatización de rutas nacionales (rutas 3, 205 y 226, más las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery).



ofertó , lo que representa un por encima del presupuesto oficial. La firma está vinculada al empresario , señalado como su presidente, e integra el consorcio —junto a , y — que ganó el en la privatización de rutas nacionales (rutas 3, 205 y 226, más las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery). Lemiro Pablo Pietroboni S.A.: cotizó $210.333.576.695,30, un 11,1% superior al techo fijado por la Armada. Es una empresa familiar de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) con más de 60 años en obras viales, minería, energía, aeropuertos, ferrocarriles e ingeniería hidráulica, que además integra la unión transitoria adjudicataria del Tramo Conexión (59,34 kilómetros de la Ruta Nacional 174, entre Rosario y Victoria).

Aunque la Casa Rosada relanzó la iniciativa como emblema de su política soberana en el Atlántico Sur, el proyecto responde a un plan original de 1990 que tuvo su arranque formal en 2022, bajo la gestión de Alberto Fernández. Tras alcanzar apenas un 9% de avance en tareas preliminares, los trabajos quedaron virtualmente paralizados con el cambio de gobierno en diciembre de 2023.

El 4 de septiembre pasado, Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026 para reasignar partidas del Ministerio de Defensa y destrabar la obra. Ese día, el mandatario afirmó que el objetivo es «convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica en una región estratégica para el futuro del país».

Con una licitación complementaria abierta a fines de octubre, el cronograma oficial prevé iniciar las obras a comienzos de 2027. En un plazo de 18 meses, el Gobierno busca habilitar los primeros 240 metros del muelle —destinados a las lanchas de la División de Patrullado Austral—, completar el 40% de la estructura y dotar al predio de redes de agua, electricidad, gas, conectividad y un edificio de servicios marítimos.

La obra integral, en la que participa Tandanor, contempla un muelle principal de 585 metros para asistir a buques científicos, comerciales y militares con proyección hacia la Antártida. Su costo total se estima entre US$ 450 y US$ 500 millones, con horizonte de finalización en 2029, aunque el segundo tramo dependerá de los fondos incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 que debate el Congreso.

¿Qué impacto tiene el conflicto por Sea Lion en Malvinas y en Vaca Muerta?

El endurecimiento de la ofensiva diplomática argentina escaló en julio de 2026, luego de que la selección nacional venciera a Inglaterra en la semifinal del Mundial y los jugadores exhibieran en el campo de juego una bandera con la leyenda «Las Malvinas son argentinas». Desde entonces, el Ejecutivo intensificó las acciones legales y sanciones contra Sea Lion, el yacimiento offshore descubierto en 2010 en la cuenca norte del archipiélago que demandará USD 1.800 millones de inversión y es liderado por la israelí Navitas Petroleum (65%) junto a la británica Rockhopper Exploration (35%).

La presión argentina ya provocó bajas en la cadena de suministro del proyecto. Esta semana, Rockhopper informó ante la Bolsa de Londres que dos contratistas, uno inglés y otro israelí, desistieron de participar por temor a conflictos legales y comerciales, mientras el astillero Seatrium (con sede en Singapur) evalúa cancelar el contrato para modernizar el buque Aoka Mizu, clave para extraer y almacenar crudo en el yacimiento.

La controversia también alcanzó a Harbour Energy, la petrolera británica con operaciones en Vaca Muerta, por ser la continuadora jurídica de Premier Oil —inhabilitada por la Argentina desde 2013 y absorbida en 2021, con el mismo número de registro corporativo británico—. Si bien Harbour transfirió sus acciones en Sea Lion a Navitas en 2022 por un dólar simbólico, según publicó Infobae esta semana reiteró que «no tiene ningún interés en Sea Lion ni desarrolla actividades vinculadas a las Islas Malvinas, y no las tendrá en el futuro».

El próximo capítulo decisivo se jugará este sábado 28 de noviembre en Hamburgo, cuando el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por la Argentina para paralizar Sea Lion mientras avanza el arbitraje de fondo contra el Reino Unido, un litigio que podría extenderse durante años.