El pronóstico del tiempo para este martes 24 de noviembre de 2026 en Río Negro y Neuquén anticipa una jornada marcada por el viento, la nubosidad variable y las diferencias de temperatura entre los Valles, la cordillera y la Costa Atlántica.

Según los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundidos por medios regionales, las ráfagas podrían alcanzar o superar los 90 kilómetros por hora en algunas zonas de la Patagonia.

En paralelo, la astrología propone una jornada de intensidad emocional bajo la influencia de la Luna llena en Géminis y el Sol en Sagitario. ¿Cómo estará el tiempo y qué les depara el horóscopo a los 12 signos?

Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro y Neuquén

Alto Valle: temperaturas agradables y viento

En Neuquén, General Roca, Cipolletti y localidades cercanas se espera una jornada con nubosidad variable y viento del sudoeste.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 24 y 26 grados, con un marcado descenso térmico durante la noche. El viento podría perder intensidad con el correr de las horas.

Cordillera y región de los Lagos: ambiente fresco

En Bariloche y El Bolsón predominarán las condiciones frescas, con abundante nubosidad y temperaturas máximas de entre 13 y 16 grados.

Las mínimas rondarán los 4 a 6 grados, con presencia de viento del oeste.

Costa Atlántica: viento y posibles lloviznas

En Viedma, Las Grutas y San Antonio Oeste se prevén temperaturas de entre 11 y 20 grados, nubosidad y posibles precipitaciones débiles durante las primeras horas del día.

El viento será uno de los protagonistas de la jornada, con una advertencia meteorológica para la región.

Línea Sur: descenso de las temperaturas y ráfagas intensas

La meseta rionegrina tendrá una jornada fresca, con nubosidad variable y fuertes vientos provenientes del oeste y sudoeste.

Se recomienda consultar las alertas meteorológicas actualizadas antes de circular por las rutas.

Horóscopo y clima: cómo impacta simbólicamente la energía de este martes en los 12 signos

La Luna llena en Géminis está asociada, dentro de la astrología, con la comunicación, las revelaciones y la necesidad de liberar pensamientos y emociones acumuladas.

El viento que atraviesa la Patagonia puede interpretarse simbólicamente como una invitación a renovar energías y dejar atrás aquello que ya no tiene lugar en nuestra vida.

Aries: será una jornada para canalizar tu energía y evitar las respuestas impulsivas.

será una jornada para canalizar tu energía y evitar las respuestas impulsivas. Tauro: buscá estabilidad frente a los cambios y revisá tus prioridades económicas.

buscá estabilidad frente a los cambios y revisá tus prioridades económicas. Géminis: la Luna llena en tu signo te invita a expresar lo que sentís y cerrar asuntos pendientes.

la Luna llena en tu signo te invita a expresar lo que sentís y cerrar asuntos pendientes. Cáncer: priorizá el descanso y encontrá un momento para conectar con tus emociones.

priorizá el descanso y encontrá un momento para conectar con tus emociones. Leo: aprovechá tu creatividad para transformar los imprevistos en oportunidades.

aprovechá tu creatividad para transformar los imprevistos en oportunidades. Virgo: evitá querer controlar cada detalle. La flexibilidad será fundamental.

evitá querer controlar cada detalle. La flexibilidad será fundamental. Libra: buscá armonía en tus relaciones y no postergues conversaciones importantes.

buscá armonía en tus relaciones y no postergues conversaciones importantes. Escorpio: será momento de liberar preocupaciones y revisar compromisos.

será momento de liberar preocupaciones y revisar compromisos. Sagitario: la energía de tu temporada solar te invita a mirar hacia adelante y fortalecer tus vínculos.

la energía de tu temporada solar te invita a mirar hacia adelante y fortalecer tus vínculos. Capricornio: reorganizá tu rutina y adaptá tus planes a las circunstancias.

reorganizá tu rutina y adaptá tus planes a las circunstancias. Acuario: podrían surgir nuevas ideas que impulsen proyectos personales.

podrían surgir nuevas ideas que impulsen proyectos personales. Piscis: escuchá tu intuición y reservá tiempo para recuperar el equilibrio emocional.

Los cuatro signos más movilizados por la Luna llena de este martes 24 de noviembre

Desde la interpretación astrológica, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis serán los signos más sensibles a esta lunación.

Los cuatro pertenecen a la modalidad mutable del zodíaco, asociada con la adaptación, la transformación y los cambios de etapa.

Mientras el viento se hace sentir en Río Negro y Neuquén, el consejo simbólico del horóscopo para este martes será soltar lo que pesa, aceptar los cambios y abrir espacio para nuevas oportunidades.

Las interpretaciones astrológicas son simbólicas y no existe evidencia científica de que las condiciones meteorológicas determinen el destino de los signos.