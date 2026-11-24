Con la publicación oficial de las designaciones en el Boletín Oficial este martes, quedó formalizada la nueva etapa institucional en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

A través del Decreto 1412/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud Mario Iván Lugones, el Ejecutivo aceptó las renuncias de Esteban Ernesto Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo y nombró en su reemplazo al frente de PAMI a la abogada Verónica Gabriela Pérez como directora ejecutiva y a la médica Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva, con el objetivo declarado de optimizar recursos y fortalecer las prestaciones médicas para más de cinco millones de afiliados.

Perfil de Verónica Gabriela Pérez y Elizabeth Ana Osterberg, las nuevas titulares del PAMI

Según informa Clarín, la diferencia de otras designaciones recientes en el sector público, la nueva dupla directiva de PAMI combina trayectoria política en la gestión municipal con carrera técnica de más de una década dentro de la propia obra social de los jubilados.

Verónica Gabriela Pérez, la nueva directora ejecutiva, es abogada y escribana, cuenta con experiencia previa en la administración local tras haberse desempeñado como secretaria en las intendencias bonaerenses de Hurlingham y Morón durante gestiones del PJ y del PRO, respectivamente.

Ingresó a la estructura de PAMI en 2025 como directora de la Unidad de Gestión Local (UGL) de San Martín y, en septiembre 2026, asumió como coordinadora ejecutiva del organismo en reemplazo de Juan Cruz Montero, instancia en la que fue presentada internamente por el asesor presidencial Santiago Caputo.

Elizabeth Ana Osterberg, flamante subdirectora ejecutiva, es médica de perfil técnico con antecedentes en el Hospital Zonal «Zenón Videla Dorna» de San Miguel del Monte, ingresó a la Administración Pública Nacional en 2010 y desarrolló una extensa carrera interna en PAMI.

Entre 2016 y 2024 condujo la Subgerencia de Administración de Prestaciones Médicas, luego pasó por la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios y, durante 2026, encabezó la Unidad Técnico Médica e integró la Comisión de Seguimiento de los Convenios con Entidades Farmacéuticas y Laboratorios Adherentes, un área clave para el control de gastos en medicamentos.

Qué establece el decreto de designaciones y cuál es la situación financiera de PAMI

El recambio oficializado mediante el Decreto 1412/2026, con vigencia desde el 23 de noviembre 2026, se produce en un escenario presupuestario exigente para PAMI, marcado por el desafío de equilibrar las cuentas sin afectar la atención sanitaria de jubilados y pensionados: