Horóscopo Chino: Ludovica Squirru anticipa un domingo de cambios y advertencias clave

Hoy Horóscopo Chino. El último domingo del año llega con una carga vibracional que invita a la renovación personal y al compromiso social. Según las predicciones de Ludovica Squirru, máxima referente de la astrología oriental, este 28 de diciembre 2025 estará regido por la energía del Metal Yin, una frecuencia que pide precisión y cuidado en los detalles.

Si estás pensando en renovar tu imagen o hacer planes para el cierre de 2025, prestá atención a las señales del cosmos para no dar un paso en falso con estas predicciones de Ludovica Squirru del Horóscopo Chino.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru. Energía del día: La sensibilidad de la Cabra

La jornada está marcada por el Signo de la Cabra y un Ki diario 8. Esta combinación suele traer una atmósfera de mayor empatía y creatividad.

Sin embargo, no todo es armonía en el horizonte astral: hoy se produce el choque con el Búfalo. Los nacidos bajo este signo deberán actuar con cautela, evitando discusiones innecesarias que puedan empañar el descanso dominical.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru. Concordias y afinidades: los favoritos de este domingo

La energía del Metal Yin potenciará especialmente a ciertos integrantes del zodíaco oriental. Si sos de alguno de estos signos, hoy la suerte está de tu lado:

Tigre, Conejo y Caballo.

Cabra, Mono y Chancho.

Horóscopo Chino hoy. Consejo de Ludovica Squirru: qué hacer y qué evitar hoy

Para aprovechar al máximo la influencia de la Cabra, la experta sugiere enfocarse en el bienestar personal y el entorno inmediato:

SÍ al cambio de look : es un día ideal para cortarse el pelo y renovar la energía externa.

: es un día ideal para cortarse el pelo y renovar la energía externa. SÍ al movimiento en el hogar : al igual que en jornadas anteriores, los astros favorecen cambiar de lugar la cama para renovar los flujos del sueño.

: al igual que en jornadas anteriores, los astros favorecen cambiar de lugar la cama para renovar los flujos del sueño. SÍ a la aventura y la solidaridad: el consejo diario destaca que es un buen momento para viajar y realizar trabajo social.

Advertencias importantes para este domingo: a pesar de la energía creativa, hay actividades que Ludovica recomienda evitar terminantemente para no atraer bloqueos:

No instalar gas ni electricidad : las tareas técnicas complejas en el hogar pueden presentar complicaciones.

: las tareas técnicas complejas en el hogar pueden presentar complicaciones. No cavar : al igual que en otros días de esta semana, la tierra debe permanecer tranquila.

: al igual que en otros días de esta semana, la tierra debe permanecer tranquila. No realizar inauguraciones: si tenías pensado abrir un negocio o presentar un proyecto, mejor esperar a una configuración más favorable.

Horóscopo Chino hoy: tip extra para este domingo 28 de diciembre 2025

Este domingo es perfecto para conectar con los demás desde un lugar genuino. La Cabra nos regala la oportunidad de cerrar el año ayudando a otros.

Si tenías un viaje pendiente o simplemente querías cambiar de aire, ¡adelante! El Metal Yin te dará la claridad necesaria.