Horóscopo Chino: qué le espera a tu signo este lunes 22 de diciembre 2025

Horóscopo Chino hoy: este lunes 22 de diciembre 2025 se presenta como una jornada clave para reacomodar las piezas antes de la Navidad. Bajo el reinado de la Serpiente de Madera, el consejo general sigue siendo la cautela y la observación estratégica. A continuación, el detalle de lo que los astros deparan para cada animal del zodíaco chino.

Horóscopo Chino hoy: signos que fluyen con éxito este lunes 22 de diciembre 2025

Rata : tras haber sido el signo del día el domingo, comenzás la semana con un resto de energía positiva que te permite liderar proyectos en el trabajo.

: tras haber sido el signo del día el domingo, comenzás la semana con un resto de energía positiva que te permite liderar proyectos en el trabajo. Búfalo : tu afinidad con la energía actual se mantiene alta. Es un lunes ideal para concretar firmas de contratos o acuerdos que venías postergando.

: tu afinidad con la energía actual se mantiene alta. Es un lunes ideal para concretar firmas de contratos o acuerdos que venías postergando. Dragón : tu mente está brillante. Se sugiere que aproveches este inicio de semana para organizar esos planes de viaje que tenés en mente para 2026.

: tu mente está brillante. Se sugiere que aproveches este inicio de semana para organizar esos planes de viaje que tenés en mente para 2026. Gallo : seguís transitando un mes de «tranquilidad reparadora». Aprovechá el lunes para cerrar temas pendientes sin el estrés habitual.

: seguís transitando un mes de «tranquilidad reparadora». Aprovechá el lunes para cerrar temas pendientes sin el estrés habitual. Mono y Chancho: la concordancia que mostraron el domingo se extiende al lunes, facilitando las relaciones públicas y el trabajo en equipo.

Horóscopo Chino hoy: signos que deben extremar la prudencia este lunes 22 de diciembre 2025

Caballo : venís de un domingo de «choque» energético. Este lunes todavía sentirás algunos resabios de esa tensión, por lo que se recomienda evitar reuniones conflictivas o decisiones financieras impulsivas.

: venís de un domingo de «choque» energético. Este lunes todavía sentirás algunos resabios de esa tensión, por lo que se recomienda evitar reuniones conflictivas o decisiones financieras impulsivas. Tigre : la madera del año te exige flexibilidad. No intentes forzar situaciones; dejá que las cosas fluyan a su propio ritmo para evitar el agotamiento.

: la madera del año te exige flexibilidad. No intentes forzar situaciones; dejá que las cosas fluyan a su propio ritmo para evitar el agotamiento. Cabra : Aunque ayer tuviste una jornada favorable, el lunes te pedirá que pongas límites claros en tu entorno familiar para no llegar cansada al brindis.

: Aunque ayer tuviste una jornada favorable, el lunes te pedirá que pongas límites claros en tu entorno familiar para no llegar cansada al brindis. Serpiente : estás en tu año, pero eso implica una gran carga de responsabilidad. Mantené la mirada fría y analítica que te caracteriza para resolver imprevistos domésticos.

: estás en tu año, pero eso implica una gran carga de responsabilidad. Mantené la mirada fría y analítica que te caracteriza para resolver imprevistos domésticos. Perro : es un día para la lealtad. Alguien de tu entorno cercano puede necesitar tu consejo; escuchá antes de hablar.

: es un día para la lealtad. Alguien de tu entorno cercano puede necesitar tu consejo; escuchá antes de hablar. Conejo: la energía de la Madera Yang te invita a salir de tu zona de confort. Es un lunes para la valentía, pero siempre con un plan B bajo la manga.

Horóscopo Chino: consejos para arrancar la semana

La tendencia actual de la astrología oriental favorece los negocios y el servicio social. Si tenés que realizar trámites bancarios o ayudar a un colega, este lunes es el momento indicado.

Evitá, sin embargo, iniciar grandes transformaciones físicas en tu hogar, ya que la energía para «cavar o mudarse» todavía no es la más propicia según el calendario lunar.