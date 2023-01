Horóscopo de hoy 30 de enero de 2023, signo por signo

Bienestar: No dejes que la desconfianza o la inseguridad te minen por dentro. Rechaza cualquier pensamiento de inferioridad, tú naciste para triunfar.

Riqueza: Mucha de tu energía está encaminada a mejorar tu situación financiera, y no te faltarán oportunidades para lograrlo.

Amor: Estás muy centrado en el trabajo y no deberías desatender las cuestiones amorosas, pues en ellas encuentras la satisfacción.

Bienestar: Dale más importancia a tu propia filosofía que a lo que creen los demás. Sigue tus propias reglas y no las que te imponga la sociedad.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Expansión, oportunidades, viajes, cursos, estudios, nuevas oportunidades aparecen en tu vida. Aprovecha, la oportunidad no viene todos los días.

Amor: El deseo no faltará a la cita. Atracción y camaradería, aunque no tienes ni que pronunciar la palabra compromiso.

Riqueza: Las actividades de comercio o mercantiles pueden tener una buena perspectiva. Buen momento para obtener ascensos.

Bienestar: No te pongas en víctima, quien te ama no tiene por qué atenderte como a un chico. Si no cambias tu actitud lograrás alejar a esa persona.