Horóscopo de hoy domingo 14 de septiembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Debido a tu actitud ligeramente hostil, no podrás lograr un entendimiento eficaz con los demás. Amor: Alguien recién conocido se te acercará más y descubrirás una nueva amistad o un amor potencial. Los dos pueden llevarse bien. Riqueza: Hay entendimiento en el equipo y es fácil llegar a los objetivos pautados. Te reconocerán a fin de mes con un aumento. Bienestar: Haz un examen de conciencia, esto requiere de una gran dosis de voluntad para reducir el ego y echar una mirada a los fracasos y errores del pasado.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Te exigirán más que al resto porque tú puedes. Asúmete como un triunfador y trata de llevarte la mayor tajada. Amor: Actuarás con mucha vehemencia en las relaciones de pareja, más si estamos hablando de una relación convencional. Riqueza: Mejor medir los aspectos positivos y negativos antes de hacer una apuesta fuerte de dinero. No conviene tomar decisiones apresuradas. Bienestar: El pasado es un gran maestro al que debe escucharse con atención si es que quieres aprender de tus errores. Así, evitarás problemas si miras hacia atrás.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Sientes que están tramando algo hacia tu persona y no te equivocas. Ten cuidado con gente de tu entorno más cercano. Amor: No siempre la belleza viene de la mano de la inteligencia. Evalúa qué aspecto te importa más de esa persona que conociste. Riqueza: Dale crédito a tus pálpitos. Si te guías por tu instinto lograrás progresar a pasos agigantados, sin equivocaciones. Bienestar: Elimina de tu mente las creencias que te impiden pensar con libertad. Deja de ponerte trabas y anímate a renovar tus ideas.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Medita profundamente cuan maduro eres como para poder aclarar el panorama emocional que estás atravesando. Amor: No puedes mantener una doble vida si pretendes tener una relación estable. No juegues con los sentimientos de tu pareja. Riqueza: Tu jornada laboral será extensa. Te llevará más tiempo del previsto acabar con tus responsabilidades pero podrás hacerlo. Bienestar: Debes aprender a dejar que tus seres queridos tengan un papel más activo en ayudarte a resolver los inconvenientes que debas afrontar en la vida.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Por fin sientes que te comprenden en tu casa, y la verdad es que las cosas han cambiado para ti porque traes mejor energía y estás más positivo. Amor: Avances en tus proposiciones amorosas. No desoigas la voz del corazón y las necesidades que aguardan ser cumplidas. Riqueza: Es conveniente iniciar nuevas actividades, generar proyectos creativos, ampliar tus contactos y relaciones laborales. Bienestar: Ante esquemas mentales muy arraigados en el otro, más vale ir con cuidado. En todo vínculo que se genere siempre es menester preservarse.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No tiene sentido que te enfrentes a tu familia, por lo que te conviene evitar situaciones tensas al respecto. Mejor, acepta consejos. Amor: Tratarás de buscar un respiro en el amor. Por eso, tenderás a relacionarte con personas bastante desprejuiciadas. Riqueza: Buena relación y posibilidad de recibir ayuda de personas de autoridad. Favorable para ocupaciones relacionadas con educación. Bienestar: Por ahora esfuérzate, ya llegará el tiempo de descansar. Dile que no a la rutina como forma de vida, lánzate a la aventura de lo desconocido.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Hoy verás la vida desde otra perspectiva, conocerás a alguien que le pondrá diversión y adrenalina a tus días. Amor: Te sucederá algo inédito, te quedarás sin palabras. Una persona bellísima o de mucho carácter será la responsable. Riqueza: En el día de hoy, son posibles las confusiones, así que asegúrate de que los términos y las condiciones estén bien claros. Bienestar: Debes ser consciente de que las decisiones que has tomado son las más acertadas. El tiempo y los resultados te darán la razón.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Te espera una sorpresa en el hogar hoy, aunque tu reacción sorprenderá también a los que te rodean. No está de más una visita al médico. Amor: Ciclo altamente productivo, aunque algunas desavenencias amorosas pueden perturbarte. Escucha las necesidades de tu pareja. Riqueza: Harás bien en poner ciertos reparos considerando que el factor económico tiene que ser decisivo antes de adoptar una decisión. Bienestar: Es importante que resistas la tentación de aceptar menos de lo que mereces, y aspira a la totalidad del mérito. Lucha por lo que te corresponde.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: A pesar de poseer un amplio y nutrido grupo de amigos, conocerás gente en otros ámbitos que te resultará muy enriquecedora. Amor: Estás en posición favorable para todo lo que tenga que ver con tus relaciones personales. Buen momento para cultivar amistades. Riqueza: Te darán un envión que no resultará suficiente como para llevarte a la cima. No te desanimes sin haber insistido lo suficiente. Bienestar: Tu imaginación es única y extremadamente poderosa. Tu paciencia a veces llega a desesperar a los demás. No dejes que eso te preocupe.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Es posible que sientas algo de recelo o hasta envidia a tu alrededor, pero con tu astucia lograrás neutralizar los efectos. Amor: Conviene poner en orden todos los asuntos relacionados con el amor, pues hay peligro de que haya equivocaciones. No te engañes. Riqueza: Nunca muestres tus flaquezas o debilidades en un ambiente laboral competitivo. Que el temple y la tranquilidad te representen. Bienestar: La naturaleza es extremadamente importante, te reconforta el contacto con ella. Descansar y dormir varias horas te es prácticamente imprescindible.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Habrá demoras y complicaciones en el trabajo. No te enfades porque no se debe a la ineficiencia de algún colega. Sé paciente. Amor: El amor se hará presente de la manera más inesperada. Estate atento porque estás a punto de vivir una gran historia de amor. Riqueza: Quieres obtener grandes ganancias, pero no haces nada para lograrlo. Si no te esfuerzas y estableces metas nunca progresarás. Bienestar: El don de la palabra es una de las virtudes que todos te envidian. Úsalo para expresar claramente tus sentimientos más profundos.