Intentaron robar un generador de la oficina móvil de EdERSA en Cipolletti

Un momento de tensión se vivió este miércoles, pasadas las 10:30, en el noreste de Cipolletti. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta intentaron sustraer un generador eléctrico perteneciente a la oficina móvil de EdERSA, la cual se encontraba prestando servicios en el barrio 2 de Febrero.

El episodio tuvo lugar frente a una fila de vecinos que aguardaban ser atendidos en el centro comunitario del sector. Mientras dos colaboradores de la distribuidora eléctrica realizaban gestiones de atención al público, los «motochorros» irrumpieron en el lugar. Uno de ellos descendió del rodado, cargó el pesado artefacto e intentó escapar junto a su cómplice.

Un robo frustrado por el peso y la reacción vecinal

A pesar de la rapidez del ataque, los malvivientes no lograron concretar el robo. La maniobra se vio dificultada por el gran peso del generador, lo que inestabilizó la huida en la motocicleta.

Ante los gritos de alerta, un hombre que se encontraba en las inmediaciones comenzó a perseguirlos. Al verse acorralados y con la carga dificultando su paso, los delincuentes decidieron arrojar el aparato al suelo y acelerar para perderse entre las calles del populoso barrio. Afortunadamente, no se registraron heridos entre el personal de la empresa ni entre los vecinos presentes.

La oficina móvil y el Plan PASE

El vehículo utilitario afectado es una unidad acondicionada especialmente para recorrer barrios periféricos y populares de la provincia. Su labor es fundamental para el Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), una iniciativa conjunta entre el Gobierno Provincial, la Municipalidad de Cipolletti, el Ente Regulador (EPRE) y la distribuidora EdERSA.

Desde la compañía lamentaron el hecho de inseguridad, ya que este tipo de acciones directas en territorio son las que permiten a los vecinos de sectores vulnerables realizar trámites sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas comerciales céntricas.