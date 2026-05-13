Cómo cultivar lavanda en mayo: consejos para un jardín perfumado y duradero

Lavanda en mayo: el secreto para un jardín perfumado y resistente a las heladas.-

La llegada de mayo marca el momento perfecto para renovar el diseño exterior con especies de alta resiliencia. La lavanda (Lavandula), reconocida por su aceite esencial y su capacidad de adaptación, encabeza la lista de plantas recomendadas para esta época.

Según informes técnicos del INTA, las aromáticas perennes encuentran en el otoño una ventana de plantación óptima: el suelo aún conserva el calor del verano, pero la menor intensidad solar reduce el estrés hídrico.

Al integrar la lavanda en el jardín, no solo se garantiza una fragancia persistente, sino que se construye un refugio para polinizadores esenciales, asegurando un espacio verde saludable y visualmente impactante durante todo el año.

Sol y drenaje: los pilares para cultivar lavanda con éxito

A pesar de su fama de ser una planta «todoterreno», el éxito con la lavanda depende de recrear su hábitat mediterráneo original. En nuestra región, el desafío no es el frío, sino la humedad acumulada en las raíces.

Exposición lumínica : para que la lavanda desarrolle sus aceites esenciales y florezca con intensidad, requiere un mínimo de seis horas de sol directo. Una ubicación sombría debilitará sus tallos y la hará propensa a plagas.

: para que la desarrolle sus aceites esenciales y florezca con intensidad, requiere un mínimo de seis horas de sol directo. Una ubicación sombría debilitará sus tallos y la hará propensa a plagas. Suelo y porosidad: el mayor enemigo de esta planta es el encharcamiento. Se recomienda plantarla en suelos arenosos o con pendientes que faciliten el escurrimiento. Si el suelo de tu jardín es arcilloso, es vital incorporar perlita o arena volcánica para mejorar el drenaje.

El riego y la poda de la lavanda en la temporada fría

Durante mayo y los meses sucesivos, el metabolismo de la lavanda se ralentiza, por lo que los cuidados hídricos deben ajustarse para evitar la asfixia radicular.

Frecuencia de riego : el riego en otoño debe ser regular pero moderado. La regla de oro para la lavanda es esperar a que el sustrato esté completamente seco antes de volver a hidratar. En invierno, las precipitaciones naturales de la Patagonia suelen ser suficientes.

: el riego en otoño debe ser regular pero moderado. La regla de oro para la es esperar a que el sustrato esté completamente seco antes de volver a hidratar. En invierno, las precipitaciones naturales de la Patagonia suelen ser suficientes. Mantenimiento estructural: aunque la poda fuerte se realiza tras la floración estival, en mayo se pueden realizar limpiezas suaves de flores secas. Esto ayuda a que la lavanda concentre su energía en el desarrollo de un sistema radicular fuerte para resistir las heladas intensas que se aproximan.

Por qué elegir lavanda para tu jardín frente a otras flores

Es necesario comparar la lavanda con otras opciones de mayo como las fresias o el heliotropo. Mientras que las fresias dependen de bulbos estacionales, la lavanda ofrece una estructura arbustiva permanente que evita que el jardín se vea «desnudo» en invierno.

Además, su resistencia comprobada a temperaturas de hasta -15°C (dependiendo de la variedad como la Lavandula angustifolia) la posiciona como una inversión a largo plazo mucho más segura para el clima regional que otras flores más delicadas y sensibles al viento.