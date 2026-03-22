Horóscopo de hoy domingo 22 de marzo, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Si tienes miedo de tomar decisiones y echar a perder muchos sacrificios, piensa las cosas con calma y obtendrás tranquilidad. Amor: Contigo las relaciones amorosas son fáciles y divertidas, trata de no perder ese sentimiento que tanto atraen a los demás. Riqueza: Un suceso no muy agradable requerirá que pongas toda tu voluntad para solucionarlo, de lo contrario te verás comprometido. Bienestar: Te sentirás más débil y cansado de lo habitual, podrías sufrir de gastritis. Cuídate en las comidas y trata de no cometer excesos.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Se consolida ese plan que tenías desde hace tiempo, pero ten en cuenta que se te presentarán varios inconvenientes. Amor: Debes ser sensato, paciente y práctico, y pon todas armas al servicio del amor para capturar del corazón de la persona que amas. Riqueza: Tendrás que afrontar una emergencia en el ámbito laboral cuyo riesgo será el de atrasar tus empeños personales. Bienestar: Tendrás fuerza interior y la convicción necesaria para resolver posibles molestias. Mantén el espíritu positivo y no te dejes abatir.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Te encuentras disconforme con el momento que estás atravesando. Aunque el futuro prometa, te costará esperar que las cosas mejoren. Amor: No permitas que tu creciente impaciencia general afecte la forma de relacionarte con tu pareja. Controla tus impulsos. Riqueza: Te ofrecerán un nuevo trabajo o un cambio de funciones. Maneja tus expectativas, no te dejes llevar por las emociones. Bienestar: No te trates mal a ti mismo, tienes la oportunidad de vivir mucho más feliz. En tus manos está decir cambia tu vida, y sentirte pleno y feliz.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Contarás con mucha energía para afrontar con éxito los obstáculos que puedan presentarse en tu vida. Utilízala inteligentemente. Amor: Trascendentes encuentros, algunos amistosos, otros de franca pasión. No temas, abrirás las puertas de tu corazón. Riqueza: Tus asuntos económicos son complejos, pero están llenos de interés. Necesitas hacer un cambio, pide la opinión de un experto. Bienestar: Necesitas de la ayuda de un poder superior para lograr la serenidad. No pierdas más tiempo, ese poder superior que necesitas está dentro de ti.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Tendrás suficiente amor y buenas perspectivas de dinero. Adiós al contigo pan y cebolla, soplarán vientos de abundancia. Amor: Sé un poco consentidor y, por un tiempo, pasa un poco por alto la disciplina sin dejar de mostrar tus sentimientos a quien amas. Riqueza: Tendrás más dinero en tus bolsillos porque se abrirán nuevos horizontes. No descuides tus estudios ni la capacitación. Bienestar: Se requiere un caudal de energía para que logres algo valioso, esta energía tiene un alto precio que es contar con optimismo, bondad, magnanimidad.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Tus opiniones podrían tener una mayor repercusión de la que imaginas, por lo que te convendrá medir las palabras. Amor: Es una época en la que conocerás muchísimas personas y mediante lo cual podrás satisfacer tu ego y vanidad. Riqueza: Tu gran profesionalidad y entusiasmo serán notados por tu jefe, quedará entusiasmado por tu brillante intuición. Bienestar: Los derroches de energía pueden cobrarte factura, así que vigila tu salud. Evita que una dolencia se convierta en crónica.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: El tiempo que dediques a tus ocupaciones será muy intenso. No descuides tus otras obligaciones que también son importantes. Amor: Excelentes ocasiones para iniciar una historia importante, hacer conquistas y vivir bellas veladas en compañía. Riqueza: Te parecerá que te faltarán las ocasiones justas para poner a la luz tus habilidades y te sentirás bastante frustrado. Bienestar: Controla tus estados de ánimo, ya que esto podrá complicar tu salud y te dejará totalmente en un desequilibrio emocional.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Es un período en que deberás tomar alguna posición respecto a tus intereses y ejercer acciones acordes a tus decisiones. Amor: Se presentará una energía sin límites que te permitirá arrastrar a tus amistades a seguirte en tus proyectos. Riqueza: Evita discusiones inútiles con compañeros y superiores, apela a tu notoria tranquilidad para resolver problemas pequeños. Bienestar: Posees una gran energía para dejar que las cosas se acomoden naturalmente a su ritmo sin temer pérdidas de tiempo. Aprovéchate de ella.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Es un momento muy favorable para las relaciones y diversiones con los amigos, y para todo tipo de actividades en grupo. Amor: Evitar la crítica y las discusiones no servirá para arreglar las cosas, trata de contener la rabia. Podrías arrepentirte luego. Riqueza: Trata de ser más prudente. Se están aproximando cambios favorables y sería una lástima dejarlos escapar. Presta más atención. Bienestar: Las amistades se arruinarán si permites que demasiada gente forme parte de una contienda. Trata de no tomar parte en situaciones absurdas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Un cambio de escenario dará nueva luz a un dilema o una decisión. Tu ánimo y tu creatividad serán levantados. Amor: Te sientes muy amoroso y afectivo hoy, y querrás compartir este momento con alguien que amas o al menos que congenias. Riqueza: Posibilidad de arreglo con respecto a una situación con papeles. Sentirás que no te comprenden en tu lugar de trabajo. Bienestar: El interés y la curiosidad te mantienen más activo y entusiasta. La única manera de que vivas una vida plena, es tomando conciencia de tus actos.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: No te entregues a la desesperación y saca enseñanzas para seguir adelante. Cambios que te enorgullecen. Amor: El amor será un sentimiento importante hoy, disfrutarás de una gran sensualidad y vitalidad. La pareja estará fortalecida. Riqueza: Si te cuestionan, sigue la política de no darte por aludido. Solamente debes poner más empeño en cada tarea que lleves a cabo. Bienestar: Si no te resuelven tus problemas, lo mejor es cambiar de táctica. Observa las cosas desde varios puntos de vista.