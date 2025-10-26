Horóscopo de hoy domingo 26 de octubre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Intenta no etiquetar ni juzgar a la gente que no es como tú, sin haberla conocido bien antes. En la variedad está el gusto. Amor: Aléjate de esa persona que no te conviene. Te necesita para aparentar cierta situación, pero no la conduce un verdadero afecto. Riqueza: Es probable que algunos desacuerdos con jefes y colaboradores se presenten el día de hoy. Tómalo con calma y aprende a escuchar. Bienestar: Debes parar un poco la máquina y realizar alguna que otra actividad reconfortante. Quizás puedas intentar con algo de ejercicio en tu hogar.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Hoy no te sientes inspirado para reflexionar. Te estás dispersando y acabará por no servirte para nada todo lo que haces. Amor: Las sacudidas que experimentan las relaciones, servirán para hacerlas más perfectas cuando pasen los momentos peligrosos. Riqueza: Te costará desprenderte de bienes materiales, pero con el tiempo te darás cuenta de qué es lo mejor. Invierte inteligentemente. Bienestar: Deja espacio para la gratificación, más allá de las obligaciones. Muéstrate flexible ante los cambios, así manejarás la situación por el camino acertado.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tu energía podría comenzar a flaquear, ya que intentas hacer demasiadas cosas a la vez. Comienza a replantear las prioridades. Amor: La calidez de los encuentros favorece el futuro de la pareja. Aunque te cueste, toma la iniciativa sin inhibiciones. Riqueza: Suerte para los estudiantes, los comerciantes y los intelectuales del signo. Apuesten a la estabilidad a largo plazo. Bienestar: Sabes que puedes más y encuentras refugio en tus ilusiones. Si entiendes las dificultades desde otro lugar, vivirás los momentos con intensidad.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: No te fíes de la suerte, piensa cada paso con detenimiento y no dejes cabos sueltos. Estás propenso a equivocaciones. Amor: Hoy tendrás una jornada llena de sorpresas. Pasarás momentos inolvidables que reafirmarán tus vínculos amorosos. Riqueza: Los efectos de la creciente crisis del país se harán sentir cada vez más fuerte en tu capital. Así, será imposible generar ahorros. Bienestar: El ensimismarte y vivir atrapado en momentos pasados sólo te traerá sufrimiento y dolor. Busca mirar hacia el futuro y deja atrás lo vivido.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Es momento de cosechar lo que sembraste, adelante, no dudes y hazlo. Pero toma tus precauciones a la hora de una decisión. Amor: Los planes que tenías para hoy no se desarrollarán como esperabas. Aprovecha igual para pasar un buen momento con tu pareja. Riqueza: Tus actividades laborales para el día de hoy se verán retrasadas debido a la incompetencia de los profesionales a cargo. Bienestar: Las grandes cosas de la vida sólo se consiguen mediante el esfuerzo. Pelea por tu felicidad, no permitas que te la arrebaten sin dar batalla.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Trabajarás hasta el cansancio en la jornada de hoy. Pero luego verás grandes avances en tus proyectos. Amor: Ha llegado tu momento de encontrar el amor. Conocerás a alguien que se volverá muy importante para ti a futuro. Riqueza: Aprovecha el conocimiento de las personas que llevan en tu trabajo más tiempo que tú. Aprende de ellas todo lo que puedas. Bienestar: No escondas tu verdadero ser por miedo a ser juzgado por parte de la sociedad. El reprimirte sólo llevará a un camino de frustraciones e infelicidad.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Caerán a tu puerta personas con intenciones dobles. No te dejes llevar por su afabilidad y aparente amabilidad. Amor: Busca darle a tu pareja todo lo que tienes. No escatimes en dar tu amor desinteresadamente y sin dudas. Riqueza: Presta especial atención a tu trabajo durante el día de hoy, porque te estarán observando detenidamente, esperando tu fracaso. Bienestar: Vive bajo tus propios códigos, pero que esto no te coarte de aprender de los principios ajenos. Siempre escucha lo que otros tienen para decir.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tus hijos sacan lo mejor que hay en ti pero, en ocasiones eres demasiado posesivo. Recuerda que el amor brinda alas, no las corta. Amor: Evita por hoy el contacto con el sexo opuesto porque tu ánimo te ha dejado caído y taciturno. No conviene que te conozcan así. Riqueza: Sin demasiados preámbulos, podrás adaptarte a nuevos entornos laborales, donde tomarás decisiones insólitas sobre cambios de rubro. Bienestar: Es importante cuidar la dieta, comer sano y evitar los excesos. Un poco de ejercicio también ayudará a equilibrar tu mente.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Te volverás loco con tu último libro y no pararás hasta terminarlo y contarle a otros el argumento. Es bueno que te des ese placer. Amor: La persona que amas tiene amigos muy celosos que se meten y complican las cosas. No pelees y a la larga ganarás su respeto. Riqueza: Los conflictos laborales por el poder tenderán a intensificarse, especialmente si te muestras excesivamente ambicioso. Bienestar: Aunque no es tu costumbre, te moverás a golpe de impulso. Tendencia a meditar poco antes de actuar.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Etapa muy inestable para casi todos los aspectos de la vida. Es aconsejable que seas prudente ante cualquier decisión. Amor: Intenta conciliar cambios con el sexo opuesto. Un poco tú, un poco el otro, y así irán construyendo algo más valioso que lo actual. Riqueza: La estabilidad es tu lema y para ello trabajas diariamente sin prisa y sin pausa. Sabes que de alguna manera la recompensa llegará. Bienestar: Día de gran apertura, de búsqueda de nuevos paisajes. Con tantas cosas por descubrir, la jornada se te hará corta y con un final inesperado.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Va a ser una etapa muy divertida en la que no pararás de hablar con tus amigos. Recordarán con alegría viejos tiempos. Amor: Habrá desencuentros en la relación amorosa, sobre todo debido a tu intensa individualidad para tomar decisiones sobre ambos. Riqueza: Dirigirás algún asunto que te dará satisfacción. No conviene alardear de ello, aunque tengas éxito. Bienestar: Tan en equilibrio te sientes que todo te parece más luminoso y positivo. Este es uno de los meses más lindos del año.