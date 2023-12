Horóscopo de hoy domingo 3 de diciembre, signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo.

Bienestar: No pierdas el tiempo en agradar a aquellas personas que no son relevantes en tu vida, cuida de ti mismo y de los que realmente te quieren.

Bienestar: Aunque podrás permitirte algún que otro caprichito gastronómico y disfrutar de la buena mesa, no bajes la guardia y sigue con tus buenos hábitos.

Amor: Hazle caso a las advertencias de tu pareja si no quieres pasarte el próximo fin de año comiendo solo, préstale atención.

Hoy: No estarás dispuesto a prescindir de tus amigos. Incluso terminarás el año proponiéndole a tu mejor amigo que sea tu socio.

Bienestar: Los ansiolíticos no son la mejor opción para relajarse y evadirse de los problemas. Toma coraje y enfréntalos, así los solucionarás.

Riqueza: El ahorro es la base de la fortuna, pero tampoco te prives de darte gustos por el sólo hecho de no gastar.

Bienestar: Deja que las cosas tomen su ritmo natural. Si intentas apresurarlas no podrás manejar la ansiedad que te caracteriza, mantén la calma.

Amor: La comunicación no será demasiado buena con tu pareja y tendrás que fijar mucho tu atención para no cometer errores.

Bienestar: No permitas que la rutina del trabajo y la vida cotidiana subyuguen tu espíritu libre. Siempre conserva las ganas de explorar y volar en tu interior.

Hoy: Sentirás que tu energía habitual se encuentra totalmente agotada y no tendrás fuerzas para seguir tu rutina diaria.

Bienestar: No te agobies con las exigencias laborales que te impedirán disfrutar de momentos relajados. Intenta distraer tu atención y dedica unas horas para ti.

Amor: Estabilidad afectiva. Te sentirás querido y contenido por tu entorno y por tu pareja, pero no olvides devolver amor con amor.

Hoy: Es buen momento para recordar tiempos pasados con los amigos. Pero, no olvides que no todo tiempo pasado fue mejor.

Bienestar: Las decisiones importantes debes dejarlas para más adelante. La ocasión no se presenta propicia, ni estás preparado para comprometerte con nuevos temas.

Amor: Aparentas ser una persona dura, que no hace concesiones. Sin embargo te resultará difícil mantener esa postura entre tus amigos.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Toma en cuenta las opiniones ajenas, de ellas puedes sacar algo importante. No las descartes por más superficiales que te parezcan.

Amor: El amor es o blanco o negro, no hay grises. No vale la pena estar con alguien por el simple hecho de no estar solo, decídete.

Riqueza: Has vivido una racha de fracasos en tus últimos proyectos, lo que habla de que deberías rodearte de otro tipo de gente.

Bienestar: Cumpleaños, reuniones, salidas con amigos, eventos. Tu estómago pide a gritos una dieta liviana y rica en verduras, escúchalo.