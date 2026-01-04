Horóscopo de hoy domingo 4 de enero 2026: Aries, Libra, Leo, Cancer y los 12 signos, uno a uno
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 4 de enero. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Los días pasan y aún sigues sin terminar los trabajos que debes entregar. Pon más energía porque ya no te queda tiempo.
Amor: Si sigues siendo tan inocente, te llevarás una sorpresa que significará un gran golpe a tu corazón enamorado.
Riqueza: No busques crecer en tu trabajo a pasos agigantados. El ascenso es un proceso, hazlo paso a paso aunque tome tiempo.
Bienestar: Cada persona elige su forma de existir, ocúpate de tu propia vida en lugar de señalar la de otros.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: No sucumbas ante los problemas domésticos. Aparecerá una visita inesperada que consigo traerá la solución.
Amor: Tu pareja está muy enamorada de ti y confía ciegamente en esta relación, pero tú no estás siendo muy sincero con ella.
Riqueza: Ten cuidado con quien comentas tus proyectos. Lo mejor es mantenerse en silencio, porque hay gente con intenciones dudosas.
Bienestar: No tienes ganas de involucrarte en discusiones familiares, así que mejor trata de no opinar demasiado y mantenerte al margen de todo.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Hoy es posible que los problemas que parecían sencillos de resolver se tornen un karma para ti. No pierdas la calma.
Amor: Que nadie se atreva a entrometerse en tus problemas de pareja. Los conflictos, resuélvelos puertas adentro y no en público.
Riqueza: Convéncete, los juegos de azar no son para ti. No sigas malgastando tu dinero, inviértelo en algo redituable.
Bienestar: Saca a relucir tus encantos y descubrirás como los demás cambiarán la imagen que tenían de ti. Ahora serás el centro de atención.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Trata de que nadie te aleje de tu buen humor. Hoy no tienes ganas de escuchar reclamos ni problemas, sólo dedícate a ti.
Amor: Busca la ayuda de tu pareja para resolver los problemas económicos que aparecerán. Ella será tu sostén en este momento.
Riqueza: Vives pendiente del trabajo y no disfrutas de las pequeñas cosas que suceden a tu alrededor. Conéctate más con los tuyos.
Bienestar: Anclarte en el pasado no resolverá nada. Dirige tu mirada hacia las oportunidades futuras.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Un hecho insólito hará que tu jornada laboral de un giro inesperado. Estate atento porque es un buen augurio.
Amor: Piensa bien antes de jugar a dos puntas. Si bien la propuesta es tentadora, tu pareja no se merece ser vilmente engañada.
Riqueza: Deja que tus compañeros de trabajo destilen su veneno. No desesperes, y recuerda que el que ríe último ríe mejor.
Bienestar: Es importante mantener la organización y controlar los tiempos. En este momento, no te conviene dejar de cumplir con tus responsabilidades.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Siempre eliges por intuición, pero en esta decisión que debes tomar hoy será necesario que implementes la razón.
Amor: Si no hablas con tu pareja de manera sincera y abierta, es muy difícil que ella entienda cuáles son tus deseos más íntimos.
Riqueza: Que tus intereses particulares no opaquen los de todo el grupo. Trabaja en equipo y todos se verán beneficiados.
Bienestar: Si buceas en tu interior, descubrirás las verdaderas razones de tu estado actual. Sólo así podrás superar el momento que estás atravesando.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: No escuches los consejos de tus colegas. El día de hoy dedícate a escuchar a tu corazón, él sabrá cómo guiarte.
Amor: Tu familia y tu pareja no tienen una buena relación. Trata de no oficiar de mediador porque complicarás aún más las cosas.
Riqueza: Analiza costos y beneficios antes de tomar una decisión. A simple vista todo parece redituable, pero no es así.
Bienestar: Te conviene estar alerta, más aún en los períodos de tranquilidad, porque después de la calma siempre viene el huracán.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: No te sentirás cómodo con ciertas palabras que escucharas por parte de tu círculo de amigos. Procura no exaltarte.
Amor: Jornada de completo entendimiento en la pareja, lograrán sortear varios escollos que obstruían el paso a la tranquilidad.
Riqueza: Prepárate para recibir una noticia que te golpeará duro a nivel económico financiero. Deberás poner todo para salir adelante.
Bienestar: No puedes culparte por haber renunciado a intentar ayudar a una persona complicada en tu vida, siendo que pusiste todo de ti para hacerlo.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Has trabajado duro todo este tiempo y hoy tus superiores te lo reconocerán. Prepárate, surgen grandes oportunidades laborales.
Amor: El amor se presentará bajo la forma de una amistad. Hay alguien de tu círculo íntimo que te ama en silencio desde hace tiempo.
Riqueza: Siempre eliges por intuición, pero esta vez será necesario el razonamiento. Es una decisión importante la que debes tomar.
Bienestar: Tu forma de ser hace que en cada ámbito que te muevas, generes amistades. Pero sé más selectivo, no todas son sinceras.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Tienes todas las virtudes necesarias para hacerte cargo de ese proyecto, pero sólo te falta tener un poco más de temperamento.
Amor: Si sigues dudando de cada acto de tu pareja, terminarás acrecentando tus celos. Replantéate si quieres seguir con esta relación.
Riqueza: El fin no justifica los medios, así que ten un poco más de piedad a la hora de los negocios. Obtén réditos de manera honesta.
Bienestar: Si estás pensando en dedicarle más tiempo a tu cuerpo, practicar algún deporte o trotar por las mañanas son buenas alternativas.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Hoy es mejor que trates de estar tranquilo. Los problemas llegarán en cantidad y requieren soluciones rápidas.
Amor: Si no cambias esa forma descortés que tienes de tratar a tu pareja, lo más probable es que termine dejándote.
Riqueza: Un chisme en el que te verás involucrado comenzará a circular en tu trabajo. Trata de aclarar todo antes que sea muy tarde.
Bienestar: No te obsesiones con eso de tener más tiempo para ti mismo. Necesitas trabajar, es momento de dejar de lado demasiado ocio.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: No dudes en buscar el consejo de un amigo. La decisión que deberás tomar es muy importante y es bueno tener otro punto de vista.
Amor: Estás atravesando una luna de miel en la pareja. Todo marcha perfectamente y no hay pronóstico de tormentas en el horizonte.
Riqueza: El ambiente laboral está muy competitivo. Deberás marcar bien tu territorio porque hay gente que pretende ocupar tu puesto.
Bienestar: Debes analizar un poco más la manera que tienes de relacionarte con los demás. No puedes vivir toda la vida sin amigos.
Comentarios