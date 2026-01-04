Horóscopo de hoy domingo 4 de enero 2026: Aries, Libra, Leo, Cancer y los 12 signos, uno a uno

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Los días pasan y aún sigues sin terminar los trabajos que debes entregar. Pon más energía porque ya no te queda tiempo. Amor: Si sigues siendo tan inocente, te llevarás una sorpresa que significará un gran golpe a tu corazón enamorado. Riqueza: No busques crecer en tu trabajo a pasos agigantados. El ascenso es un proceso, hazlo paso a paso aunque tome tiempo. Bienestar: Cada persona elige su forma de existir, ocúpate de tu propia vida en lugar de señalar la de otros.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: No sucumbas ante los problemas domésticos. Aparecerá una visita inesperada que consigo traerá la solución. Amor: Tu pareja está muy enamorada de ti y confía ciegamente en esta relación, pero tú no estás siendo muy sincero con ella. Riqueza: Ten cuidado con quien comentas tus proyectos. Lo mejor es mantenerse en silencio, porque hay gente con intenciones dudosas. Bienestar: No tienes ganas de involucrarte en discusiones familiares, así que mejor trata de no opinar demasiado y mantenerte al margen de todo.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Hoy es posible que los problemas que parecían sencillos de resolver se tornen un karma para ti. No pierdas la calma. Amor: Que nadie se atreva a entrometerse en tus problemas de pareja. Los conflictos, resuélvelos puertas adentro y no en público. Riqueza: Convéncete, los juegos de azar no son para ti. No sigas malgastando tu dinero, inviértelo en algo redituable. Bienestar: Saca a relucir tus encantos y descubrirás como los demás cambiarán la imagen que tenían de ti. Ahora serás el centro de atención.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Trata de que nadie te aleje de tu buen humor. Hoy no tienes ganas de escuchar reclamos ni problemas, sólo dedícate a ti. Amor: Busca la ayuda de tu pareja para resolver los problemas económicos que aparecerán. Ella será tu sostén en este momento. Riqueza: Vives pendiente del trabajo y no disfrutas de las pequeñas cosas que suceden a tu alrededor. Conéctate más con los tuyos. Bienestar: Anclarte en el pasado no resolverá nada. Dirige tu mirada hacia las oportunidades futuras.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Un hecho insólito hará que tu jornada laboral de un giro inesperado. Estate atento porque es un buen augurio. Amor: Piensa bien antes de jugar a dos puntas. Si bien la propuesta es tentadora, tu pareja no se merece ser vilmente engañada. Riqueza: Deja que tus compañeros de trabajo destilen su veneno. No desesperes, y recuerda que el que ríe último ríe mejor. Bienestar: Es importante mantener la organización y controlar los tiempos. En este momento, no te conviene dejar de cumplir con tus responsabilidades.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Siempre eliges por intuición, pero en esta decisión que debes tomar hoy será necesario que implementes la razón. Amor: Si no hablas con tu pareja de manera sincera y abierta, es muy difícil que ella entienda cuáles son tus deseos más íntimos. Riqueza: Que tus intereses particulares no opaquen los de todo el grupo. Trabaja en equipo y todos se verán beneficiados. Bienestar: Si buceas en tu interior, descubrirás las verdaderas razones de tu estado actual. Sólo así podrás superar el momento que estás atravesando.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: No escuches los consejos de tus colegas. El día de hoy dedícate a escuchar a tu corazón, él sabrá cómo guiarte. Amor: Tu familia y tu pareja no tienen una buena relación. Trata de no oficiar de mediador porque complicarás aún más las cosas. Riqueza: Analiza costos y beneficios antes de tomar una decisión. A simple vista todo parece redituable, pero no es así. Bienestar: Te conviene estar alerta, más aún en los períodos de tranquilidad, porque después de la calma siempre viene el huracán.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: No te sentirás cómodo con ciertas palabras que escucharas por parte de tu círculo de amigos. Procura no exaltarte. Amor: Jornada de completo entendimiento en la pareja, lograrán sortear varios escollos que obstruían el paso a la tranquilidad. Riqueza: Prepárate para recibir una noticia que te golpeará duro a nivel económico financiero. Deberás poner todo para salir adelante. Bienestar: No puedes culparte por haber renunciado a intentar ayudar a una persona complicada en tu vida, siendo que pusiste todo de ti para hacerlo.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Has trabajado duro todo este tiempo y hoy tus superiores te lo reconocerán. Prepárate, surgen grandes oportunidades laborales. Amor: El amor se presentará bajo la forma de una amistad. Hay alguien de tu círculo íntimo que te ama en silencio desde hace tiempo. Riqueza: Siempre eliges por intuición, pero esta vez será necesario el razonamiento. Es una decisión importante la que debes tomar. Bienestar: Tu forma de ser hace que en cada ámbito que te muevas, generes amistades. Pero sé más selectivo, no todas son sinceras.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tienes todas las virtudes necesarias para hacerte cargo de ese proyecto, pero sólo te falta tener un poco más de temperamento. Amor: Si sigues dudando de cada acto de tu pareja, terminarás acrecentando tus celos. Replantéate si quieres seguir con esta relación. Riqueza: El fin no justifica los medios, así que ten un poco más de piedad a la hora de los negocios. Obtén réditos de manera honesta. Bienestar: Si estás pensando en dedicarle más tiempo a tu cuerpo, practicar algún deporte o trotar por las mañanas son buenas alternativas.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Hoy es mejor que trates de estar tranquilo. Los problemas llegarán en cantidad y requieren soluciones rápidas. Amor: Si no cambias esa forma descortés que tienes de tratar a tu pareja, lo más probable es que termine dejándote. Riqueza: Un chisme en el que te verás involucrado comenzará a circular en tu trabajo. Trata de aclarar todo antes que sea muy tarde. Bienestar: No te obsesiones con eso de tener más tiempo para ti mismo. Necesitas trabajar, es momento de dejar de lado demasiado ocio.