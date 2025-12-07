Horóscopo de hoy domingo 7 de diciembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Vivirás momentos de tensión en tu ámbito laboral, lo que puede afectarte también en lo sentimental. Sé prudente con tus reacciones. Amor: Toma las críticas de tu pareja como información valiosa para crecer. No te pongas a la defensiva y acepta tus errores. Riqueza: Busca el sentido en las cosas que haces, será la única manera de no cometer errores en tu trabajo. Sé más detallista. Bienestar: La práctica de alguna actividad física te permitirá descargar la energía negativa. A la vez te ayudará a mantener la mente despejada y alerta.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Buscarás soluciones rápidas a problemas complicados y esto los empeorará aún más. No siempre el camino más corto es el mejor. Amor: Lograrás conversar con tu pareja abiertamente sobre sus tabúes sexuales y, poco a poco, podrán llegar a eliminarlos. Riqueza: Se te presentará la posibilidad de refinanciar tus abultadas deudas. Lee entre líneas y sé muy cuidadoso con lo que firmas. Bienestar: La destreza y confianza en una actividad solo se desarrolla mediante la práctica constante. Enriquece tu conocimiento con los medios a tu alcance.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: No tomes decisiones importantes porque en el día hoy, tu estado de ánimo hipersensible, nublará tu juicio. Amor: Descubrirás la necesidad de expresar tus sentimientos. Serás locuaz y encantador, lo que te dará éxito con el sexo opuesto. Riqueza: Haz todo lo posible para terminar tus actividades de hoy porque se acercan días de frenesí laboral. Bienestar: La meditación y la introspección te permitirán alcanzar la cumbre de tu rendimiento físico y mental. No temas intentar tratamientos alternativos.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Se removerán las aguas alrededor tuyo. Cambios imprevistos en lo laboral harán que corras riesgos. Haz bien las cosas y no habrá cambios. Amor: Confianza, alegría, intimidad. Buena etapa para afianzar tu matrimonio o empezar de nuevo con alguien que se asemeja a tu ideal. Riqueza: Ten precaución en tus gastos de dinero o inversiones de negocios. Los vaivenes monetarios generarán dudas e inestabilidad. Bienestar: Genera estabilidad en tus relaciones familiares. No reacciones sin comprobar las intenciones de las palabras. Usa tu inteligencia.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No actúes en contra de tu propio juicio en el día de hoy o tendrás que asumir las consecuencias. Te llamarán para una entrevista. Amor: Las cenizas de un antiguo afecto pueden convertirse en hoguera, cuidado con los reencuentros porque pueden ser muy peligrosos. Riqueza: Estás aprendiendo que en la vida hay cosas más importantes que trabajar sin descanso y amasar dinero. Así serás feliz. Bienestar: El momento es bueno, pero requiere ejercicio, dieta adecuada y cuidarse. Cuidado con los excesos y esfuerzos, pues te pasarán factura.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Una llamada te hará reflexionar acerca de realizar un viaje. Comenzarás la búsqueda de un trabajo que hace tiempo quieres. Amor: Se inicia una etapa positiva para las conquistas amorosas, tu poder de seducción será prioridad en las relaciones que se inicien. Riqueza: Es momento de controlar tu economía, un exceso de optimismo puede llevarte a cometer errores por gastos inesperados. Bienestar: Evita las discusiones con miembros de tu familia que no comparten tus puntos de vista, intenta dialogar sobre ello. Dormir te vendrá bien.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Deberás vigilar los factores que están teniendo influencia en tu persona. No todo se puede tener bajo control, solo presta atención. Amor: En el amor y en tus sentimientos todo lo tienes a tu favor. No olvides que solo depende de ti que perdure esta situación. Riqueza: Redistribuir el trabajo en otros es tan vital como modificar la rutina. Tiempo de generar nuevos vínculos en el mercado. Bienestar: Trata de cuidar un poco más tu apariencia. Llamarás la atención de la gente que quieres por tu imagen. Haz un gran cambio, te modificará el humor.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Problemas de comunicación con la gente. Sería conveniente libertarte de tensiones y dialogar calmadamente. Baja los niveles de estrés. Amor: Si eres sincero, puedes dar grandes pasos hacia el encuentro de una relación estable. Olvídate de las mentiras. Riqueza: Te llegan ahora ofertas para ganar más dinero. No tomes en serio a las personas que no te inspiren total confianza. Bienestar: Tu estado anímico se encontrará estable. Ninguna situación modificará tu carácter. Buen momento para iniciar actividades recreativas.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Deberías empezar esos proyectos que tenías olvidados. Ya es hora de hacer lo que realmente quieres y no solo cumplir con tus obligaciones. Amor: Tienes la posibilidad de asumir un papel fundamental en tu relación. No temas expresar tus pensamientos y no descartes organizar un viaje de placer. Riqueza: Conduces proyectos grupales con decisión mientras tu pensamiento crítico abre las puertas de tu futuro económico. Bienestar: Intenta descansar, respetar los horarios de comida sin saltearte ninguna y disfrutar de tu entorno para superar tu decaimiento.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Imaginación es la palabra clave y la fórmula que hoy debes aplicar a todos tus actos y relaciones. Recibirás más de un aplauso. Amor: Hay mucha gente interesada en ti, solo es cuestión de fijarte un poco y salir más a menudo. No descartes sumarte a nuevos grupos de amigos. Riqueza: Malos tiempos para los idealistas. Habrá que ajustarse el cinturón y comenzar a pensar que los meses tienen 31 días. Bienestar: Problemas respiratorios. Deberías proponerte buscar ámbitos donde aspirar menos humo de cigarrillo. Tu salud te lo agradecerá.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Mejora la percepción sobre tu vida porque podrías caer en una depresión si no lo haces. Amanece con esperanzas y renuévate. Amor: Buen momento para pensar en tus necesidades y en tus deseos. En este día la soledad será una muy buena consejera. Riqueza: Ten cuidado con las facturas atrasadas que si se acumulan pueden crear problemas graves. Gasta el dinero en lo que debes. Bienestar: Reduce vicios. Tabaco y café pueden ser una mezcla para nada saludable. Si lo consigues, te sentirás mucho mejor. Inicia algún deporte.