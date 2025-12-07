Horóscopo de hoy domingo 7 de diciembre, predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 7 de diciembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Vivirás momentos de tensión en tu ámbito laboral, lo que puede afectarte también en lo sentimental. Sé prudente con tus reacciones.
Amor: Toma las críticas de tu pareja como información valiosa para crecer. No te pongas a la defensiva y acepta tus errores.
Riqueza: Busca el sentido en las cosas que haces, será la única manera de no cometer errores en tu trabajo. Sé más detallista.
Bienestar: La práctica de alguna actividad física te permitirá descargar la energía negativa. A la vez te ayudará a mantener la mente despejada y alerta.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Buscarás soluciones rápidas a problemas complicados y esto los empeorará aún más. No siempre el camino más corto es el mejor.
Amor: Lograrás conversar con tu pareja abiertamente sobre sus tabúes sexuales y, poco a poco, podrán llegar a eliminarlos.
Riqueza: Se te presentará la posibilidad de refinanciar tus abultadas deudas. Lee entre líneas y sé muy cuidadoso con lo que firmas.
Bienestar: La destreza y confianza en una actividad solo se desarrolla mediante la práctica constante. Enriquece tu conocimiento con los medios a tu alcance.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: No tomes decisiones importantes porque en el día hoy, tu estado de ánimo hipersensible, nublará tu juicio.
Amor: Descubrirás la necesidad de expresar tus sentimientos. Serás locuaz y encantador, lo que te dará éxito con el sexo opuesto.
Riqueza: Haz todo lo posible para terminar tus actividades de hoy porque se acercan días de frenesí laboral.
Bienestar: La meditación y la introspección te permitirán alcanzar la cumbre de tu rendimiento físico y mental. No temas intentar tratamientos alternativos.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Se removerán las aguas alrededor tuyo. Cambios imprevistos en lo laboral harán que corras riesgos. Haz bien las cosas y no habrá cambios.
Amor: Confianza, alegría, intimidad. Buena etapa para afianzar tu matrimonio o empezar de nuevo con alguien que se asemeja a tu ideal.
Riqueza: Ten precaución en tus gastos de dinero o inversiones de negocios. Los vaivenes monetarios generarán dudas e inestabilidad.
Bienestar: Genera estabilidad en tus relaciones familiares. No reacciones sin comprobar las intenciones de las palabras. Usa tu inteligencia.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: No actúes en contra de tu propio juicio en el día de hoy o tendrás que asumir las consecuencias. Te llamarán para una entrevista.
Amor: Las cenizas de un antiguo afecto pueden convertirse en hoguera, cuidado con los reencuentros porque pueden ser muy peligrosos.
Riqueza: Estás aprendiendo que en la vida hay cosas más importantes que trabajar sin descanso y amasar dinero. Así serás feliz.
Bienestar: El momento es bueno, pero requiere ejercicio, dieta adecuada y cuidarse. Cuidado con los excesos y esfuerzos, pues te pasarán factura.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Una llamada te hará reflexionar acerca de realizar un viaje. Comenzarás la búsqueda de un trabajo que hace tiempo quieres.
Amor: Se inicia una etapa positiva para las conquistas amorosas, tu poder de seducción será prioridad en las relaciones que se inicien.
Riqueza: Es momento de controlar tu economía, un exceso de optimismo puede llevarte a cometer errores por gastos inesperados.
Bienestar: Evita las discusiones con miembros de tu familia que no comparten tus puntos de vista, intenta dialogar sobre ello. Dormir te vendrá bien.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Deberás vigilar los factores que están teniendo influencia en tu persona. No todo se puede tener bajo control, solo presta atención.
Amor: En el amor y en tus sentimientos todo lo tienes a tu favor. No olvides que solo depende de ti que perdure esta situación.
Riqueza: Redistribuir el trabajo en otros es tan vital como modificar la rutina. Tiempo de generar nuevos vínculos en el mercado.
Bienestar: Trata de cuidar un poco más tu apariencia. Llamarás la atención de la gente que quieres por tu imagen. Haz un gran cambio, te modificará el humor.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Problemas de comunicación con la gente. Sería conveniente libertarte de tensiones y dialogar calmadamente. Baja los niveles de estrés.
Amor: Si eres sincero, puedes dar grandes pasos hacia el encuentro de una relación estable. Olvídate de las mentiras.
Riqueza: Te llegan ahora ofertas para ganar más dinero. No tomes en serio a las personas que no te inspiren total confianza.
Bienestar: Tu estado anímico se encontrará estable. Ninguna situación modificará tu carácter. Buen momento para iniciar actividades recreativas.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Deberías empezar esos proyectos que tenías olvidados. Ya es hora de hacer lo que realmente quieres y no solo cumplir con tus obligaciones.
Amor: Tienes la posibilidad de asumir un papel fundamental en tu relación. No temas expresar tus pensamientos y no descartes organizar un viaje de placer.
Riqueza: Conduces proyectos grupales con decisión mientras tu pensamiento crítico abre las puertas de tu futuro económico.
Bienestar: Intenta descansar, respetar los horarios de comida sin saltearte ninguna y disfrutar de tu entorno para superar tu decaimiento.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Imaginación es la palabra clave y la fórmula que hoy debes aplicar a todos tus actos y relaciones. Recibirás más de un aplauso.
Amor: Hay mucha gente interesada en ti, solo es cuestión de fijarte un poco y salir más a menudo. No descartes sumarte a nuevos grupos de amigos.
Riqueza: Malos tiempos para los idealistas. Habrá que ajustarse el cinturón y comenzar a pensar que los meses tienen 31 días.
Bienestar: Problemas respiratorios. Deberías proponerte buscar ámbitos donde aspirar menos humo de cigarrillo. Tu salud te lo agradecerá.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Mejora la percepción sobre tu vida porque podrías caer en una depresión si no lo haces. Amanece con esperanzas y renuévate.
Amor: Buen momento para pensar en tus necesidades y en tus deseos. En este día la soledad será una muy buena consejera.
Riqueza: Ten cuidado con las facturas atrasadas que si se acumulan pueden crear problemas graves. Gasta el dinero en lo que debes.
Bienestar: Reduce vicios. Tabaco y café pueden ser una mezcla para nada saludable. Si lo consigues, te sentirás mucho mejor. Inicia algún deporte.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: No hay límites hoy acerca de cuán lejos puedes llevar a los demás Eres el que manda y te impondrás por tus condiciones de guía.
Amor: Relaciones amorosas clandestinas o con personas del círculo de amistades. No las prolongues porque lo lamentarás.
Riqueza: Una vez que hayas aclarado todos los malos entendidos con algunas personas, podrás iniciar un proyecto a gran escala.
Bienestar: Ten cuidado con ser injusto y echar tus culpas a quien no las tiene. Deberás ser más neutral a la hora de analizar los hechos.
