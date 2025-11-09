Horóscopo de hoy domingo 9 de noviembre 2025: predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 9 de noviembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: La razón está al servicio de tus intereses. Mente inventiva, libre de prejuicios, con capacidad para actuar con acierto.
Amor: Si sabes que una persona te quiere, muéstrate tierno, cariñoso, atento y fiel. Será el mejor de los regalos.
Riqueza: Estarás más decidido a la hora de efectuar tus compras e inversiones, pero ten cuidado en los gastos excesivos.
Bienestar: Por una vez razona tus sentimientos, busca los motivos de los mismos. Será mejor para ti, ya que tu seriedad te conducirá al éxito tan deseado.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Algo que estás planificando desde hace un tiempo tendrá sus frutos. Sube tu ánimo y deja de lado el pesimismo.
Amor: Alguien espera una señal tuya demostrando afecto. No expresas lo que sientes por temor a ser rechazado. Toma la iniciativa.
Riqueza: Tienes tendencia a buscar seguridad y eso puede entorpecer algunos proyectos. Para ganar debes arriesgar.
Bienestar: Trata de romper el cordón umbilical con ciertos miembros de tu familia, necesitas más independencia para poder tomar tus propias decisiones.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Probables problemas en las relaciones entre padres e hijos. Alguien debe animarte a que termines lo que empiezas.
Amor: Es importante que no hagas que la persona más importante en tu vida se sienta infravalorada. Debes demostrar tus sentimientos.
Riqueza: Buen momento para encontrar a la persona dispuesta a financiar tus proyectos, pero no te desanimes ante el primer traspié.
Bienestar: Evita quedar atrapado entre sentimientos de duda e inseguridad. Confía en tu instinto y lograrás lo que te propongas.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: No suceden grandes cosas que puedan alterar el suave desarrollo de tu vida, más cuando cuentas con el apoyo de amigos.
Amor: Estás en posesión de una veta sensible y romántica, con disfrute de buenos amigos. Período de vida social muy satisfactoria, aún a la distancia y de forma virtual.
Riqueza: Te sientes como el que empuja con planes, y es comprensible, pero los problemas de dinero son una prioridad a resolver.
Bienestar: El deporte es una materia a desarrollar en tu vida cotidiana. Si no dejas el sedentarismo de lado, sus consecuencias saldrán pronto a la luz.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: No abandones tu optimismo, ya que no estás pasando por un buen momento. Si lo pierdes se te dificultarán aún más las cosas.
Amor: Te estás preguntando si lo que sientes por alguien es recíproco, pero puedes perder mucho tiempo soñando despierto.
Riqueza: Intenta concentrarte en los números porque se alterará tu orden de prioridades, aunque no será muy claro el desencadenante.
Bienestar: Un poco más de fruta al día te vendrá muy bien para mejorar tus defensas y tener una mejor armonía entre cuerpo y alma.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Alguien que te debe reconocimiento no te tratará con mucho respeto. Hazte valer porque de lo contrario nadie te defenderá.
Amor: Buen momento de pareja y nuevas oportunidades para relaciones afectivas. También hay un incremento del romance y deseo sexual.
Riqueza: Aprovecha tu perfeccionismo para poner sobre la mesa todas esas ideas que te vienen rondando desde hace tiempo.
Bienestar: Tus tensiones van a repercutir en tu salud. Puedes neutralizarlas con la relajación del cuerpo y la mente, intenta con la lectura antes de dormir.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Te comportarás como un guerrero tenaz aunque la suerte, por ahora, te ponga contra la pared. Surgirán discusiones familiares.
Amor: Ve con cuidado, porque las pasiones extremas son muy atractivas, pero suelen traer peligros aparejados.
Riqueza: Te llegarán las oportunidades que esperabas, no te desesperes, ya que todo arribará a su respectivo tiempo.
Bienestar: No conviene confiar en que todo va bien para tu salud y no cuidar la dieta o el ejercicio. No abuses de tu estado.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Podrás darte el gusto de conocer a alguien de tu agrado y compartir una actividad altamente relajante, aún a la distancia.
Amor: Los problemas de dinero repercutirán en tu cama. No dejes que la sexualidad de la pareja termine en bancarrota, haz algo.
Riqueza: Es tiempo de consolidación, pero también de caída y ruina si lo conseguido anteriormente ha sido por medio de malas prácticas.
Bienestar: Las amistades siempre han formado parte de tu vida, pero algunas no te acompañarán en este momento porque no comparten tus criterios.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Recibirás una buena noticia. Organiza muy bien tú tiempo para que no te sientas estresado y así aprovecharás mejor tus actividades.
Amor: Aparecerá un amor del pasado, ten cuidado con tu pareja actual. Puede no ser muy provechoso para la relación.
Riqueza: Ten presente que no es buen momento para los juegos de azar, toma tus precauciones si vas a participar de ellos.
Bienestar: Es un momento ideal para pensar en ti mismo, practica algún deporte y te sentirás mucho mejor. Beneficiará tu intelecto.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Tendrás muchas ganas de emprender una actividad y otras situaciones que estás por vivir te van a impulsar a hacerlo más rápido.
Amor: Se acercan momentos muy tiernos en la relación, aprovecha cada instante compartido junto a tu pareja.
Riqueza: Si se te presenta algún inconveniente en tu lugar de trabajo es buen momento para apoyarte en tus colegas. Ellos comprenderán.
Bienestar: No todos los planes resultan como lo has previsto, improvisa pero no te dejes llevar por los dichos de otros.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Siguen las buenas noticias en lo laboral, pero en el ámbito sentimental hoy será recomendable que busques dialogar con tu pareja.
Amor: Tiempo de recuperar espacio para los dos y apostar a las ilusiones compartidas. Ama a quien realmente lo merezca.
Riqueza: No confíes en promesas dudosas y, ante la duda, encárgate tú de resolver la situación. Será la única forma de estar seguro.
Bienestar: Procura dejar de lado el egocentrismo que profesas y dedícate al prójimo un poco más. Tu familia y amigos te lo agradecerán.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Muy buen momento en lo que respecta a lo sentimental, pero presta atención a ciertos detalles.
Amor: Ten cuidado con lo que dices a tu pareja. Las cosas no siempre resultan como quieres, mejor mide un poco tus palabras.
Riqueza: Trata de no realizar demasiados gastos ya que se aproximan tiempos no muy buenos con respecto a la situación laboral.
Bienestar: Tienes tendencia a ver el lado positivo de las cosas, esto hace que te sientas a gusto contigo mismo y con fuerzas para luchar por lo que deseas.
Comentarios