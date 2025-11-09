Horóscopo de hoy domingo 9 de noviembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: La razón está al servicio de tus intereses. Mente inventiva, libre de prejuicios, con capacidad para actuar con acierto. Amor: Si sabes que una persona te quiere, muéstrate tierno, cariñoso, atento y fiel. Será el mejor de los regalos. Riqueza: Estarás más decidido a la hora de efectuar tus compras e inversiones, pero ten cuidado en los gastos excesivos. Bienestar: Por una vez razona tus sentimientos, busca los motivos de los mismos. Será mejor para ti, ya que tu seriedad te conducirá al éxito tan deseado.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Algo que estás planificando desde hace un tiempo tendrá sus frutos. Sube tu ánimo y deja de lado el pesimismo. Amor: Alguien espera una señal tuya demostrando afecto. No expresas lo que sientes por temor a ser rechazado. Toma la iniciativa. Riqueza: Tienes tendencia a buscar seguridad y eso puede entorpecer algunos proyectos. Para ganar debes arriesgar. Bienestar: Trata de romper el cordón umbilical con ciertos miembros de tu familia, necesitas más independencia para poder tomar tus propias decisiones.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Probables problemas en las relaciones entre padres e hijos. Alguien debe animarte a que termines lo que empiezas. Amor: Es importante que no hagas que la persona más importante en tu vida se sienta infravalorada. Debes demostrar tus sentimientos. Riqueza: Buen momento para encontrar a la persona dispuesta a financiar tus proyectos, pero no te desanimes ante el primer traspié. Bienestar: Evita quedar atrapado entre sentimientos de duda e inseguridad. Confía en tu instinto y lograrás lo que te propongas.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: No suceden grandes cosas que puedan alterar el suave desarrollo de tu vida, más cuando cuentas con el apoyo de amigos. Amor: Estás en posesión de una veta sensible y romántica, con disfrute de buenos amigos. Período de vida social muy satisfactoria, aún a la distancia y de forma virtual. Riqueza: Te sientes como el que empuja con planes, y es comprensible, pero los problemas de dinero son una prioridad a resolver. Bienestar: El deporte es una materia a desarrollar en tu vida cotidiana. Si no dejas el sedentarismo de lado, sus consecuencias saldrán pronto a la luz.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No abandones tu optimismo, ya que no estás pasando por un buen momento. Si lo pierdes se te dificultarán aún más las cosas. Amor: Te estás preguntando si lo que sientes por alguien es recíproco, pero puedes perder mucho tiempo soñando despierto. Riqueza: Intenta concentrarte en los números porque se alterará tu orden de prioridades, aunque no será muy claro el desencadenante. Bienestar: Un poco más de fruta al día te vendrá muy bien para mejorar tus defensas y tener una mejor armonía entre cuerpo y alma.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Alguien que te debe reconocimiento no te tratará con mucho respeto. Hazte valer porque de lo contrario nadie te defenderá. Amor: Buen momento de pareja y nuevas oportunidades para relaciones afectivas. También hay un incremento del romance y deseo sexual. Riqueza: Aprovecha tu perfeccionismo para poner sobre la mesa todas esas ideas que te vienen rondando desde hace tiempo. Bienestar: Tus tensiones van a repercutir en tu salud. Puedes neutralizarlas con la relajación del cuerpo y la mente, intenta con la lectura antes de dormir.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Te comportarás como un guerrero tenaz aunque la suerte, por ahora, te ponga contra la pared. Surgirán discusiones familiares. Amor: Ve con cuidado, porque las pasiones extremas son muy atractivas, pero suelen traer peligros aparejados. Riqueza: Te llegarán las oportunidades que esperabas, no te desesperes, ya que todo arribará a su respectivo tiempo. Bienestar: No conviene confiar en que todo va bien para tu salud y no cuidar la dieta o el ejercicio. No abuses de tu estado.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Podrás darte el gusto de conocer a alguien de tu agrado y compartir una actividad altamente relajante, aún a la distancia. Amor: Los problemas de dinero repercutirán en tu cama. No dejes que la sexualidad de la pareja termine en bancarrota, haz algo. Riqueza: Es tiempo de consolidación, pero también de caída y ruina si lo conseguido anteriormente ha sido por medio de malas prácticas. Bienestar: Las amistades siempre han formado parte de tu vida, pero algunas no te acompañarán en este momento porque no comparten tus criterios.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Recibirás una buena noticia. Organiza muy bien tú tiempo para que no te sientas estresado y así aprovecharás mejor tus actividades. Amor: Aparecerá un amor del pasado, ten cuidado con tu pareja actual. Puede no ser muy provechoso para la relación. Riqueza: Ten presente que no es buen momento para los juegos de azar, toma tus precauciones si vas a participar de ellos. Bienestar: Es un momento ideal para pensar en ti mismo, practica algún deporte y te sentirás mucho mejor. Beneficiará tu intelecto.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tendrás muchas ganas de emprender una actividad y otras situaciones que estás por vivir te van a impulsar a hacerlo más rápido. Amor: Se acercan momentos muy tiernos en la relación, aprovecha cada instante compartido junto a tu pareja. Riqueza: Si se te presenta algún inconveniente en tu lugar de trabajo es buen momento para apoyarte en tus colegas. Ellos comprenderán. Bienestar: No todos los planes resultan como lo has previsto, improvisa pero no te dejes llevar por los dichos de otros.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Siguen las buenas noticias en lo laboral, pero en el ámbito sentimental hoy será recomendable que busques dialogar con tu pareja. Amor: Tiempo de recuperar espacio para los dos y apostar a las ilusiones compartidas. Ama a quien realmente lo merezca. Riqueza: No confíes en promesas dudosas y, ante la duda, encárgate tú de resolver la situación. Será la única forma de estar seguro. Bienestar: Procura dejar de lado el egocentrismo que profesas y dedícate al prójimo un poco más. Tu familia y amigos te lo agradecerán.