Horóscopo de hoy jueves 20 de agosto: cuáles son los signos que tendrán suerte en el amor
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 20 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Un amigo se acercará a ti con una propuesta laboral poco común. Estará algo nostálgico y hasta melancólico recordando días pasados.
Amor: Es un buen período para declarar tu amor sin prejuicios ni temores. Deja de esconder tus sentimientos por temor al ridículo.
Riqueza: Te convertirás en un obsesivo del trabajo y tu rendimiento te dará grandes satisfacciones personales y económicas.
Bienestar: Sensación de confusión y evasión. Si estás en un período de crisis, tienes la oportunidad de aprender de lo que esté sucediendo.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: En el día de hoy pueden surgir problemas en el amor, pero los resolverás y todo terminará con una nota feliz.
Amor: Te sentirás muy bien, haz lo posible por mostrar tus sentimientos y recuerda los mejores momentos que pasaste junto a tu pareja.
Riqueza: Si estás pensando en cambiar de trabajo, es el momento de dejarlo y aventurarte por el camino de un rubro diferente.
Bienestar: Dirige con inteligencia tus acciones. Tus actos pueden resultar extremos y, si logras el equilibrio justo, estarás en condiciones de expandir tu vida.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Para alcanzar grandes cosas es necesario pasar por grandes esfuerzos y escollos. Valora tus progresos como corresponde.
Amor: Presta más atención a tu pareja. Ella se encuentra pasando por un problema actualmente. Busca ayudarla en la forma que puedas.
Riqueza: No importa cuánto empeño pongas, tu trabajo parece apilarse sin remedio. Intenta mejorar la forma de administrar tus tiempos.
Bienestar: No pretendas que todos se desenvuelvan de igual manera que tú en ciertas situaciones. Cada uno tiene su personalidad y esta es única.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: La necesidad de independencia extrema puede llevarte a actitudes impulsivas y precipitadas, reflexiona antes de tomar una decisión.
Amor: Mejora el diálogo con tu pareja si te propones llegar a acuerdos. Oportunidades románticas en reuniones con vecinos o amigos.
Riqueza: Estás con mil planes luego de un prolongado cautiverio financiero. Puedes permitirte pequeños lujos que antes tenías prohibidos.
Bienestar: Tienes algo nuevo y diferente que aprender mientras estés en el camino. Elige un compañero de viaje apropiado y mantén tus ojos y oídos abiertos.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Etapa para perfeccionar técnicas. Aumentan el trabajo cotidiano y las ocupaciones relacionadas con bienes y servicios.
Amor: Deja a un lado esa relación de amor/amistad que mantenías con una persona que te movía el piso, eso ya es cosa del pasado.
Riqueza: Mantenerse en contacto directo con la gente será la clave de tu desarrollo actual. Vientos de cambio en el ámbito laboral.
Bienestar: Evita que los problemas oscurezcan el brillo de tu buen humor. No planees proyectos faraónicos y sé más concreto con lo que quieres.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Tu propio bienestar interno es la máxima prioridad hoy, si miras a tu alrededor descubrirás que los demás están en la misma onda.
Amor: Si deseas afianzar tu relación o no tienes pareja, este tiempo es ideal para dar rienda suelta a tus sentimientos.
Riqueza: Realiza planes, estrategias y proyectos para elevar tus condiciones económicas y así poder terminar con esas deudas que te atormentan.
Bienestar: Lo que ahora necesitas es discernir sobre lo que conviene o no. Período para investigar y solucionar problemas de tu ambiente laboral.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Deberás abrir tu mente a nuevas actividades a realizar en la pareja si pretendes superar ciertas vicisitudes que estás viviendo.
Amor: No permitas que las presiones de formalización sobre la pareja te hagan desistir. Día propicio para diálogos familiares.
Riqueza: Tendrás oportunidad de aumentar tu repertorio de compromisos con una oferta más que tentadora en el día de hoy.
Bienestar: Procura aprender de cada experiencia por la que atravieses. Mantente en permanente estado de atención y con intenciones de mejorar.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Hoy alcanzarás la resignación en ciertos factores que a tu vida sentimental se refieren. No pierdas tus metas de vista.
Amor: Las actitudes dicen más que las palabras. No caigas en discusiones con tu pareja, solo demuestra tu punto de vista con hechos.
Riqueza: Lograrás grandes avances respecto de tu itinerario durante solamente la mañana. La tarde presentará momentos de tranquilidad.
Bienestar: No te dejes llevar por los prejuicios y preconceptos. Aprende que cada persona es única e irrepetible, y por ende imposible de catalogar de antemano.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Estarán favorecidas las actividades humanitarias y sociales que impliquen servicio comunitario a favor de los demás.
Amor: Posees una sensualidad suave, delicada, muy considerada por el otro. Sólo dedícale atención a armar las escenas amorosas.
Riqueza: Habrá múltiples acuerdos ventajosos. Demostrarás tu capacidad en el comercio en un momento delicado para tu grupo de trabajo.
Bienestar: Debes elevar tu pensamiento hacia la inteligencia divina superior, así sacarás mayor fruto de tus conocimientos para tu bien y el de los demás.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Te abocas a resolver asuntos vinculados con préstamos, seguros, impuestos, para ponerlos al día y evitar contratiempos.
Amor: Debes evitar ponerte muy exigente con tu pareja. Reencuentro con personas que se alejaron de tu vida por diferentes motivos.
Riqueza: Un asunto económico te va a dar dolor de cabeza, pero se va a resolver a tu favor. Deberás estar muy dedicado a tus actividades.
Bienestar: No te vendrá mal de vez en cuando escuchar los consejos de quienes saben de ti. Sé más flexible y menos empecinado en tus deseos.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Hoy es probable que experimentes estados emocionales difíciles, que te desgarren o perturben. Te encontrarás muy sensible.
Amor: Es posible que te topes con personas que te harán dudar respecto de tu relación afectiva. Supera tus celos, todo será más fácil.
Riqueza: Deberás realizar un esfuerzo extra para alcanzar un incremento sustancial en tus ingresos. Las oportunidades no son para ti.
Bienestar: Recuerda que la sinceridad y franqueza siempre llegarán más lejos que los ardides y maniobras más sofisticados. Especialmente para tu autoestima.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Te comunicarás con personas que viven lejos. Un viaje corto te dará gran placer. Posible reunión con amigos en tu casa esta noche.
Amor: Pasarás de elegir con la cabeza a seguir tus instintos. El apego a viejos afectos te traerá peleas y desacuerdos amorosos.
Riqueza: Un esfuerzo conjunto te permitirá obtener beneficios que solo no podrías alcanzar. Un conocido se unirá al equipo.
Bienestar: Te sientes contrariado sin razón aparente. Crees que todo el mundo te busca los errores y defectos. Deja la paranoia a un lado, no te persigas.
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