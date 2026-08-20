Horóscopo de hoy jueves 20 de agosto: cuáles son los signos que tendrán suerte en el amor

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Un amigo se acercará a ti con una propuesta laboral poco común. Estará algo nostálgico y hasta melancólico recordando días pasados. Amor: Es un buen período para declarar tu amor sin prejuicios ni temores. Deja de esconder tus sentimientos por temor al ridículo. Riqueza: Te convertirás en un obsesivo del trabajo y tu rendimiento te dará grandes satisfacciones personales y económicas. Bienestar: Sensación de confusión y evasión. Si estás en un período de crisis, tienes la oportunidad de aprender de lo que esté sucediendo.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: En el día de hoy pueden surgir problemas en el amor, pero los resolverás y todo terminará con una nota feliz. Amor: Te sentirás muy bien, haz lo posible por mostrar tus sentimientos y recuerda los mejores momentos que pasaste junto a tu pareja. Riqueza: Si estás pensando en cambiar de trabajo, es el momento de dejarlo y aventurarte por el camino de un rubro diferente. Bienestar: Dirige con inteligencia tus acciones. Tus actos pueden resultar extremos y, si logras el equilibrio justo, estarás en condiciones de expandir tu vida.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Para alcanzar grandes cosas es necesario pasar por grandes esfuerzos y escollos. Valora tus progresos como corresponde. Amor: Presta más atención a tu pareja. Ella se encuentra pasando por un problema actualmente. Busca ayudarla en la forma que puedas. Riqueza: No importa cuánto empeño pongas, tu trabajo parece apilarse sin remedio. Intenta mejorar la forma de administrar tus tiempos. Bienestar: No pretendas que todos se desenvuelvan de igual manera que tú en ciertas situaciones. Cada uno tiene su personalidad y esta es única.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: La necesidad de independencia extrema puede llevarte a actitudes impulsivas y precipitadas, reflexiona antes de tomar una decisión. Amor: Mejora el diálogo con tu pareja si te propones llegar a acuerdos. Oportunidades románticas en reuniones con vecinos o amigos. Riqueza: Estás con mil planes luego de un prolongado cautiverio financiero. Puedes permitirte pequeños lujos que antes tenías prohibidos. Bienestar: Tienes algo nuevo y diferente que aprender mientras estés en el camino. Elige un compañero de viaje apropiado y mantén tus ojos y oídos abiertos.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Etapa para perfeccionar técnicas. Aumentan el trabajo cotidiano y las ocupaciones relacionadas con bienes y servicios. Amor: Deja a un lado esa relación de amor/amistad que mantenías con una persona que te movía el piso, eso ya es cosa del pasado. Riqueza: Mantenerse en contacto directo con la gente será la clave de tu desarrollo actual. Vientos de cambio en el ámbito laboral. Bienestar: Evita que los problemas oscurezcan el brillo de tu buen humor. No planees proyectos faraónicos y sé más concreto con lo que quieres.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Tu propio bienestar interno es la máxima prioridad hoy, si miras a tu alrededor descubrirás que los demás están en la misma onda. Amor: Si deseas afianzar tu relación o no tienes pareja, este tiempo es ideal para dar rienda suelta a tus sentimientos. Riqueza: Realiza planes, estrategias y proyectos para elevar tus condiciones económicas y así poder terminar con esas deudas que te atormentan. Bienestar: Lo que ahora necesitas es discernir sobre lo que conviene o no. Período para investigar y solucionar problemas de tu ambiente laboral.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Deberás abrir tu mente a nuevas actividades a realizar en la pareja si pretendes superar ciertas vicisitudes que estás viviendo. Amor: No permitas que las presiones de formalización sobre la pareja te hagan desistir. Día propicio para diálogos familiares. Riqueza: Tendrás oportunidad de aumentar tu repertorio de compromisos con una oferta más que tentadora en el día de hoy. Bienestar: Procura aprender de cada experiencia por la que atravieses. Mantente en permanente estado de atención y con intenciones de mejorar.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Hoy alcanzarás la resignación en ciertos factores que a tu vida sentimental se refieren. No pierdas tus metas de vista. Amor: Las actitudes dicen más que las palabras. No caigas en discusiones con tu pareja, solo demuestra tu punto de vista con hechos. Riqueza: Lograrás grandes avances respecto de tu itinerario durante solamente la mañana. La tarde presentará momentos de tranquilidad. Bienestar: No te dejes llevar por los prejuicios y preconceptos. Aprende que cada persona es única e irrepetible, y por ende imposible de catalogar de antemano.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Estarán favorecidas las actividades humanitarias y sociales que impliquen servicio comunitario a favor de los demás. Amor: Posees una sensualidad suave, delicada, muy considerada por el otro. Sólo dedícale atención a armar las escenas amorosas. Riqueza: Habrá múltiples acuerdos ventajosos. Demostrarás tu capacidad en el comercio en un momento delicado para tu grupo de trabajo. Bienestar: Debes elevar tu pensamiento hacia la inteligencia divina superior, así sacarás mayor fruto de tus conocimientos para tu bien y el de los demás.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Te abocas a resolver asuntos vinculados con préstamos, seguros, impuestos, para ponerlos al día y evitar contratiempos. Amor: Debes evitar ponerte muy exigente con tu pareja. Reencuentro con personas que se alejaron de tu vida por diferentes motivos. Riqueza: Un asunto económico te va a dar dolor de cabeza, pero se va a resolver a tu favor. Deberás estar muy dedicado a tus actividades. Bienestar: No te vendrá mal de vez en cuando escuchar los consejos de quienes saben de ti. Sé más flexible y menos empecinado en tus deseos.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Hoy es probable que experimentes estados emocionales difíciles, que te desgarren o perturben. Te encontrarás muy sensible. Amor: Es posible que te topes con personas que te harán dudar respecto de tu relación afectiva. Supera tus celos, todo será más fácil. Riqueza: Deberás realizar un esfuerzo extra para alcanzar un incremento sustancial en tus ingresos. Las oportunidades no son para ti. Bienestar: Recuerda que la sinceridad y franqueza siempre llegarán más lejos que los ardides y maniobras más sofisticados. Especialmente para tu autoestima.