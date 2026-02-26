Horóscopo de hoy jueves 26 de febrero, predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 26 de febrero. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Las actividades creativas te proporcionan serenidad hoy, quizás no tendrás paciencia para ocuparte de los detalles de último minuto.
Amor: Utiliza tu sensibilidad y esa habilidad especial que tienes para conectar con las emociones de los demás. Resultados benéficos.
Riqueza: Cuando tengas que depender de alguien, ya sea un socio de negocios o un colega importante, necesitarás paciencia y confianza.
Bienestar: Porque una actividad social no haya tenido el resultado esperado, no significa que te encierres en tu casa todo el día. Sal y disfruta.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Se presenta un buen momento para comprometerte a fondo con objetivos e ideales que tendrán buenos resultados. Sorpresa en camino.
Amor: En momentos de cuestionamientos, te resultará muy contenedor buscar la compañía de amigos con quienes compartir tu desasosiego.
Riqueza: La situación económica se mantiene en franca estabilidad, por lo que podrías hacerte algún regalo de algo que necesitas.
Bienestar: Lo mejor para esta jornada, si te encuentras deprimido, es salir a divertirte. Te encontrarás con amigos que te harán olvidar las dificultades vividas.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Acercamientos inesperados. Te invitarán a clubes, centros artísticos, literarios y deportivos, y conocerás personas que te deslumbrarán.
Amor: El espontáneo Mercurio empuja a tu pareja a proponerte una convivencia y un compromiso serio para este mes. Aprovéchalo.
Riqueza: Recuperarás la confianza profesional y la evolución financiera llegará a través de la actividad comercial y las inversiones.
Bienestar: Cualquier exceso al comer o beber dañará tu salud. No será el mejor momento para tomar decisiones en cuanto a la vida emocional.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Los más talentosos del signo estarán en condiciones de lucirse de una manera original ante el público. Te animarás ante las cámaras.
Amor: Te sentirás atraído por otra persona que no es tu pareja. Tendrás intenciones claras de coquetear, pero trata de no jugar con fuego.
Riqueza: Te sentirás tentado, gracias a tantas presiones, en abandonar proyectos y desprenderte de algunos activos y bienes personales.
Bienestar: Tendrás que recurrir a tu fuerza interior para acumular energía de este buen momento. Trata de no quedarte estancado, haz planes para el futuro.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Deberás dejar de lado inseguridades en tu personalidad si pretendes superar la precaria situación en la que te encuentras atrapado.
Amor: Sé más cuidadoso a la hora de recordar aniversarios y cumpleaños. Presta más atención a los detalles en la pareja.
Riqueza: Surgirán nuevas ideas a ser propuestas a tus superiores para mejorar el rendimiento en general del ambiente de trabajo.
Bienestar: Casi sin trabajo lograrás terminar con tus responsabilidades del día de hoy. Esto aumentará tu confianza y espíritu emprendedor.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Vivirás situaciones un tanto exageradas. Tenderás a dejar pasar los detalles poco importantes. Ten cuidado con las finanzas.
Amor: Poco retorno a toda tu dulzura. Mejora el diálogo. Ten paciencia y busca los momentos, crea climas íntimos y fuera de la rutina.
Riqueza: Aunque estés pasando por un momento de preocupación en lo económico, todo va a resolverse repentinamente y con éxito.
Bienestar: Es bueno que el corazón indique el camino si la cabeza da el sí final. Las preguntas que te quitarán el sueño te ayudarán a tener una vida auténtica.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Cuando te encuentres en un terreno desconocido, no temas. Ciertas personas te probarán, pero saldrás airoso de la prueba.
Amor: Se renuevan los brotes en el plano afectivo, principalmente con tu pareja. Te sentirás nuevamente original y creativo.
Riqueza: Estás en buena forma y tu actuación profesional atraerá la atención de tus colegas. Sé honesto y examina tus verdaderos motivos.
Bienestar: Aleja de tu ambiente íntimo a las personas que no te aceptan tal como eres. Cuanto más rodeado estés de gente que te acepta, mejor para ti.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Tus deseos y opiniones pasarán a primer plano. Beneficios de dinero y afectivos. Planes para el futuro que se consolidarán.
Amor: Te encontrarás a gusto con quien te acompaña. Compartirás gratos momentos con tu pareja, con largas veladas románticas.
Riqueza: No tomes nuevas iniciativas en aspectos de dinero, concéntrate en defender tus intereses para preservar el estado actual.
Bienestar: Los cambios te perturban, las cosas no acaban de asentarse y hasta entonces no puedes tomar decisiones Tienes que esperar que pase la tormenta.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Diferentes motivos demandarán toda tu atención. Hay circunstancias que te pueden favorecer si sabes lo que buscas y cómo lo buscas.
Amor: Tienes ganas de discutir, y ese impulso te traerá consecuencias mañana. La clave es contar hasta diez antes de actuar.
Riqueza: Eres valiente y ambicioso, pero a veces se te va la mano. Jugarse tanto podría arruinar tu futuro en el aspecto financiero.
Bienestar: Visita un lugar que no conozcas y que aún no hayas descubierto, y cuando te aburras de ese, continúa con otro. Necesitas movilidad.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Quienes se dedicarán al comercio tendrán un día excelente. Tendrán que evitar tácticas que involucren presiones.
Amor: Tus deseos serán diametralmente opuestos a los de tu pareja, pero harás bien en no cortar el diálogo. Todo pasará.
Riqueza: Una discrepancia en finanzas o en un tema profesional requiere resolverse con urgencia. Trágate tu orgullo y da el primer paso.
Bienestar: Es muy posible que tu serenidad y tu capacidad de observación te sean muy útiles. Tu gran optimismo dependerá de lo bien que te sientas.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Si no estás conforme con el contexto en el que vives recuerda que no te encuentras atado. Nunca es tarde para cambiar de aire, necesitas solo el impulso para comenzar.
Amor: No intentes conformar a tu pareja solo para darle el gusto. Date la posibilidad de preguntarte si es eso lo que tú también quieres.
Riqueza: Realiza nuevas amistades en tu trabajo. Podrás ver en ellas la solución para tus problemas financieros. Observa y aprende.
Bienestar: Nunca es tarde para que intentes saber de tus seres queridos. El tiempo puede enfriar la relación con ellos, pero nunca terminarla.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Sumérgete en aquellas inquietudes intelectuales que aún no has tenido tiempo de explorar. Lo que has creído que era un pasatiempo puede convertirse en un oficio. Anímate.
Amor: Óptimo día para descubrir nuevas sensaciones con la persona que amas. Anímate a explorar aquellos lugares prohibidos para ti y tu pareja.
Riqueza: Tienes las condiciones dadas para crecer económicamente. Intenta no echarlo a perder y recibirás más de lo que te podrías imaginar.
Bienestar: Todos los deseos están al alcance de tus manos. Solo debes poner empeño en obtener lo que te propones. Nada es imposible.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar