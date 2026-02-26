Horóscopo de hoy jueves 26 de febrero, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Las actividades creativas te proporcionan serenidad hoy, quizás no tendrás paciencia para ocuparte de los detalles de último minuto. Amor: Utiliza tu sensibilidad y esa habilidad especial que tienes para conectar con las emociones de los demás. Resultados benéficos. Riqueza: Cuando tengas que depender de alguien, ya sea un socio de negocios o un colega importante, necesitarás paciencia y confianza. Bienestar: Porque una actividad social no haya tenido el resultado esperado, no significa que te encierres en tu casa todo el día. Sal y disfruta.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Se presenta un buen momento para comprometerte a fondo con objetivos e ideales que tendrán buenos resultados. Sorpresa en camino. Amor: En momentos de cuestionamientos, te resultará muy contenedor buscar la compañía de amigos con quienes compartir tu desasosiego. Riqueza: La situación económica se mantiene en franca estabilidad, por lo que podrías hacerte algún regalo de algo que necesitas. Bienestar: Lo mejor para esta jornada, si te encuentras deprimido, es salir a divertirte. Te encontrarás con amigos que te harán olvidar las dificultades vividas.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Acercamientos inesperados. Te invitarán a clubes, centros artísticos, literarios y deportivos, y conocerás personas que te deslumbrarán. Amor: El espontáneo Mercurio empuja a tu pareja a proponerte una convivencia y un compromiso serio para este mes. Aprovéchalo. Riqueza: Recuperarás la confianza profesional y la evolución financiera llegará a través de la actividad comercial y las inversiones. Bienestar: Cualquier exceso al comer o beber dañará tu salud. No será el mejor momento para tomar decisiones en cuanto a la vida emocional.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Los más talentosos del signo estarán en condiciones de lucirse de una manera original ante el público. Te animarás ante las cámaras. Amor: Te sentirás atraído por otra persona que no es tu pareja. Tendrás intenciones claras de coquetear, pero trata de no jugar con fuego. Riqueza: Te sentirás tentado, gracias a tantas presiones, en abandonar proyectos y desprenderte de algunos activos y bienes personales. Bienestar: Tendrás que recurrir a tu fuerza interior para acumular energía de este buen momento. Trata de no quedarte estancado, haz planes para el futuro.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Deberás dejar de lado inseguridades en tu personalidad si pretendes superar la precaria situación en la que te encuentras atrapado. Amor: Sé más cuidadoso a la hora de recordar aniversarios y cumpleaños. Presta más atención a los detalles en la pareja. Riqueza: Surgirán nuevas ideas a ser propuestas a tus superiores para mejorar el rendimiento en general del ambiente de trabajo. Bienestar: Casi sin trabajo lograrás terminar con tus responsabilidades del día de hoy. Esto aumentará tu confianza y espíritu emprendedor.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Vivirás situaciones un tanto exageradas. Tenderás a dejar pasar los detalles poco importantes. Ten cuidado con las finanzas. Amor: Poco retorno a toda tu dulzura. Mejora el diálogo. Ten paciencia y busca los momentos, crea climas íntimos y fuera de la rutina. Riqueza: Aunque estés pasando por un momento de preocupación en lo económico, todo va a resolverse repentinamente y con éxito. Bienestar: Es bueno que el corazón indique el camino si la cabeza da el sí final. Las preguntas que te quitarán el sueño te ayudarán a tener una vida auténtica.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Cuando te encuentres en un terreno desconocido, no temas. Ciertas personas te probarán, pero saldrás airoso de la prueba. Amor: Se renuevan los brotes en el plano afectivo, principalmente con tu pareja. Te sentirás nuevamente original y creativo. Riqueza: Estás en buena forma y tu actuación profesional atraerá la atención de tus colegas. Sé honesto y examina tus verdaderos motivos. Bienestar: Aleja de tu ambiente íntimo a las personas que no te aceptan tal como eres. Cuanto más rodeado estés de gente que te acepta, mejor para ti.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tus deseos y opiniones pasarán a primer plano. Beneficios de dinero y afectivos. Planes para el futuro que se consolidarán. Amor: Te encontrarás a gusto con quien te acompaña. Compartirás gratos momentos con tu pareja, con largas veladas románticas. Riqueza: No tomes nuevas iniciativas en aspectos de dinero, concéntrate en defender tus intereses para preservar el estado actual. Bienestar: Los cambios te perturban, las cosas no acaban de asentarse y hasta entonces no puedes tomar decisiones Tienes que esperar que pase la tormenta.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Diferentes motivos demandarán toda tu atención. Hay circunstancias que te pueden favorecer si sabes lo que buscas y cómo lo buscas. Amor: Tienes ganas de discutir, y ese impulso te traerá consecuencias mañana. La clave es contar hasta diez antes de actuar. Riqueza: Eres valiente y ambicioso, pero a veces se te va la mano. Jugarse tanto podría arruinar tu futuro en el aspecto financiero. Bienestar: Visita un lugar que no conozcas y que aún no hayas descubierto, y cuando te aburras de ese, continúa con otro. Necesitas movilidad.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Quienes se dedicarán al comercio tendrán un día excelente. Tendrán que evitar tácticas que involucren presiones. Amor: Tus deseos serán diametralmente opuestos a los de tu pareja, pero harás bien en no cortar el diálogo. Todo pasará. Riqueza: Una discrepancia en finanzas o en un tema profesional requiere resolverse con urgencia. Trágate tu orgullo y da el primer paso. Bienestar: Es muy posible que tu serenidad y tu capacidad de observación te sean muy útiles. Tu gran optimismo dependerá de lo bien que te sientas.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Si no estás conforme con el contexto en el que vives recuerda que no te encuentras atado. Nunca es tarde para cambiar de aire, necesitas solo el impulso para comenzar. Amor: No intentes conformar a tu pareja solo para darle el gusto. Date la posibilidad de preguntarte si es eso lo que tú también quieres. Riqueza: Realiza nuevas amistades en tu trabajo. Podrás ver en ellas la solución para tus problemas financieros. Observa y aprende. Bienestar: Nunca es tarde para que intentes saber de tus seres queridos. El tiempo puede enfriar la relación con ellos, pero nunca terminarla.