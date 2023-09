Horóscopo de hoy jueves 28 de septiembre, signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo.

Hoy: Aprende a darte el tiempo que necesitas para resolver las situaciones. Hoy no dejes que los demás decidan por ti.

Bienestar: Vive y deja vivir, no seas tan posesivo con tus seres queridos. Deja que se muevan con libertad y no te entrometas en sus asuntos.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Tendrás pensamientos profundos que te generarán mucha confusión y ansiedad. Tómate un tiempo y analiza cada uno.

Amor: Aparecerán contradicciones que podrían dar a tu vida un tinte triste y melancólico. No te dejes avasallar por estas.

Riqueza: Trata en lo posible de rodearte de colaboradores fiables y bien situados. Evitarás situaciones desafortunadas.

Bienestar: No pierdas tiempo lamentándote por lo que no puedes cambiar y disfruta de cada instante, ya que el pasado quedó atrás y no puedes modificarlo.