Horóscopo de hoy lunes 18 de septiembre, signo por signo

Hoy: Sé claro y no sueltes las cosas que te molestan. En estos días cualquier detalle puede ser motivo de pleitos con gente cercana.

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Tu indecisión podría llevarte a enfrentar momentos de gran amargura. Intenta no descolocar a los demás con tus giros.

Amor: Tu corazón y tu intuición no te dicen toda la verdad. Te creas ideas falsas y puede que no debas hacerte tantas ilusiones.

Riqueza: Momento de hacer algún gasto con respecto a tu casa, pero ten cuidado, supervisa de cerca los avances y estima los plazos.

Bienestar: No sabes guardar un secreto y eso hace que la gente no confíe en ti. Aprende a no ser tan boca floja o nadie querrá contarte nada.