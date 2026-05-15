MasterChef Celebrity 4: los famosos que quiere Telefe para la nueva edición con Wanda Nara

Luego del gran éxito de la última edición de MasterChef Celebrity, Telefe ya comenzó a trabajar en la cuarta temporada del reality culinario que volverá a tener a Wanda Nara como conductora. Mientras el canal define detalles de producción y calendario, empezaron a trascender los primeros nombres de famosos que podrían sumarse al programa.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las grabaciones comenzarían entre julio y agosto de 2026, dependiendo de la fecha de finalización de Gran Hermano: Generación Dorada, uno de los ciclos más fuertes actualmente en la pantalla del canal.

Wanda Nara volverá a conducir MasterChef Celebrity

La nueva temporada llegaría después del rodaje de ¿Quieres ser mi hijo?, la película que Wanda Nara protagonizará junto a Agustín Bernasconi y que contará con producción de Telefe Studios.

De esta manera, Telefe apuesta nuevamente por una de sus figuras más fuertes para liderar el reality gastronómico, que se convirtió en uno de los formatos más exitosos de los últimos años.

Los famosos que Telefe quiere para MasterChef Celebrity 4

La periodista Pilar Smith reveló en LAM algunos de los nombres que el canal ya tendría en carpeta para integrar el próximo elenco del programa.

“Son nombres de famosos que Telefe quiere para el próximo MasterChef Celebrity. Las grabaciones van a comenzar en julio o agosto, depende de Gran Hermano”, explicó la panelista mientras mostraba sobres con los posibles convocados.

Nick Sicaro, uno de los primeros apuntados

Uno de los primeros nombres que apareció fue el de Nick Sicaro, influencer y amigo cercano de Ian Luca, ganador de la última edición del reality.

En las últimas semanas, Sicaro también ganó notoriedad mediática por su vínculo sentimental con Daniela Celis, ex participante de Gran Hermano.

L-Gante vuelve a sonar para Telefe

Otro de los convocados que sorprendió fue L-Gante, quien ya había estado en la órbita del programa en temporadas anteriores pero finalmente nunca cerró su participación.

Ahora, el cantante vuelve a aparecer como uno de los grandes nombres que Telefe buscaría sumar a la competencia culinaria. Su presencia además generaría inevitable repercusión mediática por su historia con Wanda Nara.

Juli Poggio y La Tora, las ex Gran Hermano que podrían sumarse

A diferencia de temporadas anteriores, esta vez el canal también pondría el foco en figuras surgidas de Gran Hermano que lograron mantenerse vigentes más allá del reality.

Entre ellas aparecen:

Julieta Poggio

Lucila “La Tora” Villar

Ambas lograron consolidarse como figuras televisivas, influencers y conductoras digitales tras su paso por el programa.

China Ansa, otra de las figuras buscadas

Dentro de la lista también apareció el nombre de China Ansa, periodista y panelista de Telefe que mantiene una fuerte presencia dentro de la pantalla del canal y un gran vínculo con el público.

El gran sueño de Telefe: Abel Pintos

Uno de los nombres más llamativos revelados en LAM fue el de Abel Pintos.

Según contó Pilar Smith, Telefe estaría haciendo “una puja muy fuerte” para intentar convencer al cantante de sumarse al reality.

“No la veo fácil. Trabajó en Telefe, fue artista de Telefe. Lo quieren sí o sí”, aseguró la panelista sobre el artista, que actualmente mantiene proyectos vinculados a Canal 13.

Cuándo se estrenaría MasterChef Celebrity 4

Aunque todavía no hay fecha oficial confirmada, todo indica que la nueva edición llegaría a la pantalla una vez finalizado Gran Hermano: Generación Dorada.

Telefe apuesta nuevamente a uno de sus formatos más rendidores, mezclando figuras del espectáculo, música, redes sociales y reality shows para intentar repetir el éxito de audiencia de las temporadas anteriores.