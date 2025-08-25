Horóscopo de hoy lunes 25 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tu actitud belicosa y propensa a las disputas te colocará en el centro de la polémica y serás objeto de controversia. Amor: En esta etapa te animarás a comenzar nuevas relaciones o te sentirás más afirmado en las que ya has construido. Riqueza: Disfruta de los beneficios económicos que obtendrás una vez hecho el trabajo y festeja las oportunidades que se presentan. Bienestar: Si te lo propones, conseguirás romper viejas cadenas y lograrás triunfar. Harás bien en cambiar tu rutina, siempre que conserves otra para no perderte.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tú te sientes una persona querida en tu trabajo, pero no es así. Hoy puedes comenzar a revertir el concepto que tienen de ti. Amor: No busques a la pareja ideal sino a la posible. Aprende a aceptar los defectos y virtudes de los otros, y también las propias. Riqueza: Este es un buen período para cambios radicales. Una mudanza o comenzar una vida en otra ciudad te traerán felicidad. Bienestar: La vida sana no solo significa realizar deportes y mantenerse en forma. La buena alimentación también tiene un papel importante, tenlo en cuenta.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Deberás dejar de lado todo tipo de sentimentalismos si pretendes ser respetado en tu ambiente de trabajo. Muéstrate decidido. Amor: Jornada propicia para romper la rutina. Sorprende a tu pareja con un presente, o una salida sorpresa juntos. Riqueza: Te resultará imposible adelantar tu trabajo para el día de hoy debido a constantes interrupciones e imprevistos. Paciencia. Bienestar: No subestimes las capacidades de aquellas personas que te rodean. El principal ingrediente de la derrota es el exceso de confianza.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tu capacidad de concentración se verá tremendamente reducida en el día de hoy, mucho cuidado al manejarte. Amor: No lograrás controlarte a la hora de entablar ciertas discusiones en la pareja, y terminarás equivocándote. Precaución. Riqueza: Las vicisitudes te abordarán por todas las direcciones durante la jornada de hoy. No te permitas flaquear. Bienestar: No puedes permitir que la congoja haga su hogar permanente en tu corazón, recordándote a aquellas personas que ya no están contigo. Supera tu pasado.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Puedes sentirte raro y notar extrañas sensaciones. El idealismo es preponderante y dedicarás tiempo a estos asuntos. Amor: El diálogo resulta un poco difícil en este momento, no consigues vivir en armonía con tu pareja. Trata de poner todo de ti. Riqueza: Productividad y eficiencia se conjugan a la perfección, sin embargo hay quienes resisten el cambio. Escucha sugerencias. Bienestar: Con la misma vara que juzgues, serás juzgado. La medida debe ser tu ley, piensa en ello antes de juzgar sin fundamento a otra persona.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: A pesar de que lo intentes, te será imposible rescatar una amistad de las garras del desastre. Afronta esta difícil situación. Amor: Tu poco tiempo libre está alejándote de tu pareja. Haz un lugar en la agenda de hoy para vivir un momento romántico con a ella. Riqueza: Ciertas sugerencias que hicieras a tus superiores no serán tomadas de la mejor manera por ellos. Resígnate. Bienestar: Recuerda que la fortuna sonríe a los que se arriesgan. No dudes en buscar activamente aquello que tiene la posibilidad de hacerte feliz.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Deja atrás las disputas por dinero y dale prioridad a los afectos, ellos serán los únicos que podrán ayudarte en tus problemas. Amor: Si no puedes contener tus celos, lo más probable es que tu pareja termine dejándote. Nadie soporta semejante presión. Riqueza: Es posible que lo que te prometieron nunca se cumpla. Trata de que tu dinero no se vea comprometido por esta falsa promesa. Bienestar: La música calma a las fieras. Has tenido una jornada muy agitada, lo mejor es un buen baño relajante y un poco de música suave.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: La imparcialidad brilla por su ausencia. Tienes tendencia a posicionarte claramente y a tomar partido, solamente que algunas veces no es tan bueno. Amor: Toda tu voluntad puesta en este amor no dará frutos porque falta retribución en el sentimiento. No pierdas el tiempo. Riqueza: En el trabajo debes adaptarte a las nuevas circunstancias y compañeros, porque tarde o temprano te rendirán sus frutos. Bienestar: Cuida en especial tus manos y tus uñas de tanto trabajo forzoso. El cuidado del tacto es tan importante como cualquiera de los otros.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Podrás dedicarle un poco de atención a tus seres amados en la jornada de hoy. No desperdicies el día en banalidades sin sentido. Amor: Día propicio para diálogos familiares. Encontrarás la manera y el espacio para hacer por fin formal la relación con tu pareja. Riqueza: Deberás trabajar en conjunto con un para laboral que no es de tu agrado hoy. Establece las reglas de antemano. Bienestar: No dudes en pedir la ayuda o consejo de esas personas especiales para ti en el momento que estés atravesando todo tipo de vicisitudes.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Respetas las creencias de los demás, pero hoy no harás caso a los consejos que te den, preferirás actuar por tu cuenta. Amor: Te sientes confundido en esta relación. Lo mejor es ordenar los sentimientos antes de hablar con tu pareja. Sé sincero. Riqueza: La libertad de elección te brindará la posibilidad de desplegar toda tu creatividad. No te ates a las decisiones de los demás. Bienestar: No le des más importancia al trabajo de la que se merece o acabarás estresado. Un viaje, aunque sea por unos días, te vendría bien.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Dale crédito a tus intuiciones, es la única manera de escalar posiciones rápidamente. Pero que el éxito no te maree. Amor: Tu pareja te fue infiel y ahora vuelve arrepentida a buscar tu perdón. Analiza bien qué harás, después no hay vuelta atrás. Riqueza: Desconfía de propuestas económicas que pueden resultar engañosas. Estudia bien cada detalle antes de firmar algo. Bienestar: No permitas que cualquiera venga a decirte lo que tienes que hacer. Ya eres bastante grande como para no hacerte cargo de tu vida.