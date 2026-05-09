Lautaro Martínez volvió al gol tras más de un mes y superó a Julián Álvarez como el argentino más goleador de la temporada

A tres fechas del final de la Serie A, Lautaro Martínez logró su tercer Scudetto con la camiseta de Inter. La temporada de los comandados por Cristian Chivu fue excelente, al menos en el plano local, y así alcanzaron el vigesimoprimer título de liga en la historia del fútbol italiano.

Mientras se prepara para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el delantero de la Albiceleste aprovechó el duelo ante Lazio para regresar al gol. Pero no solo fue el tanto 175 desde que luce la camiseta del Nerazzurri, sino que además rompió una racha de un mes sin anotar.

¡¡SIEMPRE EL TORO!! Lautaro Martínez la agarró de volea en el área y marcó el 1-0 del campeón Inter ante Lazio.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/G56xG8oYt7 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

La última vez que el Toro había convertido fue el pasado 5 de abril ante AS Roma, donde marcó por duplicado. Y así alcanzó los 21 goles y cinco asistencias en lo que va de la temporada 2025-2026 (38 partidos disputados), por lo que superó a Julián Álvarez, quien se lesionó y, a menos que se recupere para el cierre de LaLiga, culminará con 20 festejos y 9 pase-gol en 49 presentaciones.

El argentino es el goleador del Calcio con 16 goles, lo sigue el propio Thuram con 13 y su compatriota Nicolás Paz (12) completa el podio.

A cinco minutos del descanso, Lautaro jugó una doble pared con Andy Diouf y le sirvió la pelota a Petar Sucic, que con un zurdazo desde afuera del área colocó el 2-0 de Inter.

Luego, Henrik Mkhitaryan selló la goleada 3-0 para la visita. Lazio terminó con diez jugadores por la expulsión de Alessio Romagnoli a falta de media hora.

De esta manera, el formado en las inferiores de Racing se transformó en el argentino con más goles anotados en la temporada.

Y aún puede seguir ampliando su diferencia, ya que a los de Chivu les quedan tres partidos más por disputar: la final de la Copa Italia contra Lazio, el 13 de mayo, además de los juegos ante Hellas Verona y Bologna, con los que cerrará el certamen liguero.