Horóscopo de hoy lunes 29 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Los más talentosos del signo estarán en condiciones de lucirse de una manera original ante el público. Te animarás ante las cámaras. Amor: Te sentirás atraído por otra persona que no es tu pareja. Tendrás intenciones claras de coquetear, pero trata de no jugar con fuego. Riqueza: Te sentirás tentado, gracias a tantas presiones, en abandonar proyectos y desprenderte de algunos activos y bienes personales. Bienestar: Tendrás que recurrir a tu fuerza interior para acumular energía de este buen momento. Trata de no quedarte estancado, haz planes para el futuro.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Hoy tu forma de pensar es ingeniosa, original e inteligente. La electricidad abunda en tu cabeza y en el resto de tu cuerpo. Amor: Logras expectativas bastante buenas para tu profesión, pero no alcanzas igual éxito en cuestiones sentimentales. Riqueza: Decidido a forjarte un futuro seguro, ten paciencia en esta etapa tormentosa. Mil exigencias del afuera agotan tus energías. Bienestar: Eres un gran amigo, siempre pueden contar contigo de forma incondicional. Aunque debes cuidar que no hieran tus sentimientos fácilmente.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: La vida es una totalidad y buscar la realización en esa totalidad te llevará al éxito. Será un buen día para incursionar en las artes. Amor: Compartirás con tu pareja momentos inolvidables. No te angusties pensando si es para toda la vida, mejor aprende a disfrutar lo que vives. Riqueza: Tu falta de concentración en el trabajo puede poner en serio riesgo una cadena de actividades de la cual eres parte. Bienestar: La sexualidad podría ser también un canal adecuado para el equilibrio de energías y para darle a tu cuerpo el ejercicio que necesita.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: A partir de una salida que realizarás se despertarán en ti proyectos que no imaginabas. No los reprimas y deja fluir tus pensamientos. Amor: Tendrás varias propuestas para salir. Intenta elegir a la persona con la que puedas encontrar placer y buenas conversaciones. Riqueza: Será dura la batalla en pro de objetivos concretos. Quizás hoy no cuentes con el temperamento adecuado para salir de esto. Bienestar: Evita cometer excesos en el comer o beber y presta atención a tus sueños, quizá recibas mensajes importantes por medio del inconsciente.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Si eres hábil podrás captar rápidamente cuando alguien te esté proponiendo un acuerdo que cambiará tu vida. Estate atento. Amor: Es momento de dar importancia a los viajes. Es posible que de alguno de ellos salga una relación importante. Riqueza: Es una buena etapa para vender, intermediar, demostrar el talento y formalizar transacciones inmobiliarias. Bienestar: Aprovecha el equilibrio entre tu fuerza física, mental y espiritual para salir adelante cuando estés triste y con el ánimo por el suelo.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Este resultará un día satisfactorio y progresista desde el punto de vista profesional, y contagiará el buen ánimo a la familia. Amor: Luna llena de Escorpio, como la emotividad es muy fuerte vas a necesitar de ti fuertes dosis de apertura. El amor es así. Riqueza: Una gratificante novedad en relación a un contrato laboral te cambiará el sentido del día y, por qué no, del futuro. Bienestar: Quizá hoy tengas problemas emocionales o físicos. Necesitas meditar y reflexionar antes de tomar decisiones.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: No dejarás pasar de largo las oportunidades que se vayan presentando. Sagacidad y empuje te llevarán a romper con viejos esquemas. Amor: Una persona que tiene poder sobre ti puede intervenir de repente en tu vida amorosa y facilitarte las cosas hoy. Riqueza: Un nuevo negocio se te presentará en el momento menos esperado, aprovéchalo. Se te abren nuevos abanicos de posibilidades. Bienestar: Algunas dolencias pueden ser psicosomáticas. Te beneficiarán los ejercicios de relajación, yoga, ejercicios respiratorios y/o la natación.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Hacia la tarde los ánimos se serenarán y la jornada promete concluir en una agradable velada. Recibirás una proposición interesante. Amor: No descuides tu vida social, tu círculo de amigos te prestará un apoyo inesperado. Tu vida sentimental puede ser interesante. Riqueza: Aspectos negativos pueden obstaculizar el avance personal y no te será fácil adaptarte a los cambios bruscos que se avecinan. Bienestar: Será conveniente que tu alimentación sea liviana y natural. Te beneficiarán los baños de sales aromáticas y la actividad física en el agua.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: No comentes sobre eso que te han confiado, algunas personas muy allegadas perderán la confianza en ti, y será muy duro remontarla. Amor: Los problemas de pareja ceden y los inconvenientes con seres queridos dejan de angustiarte. Día especial para fortalecer lazos. Riqueza: Alguien que se alejó de tu vida puede regresar en cualquier momento y pedirte dinero prestado, prepárate para ello. Bienestar: Controla tu temperamento, ningún exceso te llevará a buen puerto, escucha las opiniones de los demás y luego tómate un tiempo para decidir.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Aunque te cueste trabajo, evita ser demasiado franco. Este día no lo olvidarás porque estará lleno de eventos inesperados. Amor: El misterio es un arma de seducción poderosa. Dile a tu pareja la mitad de lo que piensas y las cosas entre ustedes mejorarán. Riqueza: El progreso profesional es tu punto fuerte y debes tomarlo en serio gracias a una buena dosis de persuasión de tu parte. Bienestar: Es en tu mente donde se han instalado los barrotes que te impiden vivir diferente y abordar la vida en forma decisiva y sin miedo. Libérate.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Disfrutarás de la familia y los amigos. En especial, los niños y jóvenes te revitalizarán. Minimiza a cero los riesgos de accidentes. Amor: Conocerás a una nueva persona que te conquistará por su simpatía y su manera de actuar. Muéstrate tal cual eres. Riqueza: Dificultades en sociedades, poca ayuda o apoyo por parte de otros y pocas oportunidades en cuanto a relaciones públicas. Bienestar: No comas cosas de dudoso origen e higiene en la calle porque en estos días podrías enfermarte del estómago.