Régimen de Zonas Frías: en un debate exprés, el oficialismo dictaminó los cambios en los subsidios del gas

El oficialismo avanza a toda velocidad con los cambios en el régimen de Zonas Frías. El proyecto del Ministerio de Economía, que impacta en 13 departamentos de Córdoba que fueron incorporados en 2021 a los descuentos en la tarifa de gas, recibió dictamen “exprés” y se votaría en el recinto de la Cámara de Diputados el próximo miércoles 20.

La iniciativa recibió 46 firmas a favor en las comisiones de Energía y de Presupuesto. La Libertad Avanza contó con apoyo del PRO, la UCR, el MID, Independencia (Tucumán), Innovación Federal (Misiones) y Producción y Trabajo (San Juan). El representante del oficialismo cordobés en el plenario, Ignacio García Aresca, estuvo ausente.

El kirchnerismo, que impulsó la ley que ahora se pretende modificar, presentó un dictamen propio (31 firmas) que no solo ratifica el régimen vigente, sino que además propone crear otro régimen tarifario diferencial para el consumo eléctrico en las Zonas Cálidas, acotado a los períodos de mayor demanda.

Si se sanciona la ley del Gobierno, la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza) conservarán el descuento del 50% por Zona Fría, pero todas las localidades que se agregaron al régimen hace cinco años dejarán de recibir el beneficio de manera automática: las familias deberán acreditar ingresos netos menores o iguales a tres canastas básicas totales para mantenerlo. Esto equivale a unos $4,3 millones a valores actuales.

Los números globales son los siguientes: en 2021 se sumaron a los descuentos de gas 3.400.000 usuarios. De ese total, según las estimaciones oficiales, 1.600.000 perderán el beneficio, mientras que 1.800.000 lo conservarán. Estos últimos son los usuarios inscriptos en el SEF (Subsidios Energéticos Focalizados), quienes gozarán de un descuento “superior al 75%” sobre el consumo de gas en los meses de invierno.

En Córdoba, los cambios impactarán en la tarifa que pagan más de 600.000 usuarios de la Capital, Calamuchita, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

“Córdoba es el símbolo de la arbitrariedad de esta ley. En la línea que divide los que reciben el subsidio de los que no, de la Capital para abajo reciben el subsidio 13 departamentos que son los más ricos de Córdoba, mientras que los que están arriba, los más pobres (que a duras penas algunos tienen gas) le están pagando a los más ricos, a los que tienen pileta climatizada”, argumentó la cordobesa Laura Rodríguez Machado.

La legisladora de La Libertad Avanza sostuvo que “en 2021, lejos de ampliar la zona a quienes necesitaban la ayuda, se decidió extender a una mancha geográfica donde no se identificaba claramente cuál zona era más fría que otra”. Además, advirtió que el objetivo del kirchnerismo con la ampliación de las Zonas Frías fue “electoral” y que hasta el propio ministro de Economía de aquel entonces, Martín Guzmán, criticó la medida.

Por el contrario, en el oficialismo cordobés rechazan los cambios. “Con el proyecto del Gobierno, 670.000 usuarios de Córdoba se quedarían sin el subsidio al gas. El efecto derrame que, según los cálculos del Gobierno, producirían las inversiones de gas y su eventual incorporación a las tarifas de los sectores más humildes es poco creíble de parte de un Gobierno que no tiene sensibilidad social”, advirtió a este medio el diputado Carlos Gutiérrez.

En nombre del Gobierno, defendió el proyecto la secretaria de Energía, María Tettamanti. “Los recursos económicos son escasos, hay que utilizarlos en forma eficiente y justa, y la forma justa de utilizar los recursos para subsidiar el gas natural tiene que ser exclusivamente a la gente que lo necesita”, argumentó ante los diputados.

En ese sentido, recordó que el régimen vigente subsidia a todos los habitantes de las Zonas Frías sin distinción de su poder adquisitivo, a través de un cargo que pagan todos los usuarios del país (7,5% sobre el metro cúbico de gas), pero advirtió que con lo que se recauda hoy “no alcanza”. “Todos los usuarios están poniendo $500.000 millones para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país”, dijo.

Entre los que adhirieron al dictamen del oficialismo figuran los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, que responden al gobernador Alfredo Cornejo. Mendoza fue una de las grandes beneficiadas con la ampliación de las Zonas Frías en 2021: la provincia completa entró en el régimen que solo regía en Malargüe.

No obstante, los “cornejistas” presentaron una disidencia contra el artículo 4, que establece un mecanismo para que las distribuidoras y transportistas eléctricas federales cancelen deudas con CAMMESA contra los ingresos no percibidos durante la emergencia tarifaria.

Interpelación a Adorni

En la vereda opuesta al oficialismo, la oposición mantiene en agenda el caso de Manuel Adorni e intentará sesionar este jueves desde las 11 para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, los impulsores de la movida están a más de una decena de diputados del quórum (129 presentes).

La sesión fue pedida por un sector de Provincias Unidas, la izquierda y los diputados Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) y Nicolás Massot (Encuentro Federal). Unión por la Patria se sumará, aunque no se descartan bajas de algunos integrantes no muy entusiasmados en la estrategia de la interpelación.

En el oficialismo hay tranquilidad. La sensación es que el caso Adorni pierde fuerza en la agenda y que la ofensiva opositora es “marginal”, sin ventajas ni desventajas para nadie. “El tema se está apagando. Ya se pagó todo el costo”, dijo a este medio un importante integrante del bloque de Gabriel Bornoroni.

Cuentan con ayuda del PRO, que no bajará al recinto a pesar del documento crítico del Gobierno difundido el último domingo.

“Nosotros no vamos a acompañar la interpelación porque hay una investigación judicial en curso, pero sí creemos que tienen que mejorar sustancialmente la explicación de lo que está pasando y adelantar la declaración jurada. No corresponde una interpelación porque se presta más a un planteo kirchnerista o de generar daño en un momento donde la Justicia está actuando”, explicó el diputado y secretario general del partido amarillo, Fernando De Andreis.