Horóscopo de hoy lunes 30 de marzo: análisis y consejos para cada signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: La actividad en la que te involucra dará un giro inesperado y con ello quedarás con expectativas que antes o no imaginabas. Amor: En lo posible trata de cuidar a quienes te quieren, ya que forma parte de la construcción de una vida intensa. Riqueza: Aunque creas que tienes razón pide consejo a algún asesor, te evitaras gastos por lo que sentirás grandes disgustos. Bienestar: Si tienes afecciones y ves que los doctores no dan con el problema que te causa esas dolencias es recomendable la medicina natural.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Para tener éxito en lo que realizas realza tu capacidad de comunicación, y presta más atención a cada situación en particular. Amor: Sentirás una energía especial que te inspirará a ser más creativo en el ámbito sentimental. Te verás ampliamente beneficiado. Riqueza: Es un momento ideal para esforzarte un poco más de lo habitual, ya que te verás recompensado por ello. Bienestar: Has pasado por momentos difíciles en cuanto a la salud, pero viene un cambio para ti y te sentirás mejor que antes tanto en lo físico como emocional.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Se aproximará un deseo para lograr un mayor éxito que te hará esforzarte más y tener cierto optimismo de cara al futuro. Amor: Deberás adecuar las necesidades y el cuidado de tu familia con tus condiciones y obligaciones laborales. Riqueza: Tu intuición te dirá que hay maneras mejores de ganar dinero de forma fácil, hay veces que te puedas equivocar. Bienestar: El exceso de vida social virtual ya sea por teléfono, app de mensajería o videollamadas, te ocasionará problemas con tu salud. Debes buscar más contacto físico con personas.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Hay circunstancias favorables en torno a tu casa y especialmente en cuanto a tu matrimonio y/o asociaciones con colegas o socios. Amor: Es posible que extrañes a tu pareja, pero no te atreves a decírselo. Temes que si le expresas tus deseos se sienta obligada. Riqueza: Todo lo que esté relacionado con los bancos o con hacienda vas a tener que atenderlo. Problemas legales en puerta. Bienestar: Es preciso tener mucho coraje para reconocer el fracaso. Da el primer paso para convencerte de tus capacidades y recuerda todo lo que has logrado.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Estarás con tu fuerza a pleno, aunque puedes cometer excesos. Los negocios no marcharán como querías, pero vendrán buenas noticias Amor: Sentirás que todo lo que te rodea es amor, de modo que tus relaciones ganarán en calidad. Profunda conexión con el otro. Riqueza: Existe la posibilidad de ascender a un nivel social superior por intermedio de amigos. Esto compensará decepciones del pasado. Bienestar: No puedes pretender que toda persona esté de acuerdo con el curso de tus acciones o decisiones. Necesariamente tendrás entredichos en algún momento.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Tendrás que decidir entre ganar más dinero o disfrutar de más tiempo de calidad con la familia. Siempre saldrá perdiendo alguien. Amor: Tu pareja ayudará a que la ternura se imponga. Si para protegerte solías poner demasiados límites, es tiempo de entregarte. Riqueza: Puedes ganar dinero si inviertes en artículos que se valoricen con el tiempo. Piensa antes de gastar grandes sumas de dinero. Bienestar: Si te observas, te darás cuenta de que la totalidad de tus acciones y reacciones son mecánicas, es decir, sin pensarlas ni analizarlas. Sé intuitivo.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tu escapismo y tendencia a evadirte de tus obligaciones no te sirven. Toma la decisión correcta, y hazlo ya. Amor: Las relaciones afectivas pasarán por una crisis. Los celos y la falta de confianza, serán las posibles causas de esta situación. Riqueza: Pasas por un momento en que lo material se traduce en confianza. Pero no dejes que lo material domine tu vida. Bienestar: Etapa donde el optimismo y la buena energía te harán sentirte feliz y saludable. Deberás preocuparte por mantener una adecuada alimentación.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tendrás tiempo para recapacitar y encontrar soluciones a situaciones adversas que desde hace tiempo te aquejan. Amor: Tendrás una energía que hará que sientas deseos de conocer gente nueva. Vivirás un período positivo y muy distendido. Riqueza: Eres muy responsable y perseverante, por eso cualquier inconveniente laboral lo podrás resolver a la brevedad. Bienestar: La contemplación de la naturaleza así sea mirando el cielo o las estrellas te favorecerá con un mayor equilibrio corporal y mental.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Sigue la tónica de jornadas anteriores, así que no te preocupes por ahora. Los cambios los advertirás en una época muy próxima. Amor: Si sientes que tu pareja se niega a apoyar tus ambiciones trata de calmarte y dialogar. Así podrás hacer que cambie de parecer. Riqueza: No es un buen momento para realizar aquel gasto, ten en cuenta que se avecinan gastos que no tenías en consideración. Bienestar: Es un momento ideal para que realices actividades físicas, ya que tu salud se encuentra en buen estado. Evita los excesos de comida.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Decaen tus operaciones comerciales y los encuentros románticos escasean. Paciencia, no durará cien años esta racha. Amor: Utiliza tu potencial creativo, descubrirás el amor sin límites. Noviazgos que están sin rumbo se convertirán en más sólidos. Riqueza: En muchos casos puede ser difícil mantener el equilibrio entre el confort y la capacidad adquisitiva. Analiza tus gastos. Bienestar: Sé visionario, no te quedes estático, observa y cambia en el presente para así afrontar el futuro con mayores y mejores herramientas.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Toda cautela será poca el día de hoy. Trata de no hacer cambios importantes, a menos que estés muy bien asesorado. Amor: Comprende que no todo el mundo juzga las actitudes de la misma manera que lo haces tú, tan radical y extrema. Sé más flexible. Riqueza: Existen proyectos viables, pero deben tener unos fundamentos sólidos y al mismo tiempo ser algo totalmente vanguardista. Bienestar: Congruencia, paciencia, honestidad, son virtudes en un triunfador. No las practiques a medias, no seas un seudo triunfador.