Horóscopo de hoy lunes 8 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: No puedes tomar decisiones que afectarán notablemente tu futuro de manera indiferente, o todo tu esfuerzo se irá por el drenaje. Amor: Ser fiel no tiene por qué convertirse en un sacrificio. Avoca tus sentimientos a la persona a la que amas genuinamente. Riqueza: No te permitas caer en los juegos mentales de pares laborales malintencionados. Limítate a cumplir con tu trabajo. Bienestar: Si bien el dinero representa un medio para alcanzar nuestros sueños, no debe ser el eje de la existencia. Busca tu lado espiritual.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: La llegada de mejores tiempos te impulsará la necesidad de verte bien y saludable, por lo que una dieta no te vendría mal. Amor: Invita a tu pareja a disfrutar de una velada. El amor por todos los placeres de la vida te puede llevar a alturas maravillosas. Riqueza: Date tiempo para reflexionar, no tomes decisiones apresuradas, así podrás ser dueño de tus actos con absoluta tranquilidad. Bienestar: Favorece los contactos con diferentes personas para poder conseguir lo antes posible lo que te has propuesto. Avanza con determinación.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tienes todas las energías para avanzar y ser ganador. No dependerás de los demás como ocurre habitualmente. Sorpresa gratificante. Amor: Atractivo, encantador, con un toque salvaje que fascinará a tu pareja y también a quienes no lograron hacer pareja contigo. Riqueza: Equilibrio y moderación de carácter deben ser la medida para pensar cada una de las cuestiones que te darán ganancia. Bienestar: Tu sinceridad puede ser hiriente, no todos tienen la misma sensibilidad. Si quieres disfrutar de una jornada pacífica, evita el contacto con personas.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tendencia a eliminar hábitos nocivos, que será provechosa y dará a tu vida una dimensión diferente. Se aconsejan los deportes. Amor: O te comprometerás hasta la médula con quien ya es tu pareja o decidirás empezar un vínculo de cero. Difícil elección. Riqueza: En el terreno profesional, los imprevistos te obligarán a cambiar de planes y a ser más humilde en tus aspiraciones. Bienestar: Si no sabes cómo actuar frente a situaciones del hogar, pide consejo a una persona mayor. Esa es la mejor vía para tomar una decisión correcta.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Las actividades mentales exigentes te agotarán, mejor distiende tu mente con lecturas agradables. Harás un viaje muy interesante. Amor: Entrégate a la maravilla de vivir tus emociones intensamente y en pareja. Explorarás tus deseos sin límites. Riqueza: Las celebraciones próximas o los viajes están llevando tensión a tus finanzas. Asegúrate que gastarás lo justo y necesario. Bienestar: Trata de alejar a terceras personas de tu hogar, ya que no los están dejando surgir por sus envidias y malas vibraciones.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Quieres obtener de la vida algo más y lo conseguirás. Todas las metas que te impongas serán alcanzadas sin esfuerzo. Amor: Buen momento para unir fuerzas que los lleven a concretar un objetivo en común. Si no lo hacen, la relación se enfriará. Riqueza: Vivirás situaciones delicadas con tus compañeros de trabajo o subordinados. Y a la hora de negociar, demostrarás un temple de acero. Bienestar: No te dejes llevar por impulsos que solamente te traerán momentos de total intranquilidad. Una vez más prefiere las aguas calmas.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Hoy sentirás cierto malestar, tenderás a la nostalgia repasando aquellas vivencias que no han sido demasiado afortunadas en tu vida. Amor: Tal vez no salgas ya mismo a recorrer el mundo, pero harás bien en no quedarte en casa y en evitar a toda costa la soledad. Riqueza: Tendrás un serio disgusto a causa de no haber cumplido con tus compromisos económicos. Solamente pueden resolverse si eres leal. Bienestar: Actúa a tu manera, seguramente encontrarás la persona indicada para comprenderte. Reconoce la necesidad de expresarte.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: No estarás dispuesto a prescindir de tus amigos. Incluso terminarás el año proponiéndole a tu mejor amigo que sea tu socio. Amor: Hazle caso a las advertencias de tu pareja si no quieres pasarte el próximo fin de año comiendo solo, préstale atención. Riqueza: Estarás desahogado porque en tus finanzas entrarán ingresos extras que te permitirán ahorrar un poco de dinero. Bienestar: Aunque podrás permitirte uno que otro caprichito gastronómico y disfrutar de la buena mesa, no bajes la guardia y sigue con tus buenos hábitos.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tú estás con la mente receptiva y abierta a nuevos pensamientos. Tu generosidad alcanza a grupos y organizaciones. Amor: Con tacto exquisito resolverás algunas situaciones de pareja que requieren rápida solución. Es buen momento para hacer cambios. Riqueza: Tienes gran autoestima. No te va un trabajo lento ni rutinario porque eres amante de los desafíos, enérgico y poco complicado. Bienestar: Pasea, lee, escucha música o túmbate en la hierba. Necesitas un momento de paz para encontrarte contigo mismo.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Encontrarás las palabras justas para decir y te mostrarás especialmente encantador. Posibilidad de recibir una agradable sorpresa. Amor: Los acontecimientos pondrán a prueba tu aparente seguridad y madurez sentimental. Buenas perspectivas en tu relación de pareja. Riqueza: Encontrarás un trabajo que te reportará alegrías y dinero. Pero igualmente cuida tu bolsillo porque puedes gastar de más. Bienestar: Nadie mejor que uno mismo para saber qué provoca felicidad en la pareja. Pon distancia de las relaciones que te generan confusión.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Sorpresivas noticias de un amigo de quien no sabes nada desde hace mucho, eso te pondrá de excelente humor. Amor: Salvo alguna que otra discusión, no existirán reales situaciones de desencuentro. Sin embargo, no esperes demasiada armonía. Riqueza: Un viaje de trabajo al extranjero va a cambiar todos los aspectos de tu vida. La consigna será disfrutarlo y acumular experiencias. Bienestar: Evita sumar más obligaciones a las que tienes y simplifica tareas. Es bueno dedicarse un tiempo para revisar la parte interior y espiritual.