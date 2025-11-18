Horóscopo de hoy martes 18 de noviembre 2025: predicciones signo por signo
HORÓSCOPO HOY. Mirá las predicciones para todos los signos del zodíaco hoy, 18 de noviembre 2025. Conocé qué te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Trata de hacer caso omiso a cualquier tipo de comentario que llegue de parte de tus colegas. No te conviene tomarlos tan a pecho.
Amor: Si no haces algo por ti mismo nunca lograrás encontrar al amor de tu vida. Prueba con una App de citas online.
Riqueza: La discreción es fundamental en los negocios. Trata de no comentar tus ideas, hay personas dispuestas a pincharte el globo.
Bienestar: No pierdas tiempo buscando las causas de tus errores. Lo mejor será que aprendas la lección para no volver a equivocarte.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: No trates de proyectar cada uno de tus pasos a seguir, mejor deja que la vida te sorprenda y actúa en consecuencia. Lánzate.
Amor: La sensación de encantamiento del comienzo ya no forma parte de la relación. No permitas que la rutina se meta en tu cama.
Riqueza: Procura tener algo más de control sobre tus gastos porque podrías verte algo agobiado.
Bienestar: El saber genera poder, pero eso no te da derecho a maltratar a tus subordinados. Recuerda que con humildad podrás lograr más respeto.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: No habrá fuerza capaz de doblegar a tu pareja. Sé tan comprensivo en el amor como tenaz en los negocios que emprendas.
Amor: La comunicación será la clave del día para que la relación funcione como esperas. Toma la iniciativa y exprésate con libertad y sinceridad.
Riqueza: Fuertes enfrentamientos en especial con personas muy ambiciosas. Privilegia el compañerismo sobre los intereses individuales.
Bienestar: Nadie puede enseñarte a ser tú mismo, sin embargo considera lo que a otros les ha dado resultado para el éxito, y que vale la pena examinar.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Disfrutarás como nunca el acercamiento con una persona muy especial y eso hará que la relación se intensifique.
Amor: Una llamada telefónica podría ser la clave para encender el fuego de la relación. Cuida los detalles, será importante.
Riqueza: No dudes en avanzar si aparecen proyectos o planes de futuro para realizar junto a un amigo. Buena perspectiva a mediano plazo.
Bienestar: Buscarás la paz interior a cualquier precio. La música y la naturaleza te ayudarán a alcanzar el equilibrio.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Hoy desearás que tu jornada transcurra en paz, pero las circunstancias no te acompañarán. No desesperes.
Amor: Te reencontrarás con una ex pareja y revivirás sentimientos que ya creías superados. Escucha a tu corazón.
Riqueza: Recuerda que el esfuerzo continuado será importante para que tus proyectos lleguen a buen puerto. Si no todo fracasará.
Bienestar: Hay oportunidades en la vida es mejor no dejar pasar, así que abre bien los ojos y estate alerta porque la posibilidad de una nueva vida está cerca.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Cuídate más al expresarte en público, porque tu soberbia y acidez hoy podrían crearte algunos problemas con colegas.
Amor: Tensión y discordia se introducirán en tu relación. Las peleas serán cada vez más frecuentes y las diferencias más marcadas.
Riqueza: Algo que podrá dar un notable impulso a tus proyectos profesionales será tu fuerza de voluntad. No pararás hasta triunfar.
Bienestar: De nada sirve que te sometas a dietas extremas si luego andarás comiendo a escondidas. Pon fuerza de voluntad si quieres bajar de peso.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Pon en funcionamiento tu imaginación y premia tu esfuerzo con algo que quieres desde hace tiempo. No seas tan tacaño.
Amor: No todo está perdido en el plano afectivo, trata de reconocer tus fallas y decide sabiamente. Mira en tu interior.
Riqueza: Puedes experimentar estrés debido a soluciones que no llegan. Si esta situación se acentúa, deberás ser más precavido.
Bienestar: Tienes algo nuevo y diferente que aprender mientras estés en el camino. Debes seleccionar un compañero apropiado y mantener tus ojos abiertos.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Día propicio para iniciar transformaciones de todo tipo. Tu energía te brindará la seguridad para elegir correctamente.
Amor: Nuevo rumbo en tu parte afectiva, dejarás de lado una ilusión para buscar algo que realmente pueda concretarse.
Riqueza: Tus proyectos no marchan al ritmo esperado. Calma, no olvides que el mercado y la economía tienen sus propias leyes.
Bienestar: Debes controlar tu fuerte temperamento y evitar las discusiones. No cometas excesos al comer o beber.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Trata de que la ira no invada tu jornada. En el día de hoy, aleja los malos pensamientos y rodéate de gente honesta y sincera.
Amor: La soledad ya forma parte de tu vida, y te has amoldado a ella. Pero alguien desconocido llegará para sacarte de tu ostracismo.
Riqueza: No habrá manera de negociar contigo hoy. Sabes lo que quieres y no estás dispuesto a conformarte con otras cosas.
Bienestar: La soledad no te permite ver lo que ocurre en el exterior. Ocúpate de rearmar tu vida social aún en forma virtual, y deja al pasado en su lugar.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Podrás cumplir todas tus metas si eres capaz de ser constante y paciente. Desde hoy, deja de lado la ansiedad y la prepotencia.
Amor: No quieres separarte, pero no detectas el problema. Intenta darle una vuelta a la situación, llevará más tiempo pero resultará.
Riqueza: Siempre es mejor pájaro en mano que cien volando. Antes de invertir en proyectos utópicos, mejor baja un poco a la realidad.
Bienestar: Las amistades están un poco distanciadas y evasivas últimamente. Habla con ellas, por separado, y trata de ver qué es lo que realmente les sucede.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Hoy estarás más radiante que de costumbre, ya que tu decisión de comenzar una nueva vida se te notará por fuera y por dentro.
Amor: En esta etapa estarás muy susceptible y sentirás que los hechos y dichos de tu pareja te herirán con suma facilidad.
Riqueza: Condiciones negativas de trabajo promueven peligros e intrigas. Trata de mantenerte al margen de los conflictos y rumores.
Bienestar: Te mostrarás irreflexivo en estos días, porque la falta de estímulo intelectual te ocasiona tensiones e inquietud. Busca canalizar tus energías.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Quizás hoy te sientas atrapado, desilusionado e inquieto. Debes mejorar tu ánimo y no olvidar que todo pasa.
Amor: Tu creatividad, originalidad e inventiva se realzan en tu vida amorosa. Si tú quieres, todo puede cambiar para bien.
Riqueza: Estás pasando por un momento en el que posees una muy buena capacidad para los negocios. Trata de tener calma.
Bienestar: Si lográs encontrar tu propia paz verás que el entendimiento con los demás mejorará día tras día.
