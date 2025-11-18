Horóscopo de hoy martes 18 de noviembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Trata de hacer caso omiso a cualquier tipo de comentario que llegue de parte de tus colegas. No te conviene tomarlos tan a pecho. Amor: Si no haces algo por ti mismo nunca lograrás encontrar al amor de tu vida. Prueba con una App de citas online. Riqueza: La discreción es fundamental en los negocios. Trata de no comentar tus ideas, hay personas dispuestas a pincharte el globo. Bienestar: No pierdas tiempo buscando las causas de tus errores. Lo mejor será que aprendas la lección para no volver a equivocarte.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: No trates de proyectar cada uno de tus pasos a seguir, mejor deja que la vida te sorprenda y actúa en consecuencia. Lánzate. Amor: La sensación de encantamiento del comienzo ya no forma parte de la relación. No permitas que la rutina se meta en tu cama. Riqueza: Procura tener algo más de control sobre tus gastos porque podrías verte algo agobiado. Bienestar: El saber genera poder, pero eso no te da derecho a maltratar a tus subordinados. Recuerda que con humildad podrás lograr más respeto.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: No habrá fuerza capaz de doblegar a tu pareja. Sé tan comprensivo en el amor como tenaz en los negocios que emprendas. Amor: La comunicación será la clave del día para que la relación funcione como esperas. Toma la iniciativa y exprésate con libertad y sinceridad. Riqueza: Fuertes enfrentamientos en especial con personas muy ambiciosas. Privilegia el compañerismo sobre los intereses individuales. Bienestar: Nadie puede enseñarte a ser tú mismo, sin embargo considera lo que a otros les ha dado resultado para el éxito, y que vale la pena examinar.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Disfrutarás como nunca el acercamiento con una persona muy especial y eso hará que la relación se intensifique. Amor: Una llamada telefónica podría ser la clave para encender el fuego de la relación. Cuida los detalles, será importante. Riqueza: No dudes en avanzar si aparecen proyectos o planes de futuro para realizar junto a un amigo. Buena perspectiva a mediano plazo. Bienestar: Buscarás la paz interior a cualquier precio. La música y la naturaleza te ayudarán a alcanzar el equilibrio.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Hoy desearás que tu jornada transcurra en paz, pero las circunstancias no te acompañarán. No desesperes. Amor: Te reencontrarás con una ex pareja y revivirás sentimientos que ya creías superados. Escucha a tu corazón. Riqueza: Recuerda que el esfuerzo continuado será importante para que tus proyectos lleguen a buen puerto. Si no todo fracasará. Bienestar: Hay oportunidades en la vida es mejor no dejar pasar, así que abre bien los ojos y estate alerta porque la posibilidad de una nueva vida está cerca.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Cuídate más al expresarte en público, porque tu soberbia y acidez hoy podrían crearte algunos problemas con colegas. Amor: Tensión y discordia se introducirán en tu relación. Las peleas serán cada vez más frecuentes y las diferencias más marcadas. Riqueza: Algo que podrá dar un notable impulso a tus proyectos profesionales será tu fuerza de voluntad. No pararás hasta triunfar. Bienestar: De nada sirve que te sometas a dietas extremas si luego andarás comiendo a escondidas. Pon fuerza de voluntad si quieres bajar de peso.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Pon en funcionamiento tu imaginación y premia tu esfuerzo con algo que quieres desde hace tiempo. No seas tan tacaño. Amor: No todo está perdido en el plano afectivo, trata de reconocer tus fallas y decide sabiamente. Mira en tu interior. Riqueza: Puedes experimentar estrés debido a soluciones que no llegan. Si esta situación se acentúa, deberás ser más precavido. Bienestar: Tienes algo nuevo y diferente que aprender mientras estés en el camino. Debes seleccionar un compañero apropiado y mantener tus ojos abiertos.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Día propicio para iniciar transformaciones de todo tipo. Tu energía te brindará la seguridad para elegir correctamente. Amor: Nuevo rumbo en tu parte afectiva, dejarás de lado una ilusión para buscar algo que realmente pueda concretarse. Riqueza: Tus proyectos no marchan al ritmo esperado. Calma, no olvides que el mercado y la economía tienen sus propias leyes. Bienestar: Debes controlar tu fuerte temperamento y evitar las discusiones. No cometas excesos al comer o beber.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Trata de que la ira no invada tu jornada. En el día de hoy, aleja los malos pensamientos y rodéate de gente honesta y sincera. Amor: La soledad ya forma parte de tu vida, y te has amoldado a ella. Pero alguien desconocido llegará para sacarte de tu ostracismo. Riqueza: No habrá manera de negociar contigo hoy. Sabes lo que quieres y no estás dispuesto a conformarte con otras cosas. Bienestar: La soledad no te permite ver lo que ocurre en el exterior. Ocúpate de rearmar tu vida social aún en forma virtual, y deja al pasado en su lugar.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Podrás cumplir todas tus metas si eres capaz de ser constante y paciente. Desde hoy, deja de lado la ansiedad y la prepotencia. Amor: No quieres separarte, pero no detectas el problema. Intenta darle una vuelta a la situación, llevará más tiempo pero resultará. Riqueza: Siempre es mejor pájaro en mano que cien volando. Antes de invertir en proyectos utópicos, mejor baja un poco a la realidad. Bienestar: Las amistades están un poco distanciadas y evasivas últimamente. Habla con ellas, por separado, y trata de ver qué es lo que realmente les sucede.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Hoy estarás más radiante que de costumbre, ya que tu decisión de comenzar una nueva vida se te notará por fuera y por dentro. Amor: En esta etapa estarás muy susceptible y sentirás que los hechos y dichos de tu pareja te herirán con suma facilidad. Riqueza: Condiciones negativas de trabajo promueven peligros e intrigas. Trata de mantenerte al margen de los conflictos y rumores. Bienestar: Te mostrarás irreflexivo en estos días, porque la falta de estímulo intelectual te ocasiona tensiones e inquietud. Busca canalizar tus energías.