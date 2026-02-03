Horóscopo de hoy martes 3 de febrero: Piscis, Virgo, Leo, Sagitario y los doce signos

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Lograrás liberarte de tabúes y sentimientos reprimidos durante la jornada de hoy. Esto traerá consigo sensaciones de liberación. Amor: En el amor ganas lo que arriesgas, no podrás vivir el amor en su más plena expresión si no te entregas completamente. Riqueza: El liderazgo no se imparte mediante el miedo a represalias, sino a través del respeto. Muéstrate como un ideal a seguir. Bienestar: Las palabras pueden convertirse en un castigo aún más severo que el daño físico. Sé moderado con el daño que inflinges con ellas.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: No es momento de apuestas en juegos de azar, la suerte no te acompañará esta vez. Mejor planea una actividad al aire libre. Amor: Buen momento para jugarte el todo por el todo. Declara tu amor porque te aceptarán casi de inmediato. Cena y palabras cariñosas. Riqueza: En los negocios toma una actitud fuerte. Habrá conflictos por dinero compartido con alguna sociedad o respecto a hipotecas o seguros. Bienestar: Te favorecen los viajes, actividades al aire libre y el contacto con ejercicios relacionados con otras culturas, como el yoga, el tai-chi o reiki.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Sabes lo que quieres y cómo lograrlo. Sin embargo, alguien se interpondrá en tu camino y te complicará las cosas. Mantén la calma. Amor: Si pretendes encontrar una pareja estable, sería bueno que abandones esa vida promiscua que tienes o te jugará en contra. Riqueza: Algunos aliados que habías conseguido se echarán atrás. Deberás buscar nuevos socios, más solventes, pero de manera inmediata. Bienestar: Las peleas familiares te sacan de quicio y te ponen de mal humor. No seas tan exigente con tu familia y trata de evitar los conflictos.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Muchas de las ilusiones se renovarán y comprenderás la necesidad de convivir más cercanamente a tus amigos. Amor: Te conviene tomar decisiones y jugarte íntegro por la persona elegida. Cualquier desencuentro puede subsanarse con diálogo. Riqueza: Hallarás un inversor dispuesto a secundarte en tus inteligentes aventuras comerciales y obtendrán grandes réditos. Bienestar: Si has juzgado equivocadamente a un amigo, discúlpate ya, mañana será muy tarde. Reconocer nuestros errores es señal de madurez.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Aparecerán serias desavenencias con el núcleo familiar, intenta conciliar estos aspectos hostiles con tu natural seducción. Amor: Si tu pareja huye del compromiso, hazla reaccionar. Espera unos días para fijar fecha de matrimonio, nada de ansiedad. Riqueza: Tal vez llegue un aumento de sueldo o se presente una buena ocasión. Muy activo en las actividades vinculadas a la profesión. Bienestar: Recurre a tu necesidad de saber para conocer lo que es correcto y justo, y aplicarlo sabiamente. No te dejes llevar por impulsos. Cautela.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Se presentarán situaciones difíciles en lo laboral. Aprende que parte de la convivencia es resignar ciertas costumbres. Amor: No fuerces a esa persona especial a formar parte de tu vida, esa decisión es solo de ella. Solo asegúrate de mostrar tu amor. Riqueza: No muestres signos de debilidad cuando te encuentres en situaciones límite en tu trabajo. Muéstrate siempre frío y calculador. Bienestar: Por casualidad darás con ciertas facilidades naturales que mantenías sin explotar. Aprovéchalas al máximo sacándole el mayor provecho posible.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Lograrlas grandes avances en el derrumbe de actitudes de timidez e inseguridades el día de hoy. Irregularidades en el trabajo. Amor: Vivirás momentos hermosos junto a tu pareja y su familia. Disfruta de una relación estable y con proyecto de futuro. Riqueza: El trabajo en el hogar no es sencillo bajo ninguna circunstancia. Deberás contar con mucha disciplina para llevarlo a cabo. Bienestar: No permitas que tu opinión sea descartada sin ningún tipo de razón o motivo. Aprende a defender tu punto de vista frente a todo planteo.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Jornada de grandes oportunidades que no se repetirán en un largo tiempo. Comenzarás a entender el mundo de la responsabilidad. Amor: No tiene sentido iniciar peleas debido a amores antiguos y ya olvidados. Toda persona tiene derecho a tener un pasado. Riqueza: Recientes revelaciones pondrán en vilo tu dedicación al trabajo. Deberás tener muy en claro tus metas y objetivos. Bienestar: No dejes pasar más tiempo para iniciar ese proyecto de remodelación de tu casa. Tendrás buena suerte a la hora de buscar aquellos muebles soñados.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Decidido a tener un nuevo lugar en el mundo, habrá mudanzas que te hacen más que feliz. No temas al cambio y déjate llevar. Amor: Un imprevisto agradecimiento será causa de un cambio positivo en tu esfera sentimental. Como consejo, aprovecha las ocasiones. Riqueza: Si ya tienes en mente lo que necesitas y cómo obtenerlo, actúa, porque este período es favorable para progresar económicamente. Bienestar: Trata de invertir tu energía, necesitas tener confianza en ti. Contarás con ambición y esfuerzo, y podrás lograr lo que te propongas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Un límite inesperado te desviará de tu rumbo original. Estarás protegido, a pesar de las duras pruebas que te aguardan. Amor: Te encontrarás en un brete a causa de una obstinación en tu relación afectiva, evita ser formulista e intenta ser comprensivo. Riqueza: Tu espíritu combativo te dará buenos ingresos. Buen momento para adquirir inmuebles o realizar inversiones. Bienestar: Debes perseverar y ser paciente, además de poner mucha atención en la manera que tienes de comunicarte con los demás, especialmente con tu familia.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Cambios en tu entorno empezarán a afectarte. Sé precavido a la hora de hablar de gente que no está presente. Amor: No pongas todas tus expectativas de lleno en una relación que recién comienza. Ve poco a poco y evitarás ser lastimado. Riqueza: Busca formas de dividir las tareas pendientes para cada día de forma en que te resulte más fácil llevarlas a cabo. Bienestar: Busca compartir todo momento o experiencia de la vida con tus personas más allegadas. En esto reside la capacidad de generar recuerdos felices.