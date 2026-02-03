Horóscopo de hoy martes 3 de febrero: Piscis, Virgo, Leo, Sagitario y los doce signos
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 3 de febrero. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Lograrás liberarte de tabúes y sentimientos reprimidos durante la jornada de hoy. Esto traerá consigo sensaciones de liberación.
Amor: En el amor ganas lo que arriesgas, no podrás vivir el amor en su más plena expresión si no te entregas completamente.
Riqueza: El liderazgo no se imparte mediante el miedo a represalias, sino a través del respeto. Muéstrate como un ideal a seguir.
Bienestar: Las palabras pueden convertirse en un castigo aún más severo que el daño físico. Sé moderado con el daño que inflinges con ellas.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: No es momento de apuestas en juegos de azar, la suerte no te acompañará esta vez. Mejor planea una actividad al aire libre.
Amor: Buen momento para jugarte el todo por el todo. Declara tu amor porque te aceptarán casi de inmediato. Cena y palabras cariñosas.
Riqueza: En los negocios toma una actitud fuerte. Habrá conflictos por dinero compartido con alguna sociedad o respecto a hipotecas o seguros.
Bienestar: Te favorecen los viajes, actividades al aire libre y el contacto con ejercicios relacionados con otras culturas, como el yoga, el tai-chi o reiki.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Sabes lo que quieres y cómo lograrlo. Sin embargo, alguien se interpondrá en tu camino y te complicará las cosas. Mantén la calma.
Amor: Si pretendes encontrar una pareja estable, sería bueno que abandones esa vida promiscua que tienes o te jugará en contra.
Riqueza: Algunos aliados que habías conseguido se echarán atrás. Deberás buscar nuevos socios, más solventes, pero de manera inmediata.
Bienestar: Las peleas familiares te sacan de quicio y te ponen de mal humor. No seas tan exigente con tu familia y trata de evitar los conflictos.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Muchas de las ilusiones se renovarán y comprenderás la necesidad de convivir más cercanamente a tus amigos.
Amor: Te conviene tomar decisiones y jugarte íntegro por la persona elegida. Cualquier desencuentro puede subsanarse con diálogo.
Riqueza: Hallarás un inversor dispuesto a secundarte en tus inteligentes aventuras comerciales y obtendrán grandes réditos.
Bienestar: Si has juzgado equivocadamente a un amigo, discúlpate ya, mañana será muy tarde. Reconocer nuestros errores es señal de madurez.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Aparecerán serias desavenencias con el núcleo familiar, intenta conciliar estos aspectos hostiles con tu natural seducción.
Amor: Si tu pareja huye del compromiso, hazla reaccionar. Espera unos días para fijar fecha de matrimonio, nada de ansiedad.
Riqueza: Tal vez llegue un aumento de sueldo o se presente una buena ocasión. Muy activo en las actividades vinculadas a la profesión.
Bienestar: Recurre a tu necesidad de saber para conocer lo que es correcto y justo, y aplicarlo sabiamente. No te dejes llevar por impulsos. Cautela.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Se presentarán situaciones difíciles en lo laboral. Aprende que parte de la convivencia es resignar ciertas costumbres.
Amor: No fuerces a esa persona especial a formar parte de tu vida, esa decisión es solo de ella. Solo asegúrate de mostrar tu amor.
Riqueza: No muestres signos de debilidad cuando te encuentres en situaciones límite en tu trabajo. Muéstrate siempre frío y calculador.
Bienestar: Por casualidad darás con ciertas facilidades naturales que mantenías sin explotar. Aprovéchalas al máximo sacándole el mayor provecho posible.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Lograrlas grandes avances en el derrumbe de actitudes de timidez e inseguridades el día de hoy. Irregularidades en el trabajo.
Amor: Vivirás momentos hermosos junto a tu pareja y su familia. Disfruta de una relación estable y con proyecto de futuro.
Riqueza: El trabajo en el hogar no es sencillo bajo ninguna circunstancia. Deberás contar con mucha disciplina para llevarlo a cabo.
Bienestar: No permitas que tu opinión sea descartada sin ningún tipo de razón o motivo. Aprende a defender tu punto de vista frente a todo planteo.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Jornada de grandes oportunidades que no se repetirán en un largo tiempo. Comenzarás a entender el mundo de la responsabilidad.
Amor: No tiene sentido iniciar peleas debido a amores antiguos y ya olvidados. Toda persona tiene derecho a tener un pasado.
Riqueza: Recientes revelaciones pondrán en vilo tu dedicación al trabajo. Deberás tener muy en claro tus metas y objetivos.
Bienestar: No dejes pasar más tiempo para iniciar ese proyecto de remodelación de tu casa. Tendrás buena suerte a la hora de buscar aquellos muebles soñados.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Decidido a tener un nuevo lugar en el mundo, habrá mudanzas que te hacen más que feliz. No temas al cambio y déjate llevar.
Amor: Un imprevisto agradecimiento será causa de un cambio positivo en tu esfera sentimental. Como consejo, aprovecha las ocasiones.
Riqueza: Si ya tienes en mente lo que necesitas y cómo obtenerlo, actúa, porque este período es favorable para progresar económicamente.
Bienestar: Trata de invertir tu energía, necesitas tener confianza en ti. Contarás con ambición y esfuerzo, y podrás lograr lo que te propongas.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Un límite inesperado te desviará de tu rumbo original. Estarás protegido, a pesar de las duras pruebas que te aguardan.
Amor: Te encontrarás en un brete a causa de una obstinación en tu relación afectiva, evita ser formulista e intenta ser comprensivo.
Riqueza: Tu espíritu combativo te dará buenos ingresos. Buen momento para adquirir inmuebles o realizar inversiones.
Bienestar: Debes perseverar y ser paciente, además de poner mucha atención en la manera que tienes de comunicarte con los demás, especialmente con tu familia.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Cambios en tu entorno empezarán a afectarte. Sé precavido a la hora de hablar de gente que no está presente.
Amor: No pongas todas tus expectativas de lleno en una relación que recién comienza. Ve poco a poco y evitarás ser lastimado.
Riqueza: Busca formas de dividir las tareas pendientes para cada día de forma en que te resulte más fácil llevarlas a cabo.
Bienestar: Busca compartir todo momento o experiencia de la vida con tus personas más allegadas. En esto reside la capacidad de generar recuerdos felices.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Día de decisiones clave que cambiarán drásticamente el rumbo de tu vida sentimental. Confía en tus instintos.
Amor: Comentarios malintencionados harán blanco en la pareja. Demuéstrale que no tiene por qué dudar de tu amor hacia ella.
Riqueza: Como encargado de un grupo humano, no olvides que cada uno de ellos es imperfecto y puede equivocarse. Juzga con prudencia.
Bienestar: No esperes cumplidos constantes por toda acción que lleves a cabo. Tu propio reconocimiento por lo que hiciste debería ser suficiente para ti.
Comentarios