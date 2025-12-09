Horóscopo de hoy martes 9 de diciembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Oportunidad para cicatrizar de forma consciente heridas del pasado. Alrededor de la familia se creará tu seguridad emocional. Amor: Buena jornada para demostrarle a tu pareja y a los tuyos cuánto los quieres. Una agradable cena es una buena opción. Riqueza: Atención a la forma en que te comunicas con tus superiores, te sientes sensible y esto te puede llevar a cometer errores. Bienestar: Uno de los atributos más preciados que posees y que te ayudará, es el don de la palabra. Anímate a expresar todo lo que sientes sin temores.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Buscarás reparar los vínculos emocionales con tu familia después de un largo tiempo. Sé paciente, todo es posible. Amor: El reencuentro con un viejo amor saca a relucir cenizas humeantes de un fuego antes intenso. Date una oportunidad. Riqueza: Hoy deberás luchar contra tus impulsos, ya que se presentará una chance atractiva, pero que te traerá más de un sinsabor. Bienestar: Muéstrales a tus amigos el valor que tiene la amistad para ti. Hazles sentir que estás presente a pesar de las distancias que los puedan separar.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Experimentarás discusiones con un amigo muy allegado durante la jornada de hoy. Que el orgullo no te ciegue a tus errores. Amor: El respeto, en la pareja al igual que en el mundo se gana, no puede ser impuesto. Demuéstrale lo que vales. Riqueza: Mantente siempre con un semblante de proactividad y voluntad constante. Esto es visto con buenos ojos en un ambiente laboral. Bienestar: No te permitas renunciar a tus metas y ambiciones solo porque son difíciles de alcanzar. Recuerda, todo lo que vale la pena lleva consigo trabajo.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Jornada positiva de principio a fin. Comenzarás a ver cambios para bien en tus actitudes hacia la vida. Busca la calma. Amor: No existen grandes secretos para asegurar el futuro de una pareja. Haz de la tolerancia tu bandera diaria y estarás bien. Riqueza: Utiliza la jornada de hoy para iniciar la búsqueda de aquel automotor que tanto tiempo ha estado rondando en tu mente. Bienestar: Las separaciones en la pareja debido a la deficiencia en las demostraciones de afecto y cariño son las más difíciles de superar, mucho cuidado.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Se presentará una oportunidad el día de hoy que será más que tentadora. Déjala pasar porque llevará a un desenlace negativo. Amor: Atención los solteros porque hallarán un prospecto de pareja muy interesante. No quemen todos los cartuchos al inicio, sean pacientes. Riqueza: Se darán las condiciones ideales para un día laboral excelente. Tendrás tranquilidad e inspiración durante toda la jornada. Bienestar: La inspiración te espera en los lugares menos pensados. No desestimes ideas solo porque las creas muy alocadas, evalúalas con detenimiento.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Mediante tiempo, paciencia y disciplina se pueden cumplir con exactitud tus objetivos, y también obtener la confianza del entorno. Amor: Te será difícil mantener una rutina establecida. Un cambio en los roles de pareja aportará frescura e innovación a la relación. Riqueza: Este será un período de crecimiento y aciertos en los negocios y la profesión, pero habrá algunos cambios en tu círculo comercial. Bienestar: Sientes como que no puedes expresar tus emociones más intensas. Si no compartes con el otro tus dudas, será difícil que te comprendan.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Te cegarán tus propias ilusiones. Haz todo lo que esté a tu alcance para ver con mayor claridad y trata de evaluar pros y contras. Amor: Despliega todo tu erotismo, genera nuevos juegos amorosos y libera tu mente hacia nuevas experiencias para vivir de a dos. Riqueza: Estabilizar lo que tienes será mejor que lanzarte a grandes aventuras económicas. Cuida lo tuyo y no hagas grandes gastos. Bienestar: Las cosas nunca son tan difíciles como se nos aparecen. Recuerda que para todas las situaciones siempre hay un camino alternativo.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Desarrolla tus facultades intelectuales, es de esta fuerza de donde nacen la fe y la confianza tan necesarias para ti. Amor: No dejes de lado a tu pareja por ocuparte de los demás porque en cualquier momento te lo recriminará. Riqueza: Deberás cuidar tu dinero porque vendrán épocas malas en lo económico. Mejor no hagas esa inversión que tenías en mente. Bienestar: Extrema la paciencia que te caracteriza y aprende a esperar. Los resultados se irán presentando sin prisa, pero sin pausas.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Te costará mucho trabajo no darle lugar a la inmadurez al tomar ciertas determinaciones durante la jornada de hoy. Amor: Que tus viejas costumbres de soltería no salgan a relucir en los albores de esta pareja. Controla tus instintos. Riqueza: Caerás presa de los favoritismos con tus superiores laborales. Dedícate a tu trabajo y deja las adulaciones de lado. Bienestar: No dudes en cambiar si notas que aquel proyecto en el que tanto trabajaste no rinde sus frutos. Mantén la mente abierta y arriésgate a mejorar.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: La simpatía de la gente apropiada en un lugar dado puede hacerte la vida mucho más placentera de lo que te imaginas. Amor: Lograrás dejar de lado los miedos para arriesgarte en la conquista de aquella persona que piensas es para ti. Hazlo. Riqueza: Hazte un momento durante el día de hoy para analizar la posibilidad de realizar inversiones clave durante la semana venidera. Bienestar: Válete de toda la fuerza en tu cuerpo para alcanzar las metas que te propusiste en el pasado. No renuncies solo porque no puedes alcanzar el éxito fácilmente.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Aunque suelas poner a la familia en primera fila, hoy la ocupará el dinero. El destino te compensa después de un tiempo confuso. Amor: Cada uno debe aprender del otro. Debes amar a tu pareja tal cual es, no trates de cambiarla porque generarás rupturas. Riqueza: Eres una persona extremadamente desconfiada a la hora de hacer negocios y temes hacer alguna inversión y perder tu dinero. Bienestar: En caso de negocios o empleo nuevo, hasta que no haya papeles firmados actúa con cautela y abre bien los ojos.