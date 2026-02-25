Horóscopo de hoy miércoles 25 de febrero, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Alto riesgo de accidentes de todo tipo, en el que predominan cortes y quemaduras, infecciones e inflamaciones. Amor: Las cosas en tu relación no han estado bien, esto se debe a posibles traiciones por parte de uno de ustedes. Riqueza: Determinadas dudas sobre tu futuro te pueden provocar ansiedad y distraerte. Anímate, que el futuro se avizora brillante. Bienestar: No descuides hoy tu salud. Tienes muchas energías, pero necesitas conservarlas y crear defensas para los meses que vienen.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: El momento es de oportunidad ante las nuevas actividades y propuestas que aparecerán en tu vida. Tendrás la ocasión de liderar. Amor: Si no tienes pareja, debes tener en cuenta qué es lo que realmente estás buscando antes de involucrarte con alguien. Riqueza: La propiedad necesita reparación para evitar mayores daños. Se requieren medidas preventivas y deberás desembolsar algún dinero. Bienestar: Nadie conoce tu corazón mejor que tú, no dejes que los demás te digan cómo te sientes. Escucha tu corazón y sigue tus instintos más hondos.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Estarás con ganas de responder a grandes desafíos, pero sin los recursos necesarios. Paciencia, todo llega a su debido tiempo. Amor: Realiza una salida que provoque un encuentro para reavivar los deseos de jugar a seducir. Tu pareja responderá como tú quieres. Riqueza: Tus proyectos económicos y de trabajo se desarrollarán más despacio de lo esperado. Esa es la realidad, y más vale aceptarla. Bienestar: En el ámbito laboral, es necesario que compartas tus opiniones con tus compañeros, para evitar sucesivas derrotas o problemas molestos.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Hoy la tormenta habrá cesado y un arco iris de felicidad brillará en tu horizonte. Recuerda que ningún problema es imposible de resolver. Amor: Se abre el camino para encuentros y relaciones románticas tras un largo período de frustración. Ahora puedes soñar despierto. Riqueza: En tu almuerzo te encontrarás con un conocido que estará hipersensible. Si puedes, evita herir sus sentimientos. Bienestar: Mantente muy alerta ante lo innovador y conserva el interés y la curiosidad, porque eso te mantendrá más activo y entusiasta. No pierdas tus valores.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Felicitaciones, se adueñará de ti una profunda sensación de confianza y optimismo. Aprovéchala para resolver asuntos pendientes. Amor: Pon el amor en la cima de tus prioridades, pero cuídate de no ser posesivo. Los asuntos hogareños requieren tu atención. Riqueza: Tu entusiasmo aumenta en relación con un proyecto para hacer dinero, pero todavía te queda un largo camino y se requiere esfuerzo. Bienestar: La única manera de que vivas una vida plena, es tomando conciencia de tus actos. No actúes de manera automática, piensa antes de actuar.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Podrás desbloquear una situación que te molestaba desde hacía tiempo. Surgen situaciones confusas que te pueden llevar problemas. Amor: Si estás solo, encontrarás al amor de tu vida y, en poco tiempo, decidirán irse a vivir juntos o comprometerse. Riqueza: Pon los problemas a un lado y concéntrate en cuestiones profesionales, ya que tienes la ocasión de lanzar un proyecto importante. Bienestar: Tomen la iniciativa porque todas las tareas y planes que estén relacionados con viejos proyectos prosperarán. Esperen la oportunidad.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Revisa tu agenda y verás que hay algunas llamadas que llevas tiempo posponiendo. Es momento de poner en orden ciertas cosas. Amor: Estás óptimo para relacionarte con nuevos romances y formalizar uniones. Un contacto laboral puede llegar a ser un intenso amor. Riqueza: Buen momento para los asuntos económicos. Tu capacidad ha demostrado que eres apto para estar en altos niveles de la compañía. Bienestar: Una Luna inquieta te provocará para moverte y hacer cosas diferentes. Te sentirás lleno de vitalidad y energía para cualquier plan que te propongan.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Alguien que conoces está por darle un empujón a tu carrera de una manera inesperada. Estas son buenas noticias para ti. Amor: Hay signos de que estás entrando en una etapa más positiva en el amor. Empieza a construir una relación más feliz. Riqueza: Eres inseguro a la hora de tomar decisiones. Confía en que tu evolución material puede alcanzar ribetes inimaginables y anímate. Bienestar: Para que todo marche bien debes abandonar el autoritarismo y dejar que los que dependen de tu protección gocen de alguna libertad de movimiento.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Etapa de dificultades más o menos solapadas. Enfréntate a ellas y tendrás buenos resultados si actúas con serenidad. Amor: Las cosas con tu pareja siguen igual, pero las verás diferentes. Es momento para dejar todo en claro y resolver los conflictos. Riqueza: Es un momento excelente para presentar tus proyectos a quienes tienen el poder de ejercer algún tipo de influencia. Bienestar: No te sientes a esperar ver lo que sucede, debes asumir el control, tomar la iniciativa y desencadenar una serie de sucesos que te lleven al éxito.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Logra las cosas a tu manera, con intransigencia, tal vez de forma drástica. Te sientes totalmente libre para poder responder. Amor: Mejorará considerablemente tu relación de pareja, así que toda esa tensión que traías se irá poco a poco. Reinará la calma. Riqueza: Los acuerdos financieros que se utilizaron para estabilizar las cosas ya no tienen validez. Es hora de ordenar tus finanzas. Bienestar: Trata de hacerte algún tratamiento natural para relajarte como un baño de inmersión. Recomendables los ejercicios con máquinas para tonificar.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Nuevos proyectos vinculados a turismo y enseñanza. Impulso en actividades vinculadas también a asuntos universitarios o políticos. Amor: Necesitas sentirte cómodo entre tus relaciones, para lo cual tendrás que rectificar alguna postura intransigente. Riqueza: Tienes el mundo en tus manos, tendrás todo a tu favor y ganarás terreno donde otros han fracasado. Es el momento de elegir un camino. Bienestar: Libera tus tensiones. Planifica lo que quieres lograr en tu vida, pero toma las cosas con calma. Debes cuidar tus nervios, relajarte y descansar.