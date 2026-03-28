Horóscopo de hoy sábado 28 de marzo: signo por signo las predicciones

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Podría ser un día en el que existe una tensión y desilusión que harían que te sientas sin ganas de hacer ninguna actividad. Amor: Podrías recibir noticias que no esperabas de personas que se encuentran lejos de ti y a quienes estimas mucho. Riqueza: Es posible que obtengas algún éxito o reconocimiento que te otorgarán un impulso importante en tus intereses laborales. Bienestar: Recuerda que para tu bienestar es mejor tomarte una pausa de tus actividades diarias así mejoras tu productividad y liberas tensiones.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tu comunicación con los demás podría ser hoy una fuente de problemas, trata de expresarte con serenidad hacia los demás. Amor: Es el momento oportuno para gozar con tu pareja de los placeres del amor y la sensualidad. Esto reactivará sus emociones. Riqueza: Será un periodo muy propicio para ponerte al día en las cuestiones y relaciones profesionales que te ayudarán en tu trabajo. Bienestar: Trata de que tus días libres pasen en situaciones hogareñas apacibles donde reine la tranquilidad. Esto recargará tus energías.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Es un día en el que sientes que todos los aspectos de tu vida serán favorables. Tendrás suerte, vitalidad y sensualidad. Amor: Todo se verá mucho mejor para ti y tu pareja si en vez de discutir se sientan, relajan y expresan lo que sienten. Riqueza: No permitas que las cuestiones afectivas, se mezclen con tus asuntos laborales, ya que te causarán grandes males. Bienestar: Ten en cuenta que por lo menos dos o tres veces a la semana tienes que tomarte un descanso y realizar algún tipo de actividad que te relaje.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Estarás un tanto cansado y sin energía, sin embargo los proyectos prosperarán aunque estés en crisis. Cuídate la espalda. Amor: Una discusión sin importancia con tu pareja alcanza mayores proporciones. No tomes las cosas demasiado en serio, aligéralas. Riqueza: No presiones ni exijas, tu situación profesional se irá resolviendo de a poco si logras apaciguar tu carácter. Buena racha. Bienestar: Puedes sentir algún malestar físico, así que cuida tu alimentación. Debes prestar especial atención al descanso, las horas de sueño son importantes.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Ternura, atracción y una comunicación espléndida. Perfecto intercambio de opiniones con amigos, la pareja y familiares. Amor: No apresures el desenlace de esta relación venidera. Tomate tu tiempo y ve paso a paso. La paciencia tendrá su recompensa. Riqueza: Por una vez, la honestidad no es la mejor política en cuestiones de dinero. Una mentira sin importancia no hará ningún daño. Bienestar: Lo mejor para hoy, si te encuentras deprimido, es organizar una charlas con seres cercanos que realmente te conozcan.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Debes prepararte para los cambios substanciales que se presentarán en tu vida, pero ten cuidado, no todos son favorables. Amor: No es un buen momento para las discusiones de pareja, sobre todo y estás frustrado por algún otro hecho. Ten cuidado. Riqueza: A pesar de los inconvenientes estarás en medio de un tono de prosperidad que te ayudará a realizar tus sueños. Bienestar: En lo posible trata de no forzar demasiado los ritmos si practicas un deporte. Ya que los dolores estarán a la orden del día.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Hoy podría resultar ser un día más complicado que los que has estado pasando. Trata de no perder la razón y frustrarte. Amor: Presta más atención a los detalles que antes tenías en cuenta y has dejado de lado. Tienes que ser un poco más comprensivo. Riqueza: Habrá cambios dentro de tu status social y un aumento de tus responsabilidades. Esto implicará una mayor atención. Bienestar: Deberás prestar atención al hígado, trata de moderarte en las comidas. Deja de lado las bebidas alcohólicas y los condimentos varios.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Las cosas no te saldrán bien por el momento, pero esto no significa que tengas que dejar de realizarlas. Pon un mayor esfuerzo. Amor: Trata de ser más compinche de tu pareja, realiza alguna actividad que ambos disfruten y se diviertan como nunca antes. Riqueza: Tendrás óptimas ocasiones para aumentar tus entradas, pero es necesario un gran esfuerzo para poder lograrlo. Bienestar: Tu organismo no gozará de gran equilibrio y tu agresividad impedirá un contacto sereno con los demás. Relájate y trata de disminuir el estrés.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Si tienes ganas de cambiar ciertos artículos de tu propiedad ten paciencia todo a su tiempo. No te encapriches que no te beneficia. Amor: Si ves que las situaciones se vuelven incontrolables, trata de tranquilizarte. Encuentra el momento y expresa tus sentimientos. Riqueza: Te dejarás tentar por gastos innecesarios, pero por ellos te podrías arrepentir amargamente. Piensa bien las cosas. Bienestar: Evita excesos, y procura no exponerte a riesgos innecesarios, ya que pueden perjudicarte seriamente en tu equilibrio mental.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Hoy resuelves asuntos domésticos pendientes. Arregla asuntos de dinero con otros, pero que sea una repartición justa. Amor: Días propicios para conocer gente nueva que puede influir muy positivamente en tu vida. Déjate conocer y abre tu corazón. Riqueza: Piedra libre a la imaginación y la creatividad. Desequilibrio debido a pequeños gastos que no conseguirás impedir. Bienestar: Aleja de tu ambiente íntimo a las personas que no te aceptan tal como eres. Cuanto más rodeado estés de gente que te acepta, mejor pata ti.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Si necesitas ayuda, solicítala a un amigo. Nuevas posibilidades aparecen, así que no descartes un retiro virtual de fin de semana. Amor: Si descubres que tu pareja mintió y quieres mantener el vínculo, asume el compromiso de perdonar. No mantengas el rencor. Riqueza: Elogios por tu trabajo profesional, por los cambios introducidos en de la administración de la empresa para la cual trabajas. Bienestar: Hacer algo creativo no precisamente se refiere a hacer algo que sea tangible. La creatividad se aplica a todo, búscala en tu interior.