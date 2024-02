Horóscopo de hoy sábado 3 de febrero, signo por signo

Bienestar: La concreción de grandes obras suele llevar demasiado tiempo. Ten paciencia y no le quites esfuerzo al logro de tus metas.

Riqueza: Alguien descubrió el secreto de tu éxito y tratará de develar tu mejor creación. No lo permitas, que nadie sepa tu estrategia.

Bienestar: Si piensas hablar mal de alguien, cuidate de que no esté presente porque podrías tener problemas muy serios, incluso judiciales.

Riqueza: No podrás dejar para último momento cada compromiso que se te presente. Evita grandes problemas y responsabilízate.

Hoy: Emplea tu tiempo para trabajar y no para cuestiones secundarias. Alguien te delatará frente a tus superiores, cuídate.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Asesórate con gente idónea antes de firmar cualquier papel. Lee la letra chica porque allí está la clave de todo. Ten cuidado.

Amor: Lo que tú le das a tu pareja a ella no le alcanza. Es todo lo que puedes brindar, si ella no está conforme, no es tu problema.

Riqueza: Estarás bajo la influencia de personas manipuladoras. No caigas en su trampa y ten cuidado cómo actúas.

Bienestar: Ten cuidado de no caer en la injusticia y culpar de un hecho a alguien que no tiene nada que ver. No te apresures a juzgar.