Horóscopo de hoy viernes 1 de septiembre, signo por signo

Riqueza: No dejes que tus colegas desestimen tus propuestas de trabajo. Tú estás convencido de su validez, así que pelea por ellas.

Hoy: Acabas de recibir una noticia que te hace ver las cosas de una manera diferente. Todavía no es tarde para actuar y cambiar.

Bienestar: Es tiempo ya de darle un giro diferente a tu vida y salir de la monotonía en que te has sumergido. Prueba con una app de citas.

Amor: Posees una capacidad de dar muchísimo amor, trata de no jugar a la indiferencia y toma contacto con tus aspectos más sensibles.

Riqueza: El trabajo puede mejorar lentamente. No desesperes, todo irá mejorando paulatinamente y con tu propio esfuerzo.

Bienestar: Aléjate de los cambios bruscos de temperatura pues, aunque no sea de extrema gravedad, pueden provocarte molestias que afectarán a tu actividad diaria.

Riqueza: Podrías sentir demasiada tensión por el trabajo, centra tu atención en cada cosa y si no estás capacitado para hacerlo, dilo.

Hoy: Cierta sensación de paz y satisfacción te acompañará tanto en lo personal como en lo profesional. Has luchado mucho.

Bienestar: No cierres los ojos ante un problema familiar. Si metes la cabeza en la arena las cosas irán peores. Enfrenta la realidad.

Riqueza: Será la época más fructífera de todo el año y también la que te reporte más beneficios. Pero no generes necesidades no reales.

Hoy: No pierdas tiempo en argumentaciones que se pierden en la nada. Mejor, hoy sé más directo y no andes con tantos rodeos.

Bienestar: Has trabajado muy duro y te has esforzado por cumplir tus metas. En esta etapa cosecharás todo lo que sembraste, disfruta el momento.

Amor: Si no cambias tus estrategias de seducción, te resultará imposible encontrar el amor. Deja de lado tu egocentrismo y altanería.

Bienestar: Un buen corte de pelo puede cambiar tu personalidad, y no te vendría mal un gran cambio. Hazte un corte que sorprenda a todos.

Hoy: Días que requieren de tu máxima atención. No puedes estar pensando en tantas cosas a la vez. Debes concentrarte.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: No seas falso aunque la mezquindad de algunas personas haga que pienses que el mundo no vale la pena. Tú sabes que no es así.

Amor: Muévete con soltura, comunica tu entusiasmo. Las manifestaciones afectivas serán bien recibidas por la persona que amas.

Riqueza: En asuntos de dinero tus decisiones tienen que ser acertadas. Piensa las cosas con calma porque no es momento de equivocarse.

Bienestar: Reparte responsabilidades entre aquellos que trabajan junto a ti. No te sientas obligado a complacer a todo el mundo.