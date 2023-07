Horóscopo de hoy viernes 14 de julio, signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo.

Riqueza: Pon punto final a esa relación que está coartando tus libertades y tu capacidad de alcanzar la felicidad. No dudes más.

Amor: Se suspenderán las reuniones de índole social debido a inconvenientes que sufrirás a último momento. No te desanimes.

Hoy: No dejes que la timidez te prive de experimentar lo excitante de la conquista. Aprovecha cada oportunidad que tengas para sentir el sabor del éxito.

Riqueza: Que la visión de un compromiso futuro no acabe con tus expectativas de una relación. Aprende a comprometerte.

Riqueza: No te empecines en continuar en una relación que únicamente te trae sinsabores. Tú mereces alcanzar la felicidad.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: No puedes dejarte llevar por lo que te dicen en forma constante en la vida. Aprende a hacerte responsable por elegir tu propio camino.

Amor: La vida te pondrá en situaciones idénticas a las ya vividas antes. Procura no tropezar nuevamente con la misma piedra.

Riqueza: No pierdas vista de las fechas importantes para la pareja. Esto es un indicativo de que no te has dejado llevar por la rutina.

Bienestar: Fracasos recientes han disminuido dramáticamente la confianza en tus habilidades. Date otra oportunidad.