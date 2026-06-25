La apuesta de Catriel por nuevas inversiones incluyó reuniones con la Unión Europea, la OPS y empresarios en Buenos Aires

La Municipalidad de Catriel llevó su estrategia de desarrollo a la ciudad de Buenos Aires con una agenda institucional enfocada en abrir puertas para futuros proyectos.

La comitiva, encabezada por la intendenta Daniela Salzotto e integrada por el presidente del Concejo Deliberante, Nelson Díaz, y el secretario de Planificación y Desarrollo, Milton Molina, concretó una serie de encuentros con referentes nacionales e internacionales vinculados al desarrollo sostenible, la producción y la cooperación.

La primera actividad fue una reunión con el coordinador general de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), Ricardo Ramírez, quien recibió a la comitiva y ratificó el trabajo conjunto que viene desarrollando el municipio dentro de la red.

Organismos internacionales y cámaras empresarias, en la agenda de Catriel

Uno de los ejes de la visita estuvo orientado a fortalecer la cooperación internacional. En ese marco, los representantes municipales se reunieron con autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), donde analizaron la posibilidad de acceder a capacitaciones y asistencia técnica para fortalecer el sistema sanitario de la ciudad.

Foto: gentileza.

La agenda también incluyó una presentación del perfil productivo de Catriel ante la Cámara de Comercio de Turquía. El encuentro, encabezado por su presidente Özgür Yücel Demir, permitió exponer las oportunidades que ofrece la localidad para el desarrollo de nuevos negocios y futuras inversiones.

Gestión de residuos, financiamiento y proyectos para el crecimiento local

Otro de los encuentros se desarrolló con directivos de la empresa OMBU, donde la comitiva conoció alternativas tecnológicas vinculadas con la gestión integral de residuos, el reciclado y el cuidado ambiental, iniciativas que podrían aplicarse en el municipio.

La recorrida institucional concluyó con una reunión junto al embajador de la Unión Europea, en la que se dialogó sobre posibles programas de cooperación, líneas de financiamiento y proyectos relacionados con el desarrollo sostenible.

Desde el municipio destacaron que la agenda tuvo como objetivo consolidar vínculos con actores estratégicos para impulsar nuevas iniciativas que contribuyan al crecimiento económico, la innovación y el fortalecimiento del perfil productivo y ambiental de Catriel.