«Sentimos réplicas toda la madrugada»: el testimonio de Eva desde Venezuela a menos de 24 horas del doble terremoto

Los dos terremotos de 7,2 y 7,5 provocaron el derrumbe de cientos de edificios, provocando la muerte de al menos 164 personas y más de 1700 heridos (Foto: gentileza)

Los terremotos de 7,5 y 7,2 que sacudieron a Venezuela dejaron un panorama de destrucción en varias zonas del país, especialmente en áreas residenciales de Caracas y del estado costero de La Guaira.

Mientras continúan las tareas de rescate, miles de personas permanecen en alerta ante la posibilidad de nuevas réplicas. Hasta el momento medios locales informaron la cifra de 164 muertos y más de 1700 heridos en diversos puntos del país.

El testimonio de Eva a menos de 24 horas del doble terremoto: «Los vecinos nos ayudamos entre sí»

Diario RÍO NEGRO en dialogo con Eva Escobar. Eva es residente de la Parroquia El Valle en Caracas y compartió su relato en primera persona sobre la noche del miércoles 24 de junio.

Según explicó, durante las primeras horas toda la comunidad se «ayudó entre sí«. Ahora, la emergencia mantiene movilizados a organismos de rescate, fuerzas de seguridad y voluntarios. Además, se están evaluando las columnas de los edificios que sufrieron derrumbes.

Eva informó que existe una necesidad urgente de maquinaria pesada para remover escombros y acelerar las operaciones de rescate. Según explicó, el paso de las horas reduce las posibilidades de encontrar personas con vida bajo los edificios destruidos.

La posibilidad de una réplica de magnitud considerable mantiene en vilo a la población. La residente afirmó que muchos vecinos decidieron preparar mochilas con elementos esenciales y mantenerlas cerca de las puertas de sus viviendas para poder evacuar rápidamente en caso de una nueva emergencia.

La preocupación de Venezuela por las réplicas y el estimado de desaparecidos en La Guaira

Con el foco puesto en las tareas de rescate, Venezuela atraviesa horas decisivas. Los esfuerzos están concentrados en localizar sobrevivientes y asistir a las miles de personas afectadas por una de las mayores tragedias sísmicas registradas en los últimos años en el país.

Mientras continúan las operaciones de búsqueda, la población permanece atenta a la evolución de la actividad sísmica. Durante toda la madrugada y gran parte del día se registraron réplicas de distinta intensidad, generando preocupación entre los habitantes.

Además de las víctimas confirmadas, crece la preocupación por la cantidad de desaparecidos. Eva mencionó que las cifras preliminares difundidas en La Guaira indican que «podrían existir alrededor de 6.000 personas cuyo paradero aún no ha sido determinado».

De acuerdo con el testimonio de residentes de las zonas afectadas, algunos de los mayores daños se registraron en sectores considerados de alta actividad sísmica, como el municipio Chacao y la parroquia El Paraíso. Allí se reportaron edificios colapsados y severos daños estructurales.

La situación más crítica se vive en el estado La Guaira, donde se contabilizaron al menos 46 edificios derrumbados. Equipos de emergencia trabajan sin descanso para localizar sobrevivientes atrapados bajo las estructuras colapsadas.

El listado de edificios derrumbados:

Residencias Mariola y Maribel

Residencias Gran Terraza

Residencias Breogan

Residencias Caribe

Residencias La Trinidad

Edificio Dist. Rosanday

Edificio Costa Brava

Residencia Llona

Miramar

Rocapark

Residencias La Mar Suites

Edificio Oasis Beach

Edificio Parque Caraballeda

Residencias Coral Beach

Edificio Albatros

Hotel Eduard’s

Residencia Los Corales

Rita Sol Palace

Edificio Punta Brisas

Residencias Ritasol Palace

Edificio La Gabarra

Pez Vela

Residencias Vistamar

Mariana Grande

Mariana Mar

SUMA

Misión Vivienda Los Cocos

Mariola (Macuto)

Bloque 3 de La Páez

Caribe (Los Cocos)

Tahití (Caraballeda)

Hotel Edwars

Los Delfines

Bello Horizonte (Playa Grande)

La Llovizna (Playa Grande)

Costa Brava

Urb. Hugo Chávez

Coral Bella

Res Club de Playa (Macuto)

Las Palmas

Costa Brava

Bucanero

La Estrella

Albatroz

Canes (Catia La Mar)

Orca

Ante el riesgo de nuevos movimientos, las autoridades y especialistas iniciaron inspecciones sobre la estabilidad de edificios, bases y columnas en diversas zonas urbanas. Como medida preventiva, también se interrumpieron los servicios vitales en sectores afectados hasta completar las evaluaciones de seguridad.