Horóscopo de hoy viernes 25 de agosto, signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo.

Hoy: Horas de tensión vivirás hoy camino al trabajo. No permitas que esto altere tu jornada planeada. Modera tus reacciones.

Bienestar: No desperdicies tiempo pensando como serian las cosas si hubieras tomado un curso de acción diferente al que tomaste. Piensa siempre en el futuro.

Riqueza: Procura no hacer enemistades con tus nuevos pares laborales. Mantén tus impulsos controlados por el momento.

Amor: Debes aprender a comunicarte fehacientemente con tu pareja. No supongas entendimiento, asegúrate de dejar todo claro.

Bienestar: No importa cuan dura sea una prueba, en tu interior está la entereza necesaria para enfrentarte a lo que sea. Confía plenamente en ti.

Riqueza: No podrás mantener esta política liberal de gastos innecesarios por mucho más tiempo. Observa tu realidad.

Amor: No tendrás una respuesta favorable por parte de tu pareja cuando se entere de que deberás suspender tus planes para la jornada.

Amor: Nada se recibe si no se ha entregado algo a cambio. Y esta pareja ha brindado lo mejor de sí para poder beneficiarse con tu amor.

Bienestar: Tu salud se verá como tu vida social, en perfectas condiciones. Pero no la descuides y dale importancia a los síntomas que sientes.

Bienestar: No inicies actividades esperando la aprobación de terceros porque no podrás satisfacer a todos con tu performance.

Bienestar: No siempre podrás contar con la habilidad de lidiar con ciertas situaciones. Es aquí donde entran en juego las personas queridas que te rodean.

Amor: Los secretos no tienen lugar en una pareja saludable. Comunícate con ella en todo nivel posible, esto fortalecerá la relación.

Bienestar: Que los eventos que vivieras en tu pasado no se conviertan en eternos estigmas que cargues a través de toda tu vida. Deja el pasado detrás.

Amor: Hoy será una jornada negativa para el amor y el romance. No temas reprogramar esa cita tan importante para ti.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Deberás enfrentarte a ciertos miedos de los que vienes escapando desde hace largo tiempo. Jornada de cambios.

Amor: Encontrarás en el apoyo de tu pareja todo lo necesario para salir adelante en esta situación complicada que enfrentas.

Riqueza: Te esperan horas de gran tensión a nivel laboral durante la jornada de hoy. No dejes que coarten tu carácter.

Bienestar: Hay lugares en tu corazón que no podrán ser ocupados por otra persona, pero que esto no se convierta en un recordatorio de que ya no están contigo.