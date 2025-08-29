Horóscopo de hoy viernes 29 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Esta semana Sagitario se lucirá y será un maestro en el manejo de la lógica. Convicción y éxito asegurado, sólo tienes que confiar en ti. Amor: La vida amorosa de pareja entrará en un momento de gran tensión a causa de celos y pasiones contradictorias. Riqueza: Demuestra tu habilidad para cerrar tratos que son importantes para tu futuro. La actitud creativa te llevará a la cima. Bienestar: Se requiere un tremendo caudal de energía para que una persona logre algo valioso, el precio es contar con optimismo, bondad y magnanimidad.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tus mejores amigos serán tu intuición y tus emociones. No te fíes de falsos consejos, no todos lo que te rodean te quieren bien. Amor: Notarás que en el plano sentimental comienzas a tener los resultados esperados en todos los cambios que has hecho. Riqueza: Es fácil que abras nuevas vías de negocio debido a tus contactos y a tu carisma personal. Grandes oportunidades de progreso. Bienestar: Ser sincero con tus sentimientos te dejará algo positivo como resultado. No intentes sobreponerte a tus sensaciones. Actúa en consecuencia.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: En el plano emocional afianzarás todo lo que no estaba demasiado sólido. Cambiarás la tristeza y el desgano por la naturaleza y los amigos. Amor: Descubrirás con desagrado que ciertas costumbres nocivas de tu pareja se han incorporado a las propias. Procura cambiar. Riqueza: El problema se suscita si tienes negocios en común con la familia. Prepárate para la lucha y aprende a no mezclar las cosas. Bienestar: Dar el ejemplo es la mejor de las actitudes que puedes tener con una persona, es de buena escuela. En vez de insistir con la palabra, actúa.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Aparecerán inquietudes normales de todo hogar, no te preocupes de más. Debes tener tranquilidad para resolver tanto situaciones simples, como complicadas. Amor: Cuando no tienes pareja, la deseas y cuando la tienes, no le das todo el amor y comprensión que tu pareja necesita. Decídete qué quieres hacer de tu vida amorosa. Riqueza: Día favorable para realizar inversiones y tomar decisiones de largo plazo. Es clave que seas racional, hoy más que nunca. Bienestar: Cuida tu imagen pública porque de ella depende el salto a la fama o la posibilidad de algo muy ventajoso. Aléjate de discusiones y habladurías.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Vivirás grandes y profundas emociones durante la jornada de hoy. Confía ciegamente en tus sentimientos para manejarte. Amor: No hay lugar en la pareja para ingratitudes y egoísmos. Deberás aprender a compartir con tu pareja o vivirás en soledad. Riqueza: Es importante simpatizar con las necesidades del personal a tu cargo para poder mantenerlos motivados. Aprende a escucharlos. Bienestar: Que las relaciones físicas no se vuelvan la única razón para mostrarte cercano a una persona. Experimenta la proximidad espiritual con tu pareja.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: El fin de semana pasado te ha permitido meditar profundamente sobre ciertos aspectos de tus sentimientos. Toma una decisión. Amor: Aprende a confiar en tu pareja tus miedos e inquietudes. Hazla partícipe de tu mundo interior, dale el lugar que corresponde. Riqueza: Tendrás la oportunidad de discutir con tus superiores ciertas ideas que han rondado tu cabeza últimamente. Aprovéchala. Bienestar: Que tu orgullo no nuble tu juicio a la hora de tomar determinaciones en el ámbito sentimental. Esto podría terminar en serias consecuencias.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Jornada de extremo agotamiento físico y mental vivirás en el día de hoy. Deberás correr constantemente de un lado a otro. Amor: La recién llegada soledad a tu vida está logrando enseñarte importantes lecciones sobre humanidad y sentimientos. Aprovéchala. Riqueza: Jornada clave para todos aquellos que deban presentarse a entrevistas laborales. Buenas expectativas se vaticinan para hoy. Bienestar: Deberás aprender a manejar el fracaso del personal a tu cargo con un poco más de tacto. Infórmate sobre el uso de métodos de motivación.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Deberás aprender a compartir tu espacio personal con los que te rodean si pretendes vivir en una sociedad en armonía. Amor: Caerás en cuenta de que la relación en la que te encuentras no llena tú expectativas. Recurre al diálogo para redireccionarla. Riqueza: Se producirán reformas en tu ambiente laboral en poco tiempo. No puedes darte el lujo de cometer error alguno. Precaución. Bienestar: Existen ocasiones en las que deberás ser más específico en tus deseos u órdenes con el personal a tu cargo. No caigas en supuestos.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Vas a tener nuevas experiencias en tu vida social si sales de tu círculo habitual. Conocerás a personas que llegarán a ser amigos. Amor: Te será imposible resignarte ante los pleitos de la pareja. Encontrarás en ti la fuerza para sacarla adelante. Riqueza: Alguien te ofrecerá un trato que parece irresistible. Hay ladrones por doquier y si miras con atención los verás. Bienestar: Tiendes a decir todo lo piensas, pero hoy debes hacer un esfuerzo para contenerte a menos que quieras dar lugar a un conflicto desagradable.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Busca la armonía y haz lo posible por relacionarte con gente que te inspire en ese sentido y obtendrás los beneficios rápidamente. Amor: Debes tener mucho cuidado con las aventuras, romances y flirteos, ya que esto puede traerte serías consecuencias y la perdida de una buena pareja. Riqueza: No cometas errores en tu economía doméstica. Evita gastar más de la cuenta. Una circunstancia esperada llegará a tu vida cuando menos lo imagines. Bienestar: Desde que te va todo bien te has olvidado de algunas personas que te ayudaron en el pasado. No deberías actuar como un egoísta. Debes ser más humilde.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Te costará comprender que hay cosas que ya son parte del ayer. Ciertos episodios te darán mucha nostalgia del pasado. Amor: Estás rodeado de amistades que se interesan por tu persona. Sé sociable y accesible porque te ronda el amor muy cerca. Riqueza: Si logras madurar podrás trazar el camino para aspirar a metas mayores. Es momento de poner en práctica alguna estrategia. Bienestar: En cuanto salgas del trabajo organiza una excursión que tonifique tus piernas y tu espíritu. Será el broche ideal para el fin de semana.