Horóscopo de hoy viernes 6 de octubre, signo por signo

Amor: Aunque la soledad no es algo que sueles buscar, dispondrás de tiempo para ella. Saca el mejor partido de esta etapa y mira en tu interior.

Hoy: Duras respuestas recibirán quienes pretendan invadir tu intimidad. No tolerarás presiones ni intromisiones de ningún tipo.

Hoy: No podrás continuar con el ritmo que te has impuesto seguir. Eventualmente tu cuerpo terminará por alcanzar el agotamiento.

Bienestar: No destierres al amor de tu vida simplemente porque no te brinde satisfacciones materiales. Cultiva tu vida interior más profundamente.

Amor: No tires todo el esfuerzo invertido en cultivar la pareja solo por un placer pasajero. Valora a la persona a tu lado.

Bienestar: Si dices sí por pena, serás tú quien saldrá lastimado. Decide con audacia cuando haya que decidir, no tengas miedo y disfruta del momento de gloria.

Amor: Vivirás una etapa de reconciliación con tu pareja luego de una temporada tormentosa reciente. No provoques discusiones.

Hoy: Deberás tomar difíciles decisiones en el ámbito económico-financiero el día de hoy. No des más vueltas y hazlo.

Bienestar: No discutas porque podrías perder algo muy valioso para tu corazón, junto con tu paz espiritual. Y no vale la pena.

Riqueza: La motivación cae porque no quieres seguir perdiendo tiempo en las mismas viejas rutinas. Podrás ganar dinero solo si haces buenos contactos.

Amor: Deja que el amor crezca y se desarrolle lentamente. Las circunstancias de la vida pondrán a prueba la relación, no lo hagas tú.

Riqueza: Tu perspectiva en la vida es ganar más dinero, pero tus altas pretensiones no deben interferir con tu vida diaria. Sé ordenado.

Hoy: Chocarás en el día de hoy contra las imperfecciones del mundo, no te desanimes, las relaciones públicas te llevarán al éxito.

Bienestar: Las certezas no pueden transformarse en una fe ciega. Si no escuchas otras opiniones, puedes perder importantes puntos de apoyo.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Encuentro casual con alguien que no imaginas. Sentirás algo inesperado que te llevará a replantearte muchas cosas.

Amor: Si apuestas a la pareja, todo saldrá bien. Discutirás con alguien a quien temes, sostén tu posición y resultarás beneficiado.

Riqueza: No te lleves por la tentación de gastar dinero que no tienes, más si es en algo que realmente no vale la pena.

Bienestar: Hoy podrás sufrir una estupidez. Es necesario que escuches los consejos de una persona más madura que reconoce tus límites.