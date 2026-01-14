Horóscopo de Jimena La Torre para mañana jueves 15 de enero: predicciones signo por signo

Según las predicciones de Jimena La Torre, este jueves 15 de enero se presenta como una jornada ideal para ordenar ideas, tomar decisiones conscientes y avanzar con criterio. La energía del día favorece las definiciones prácticas, los diálogos claros y los pasos firmes, dejando atrás dudas o postergaciones. Cada signo encontrará señales para acomodar prioridades y elegir con mayor seguridad el rumbo a seguir.

Predicciones signo por signo

Aries

Buen momento para definir objetivos laborales. Una charla clave te ayuda a tomar una decisión que venías postergando.

Tauro

El día favorece acuerdos y trámites. En el amor, conviene bajar la exigencia y escuchar más al otro.

Géminis

Las palabras tienen peso: usalas con cuidado. Ideal para cerrar negociaciones o aclarar malentendidos.

Cáncer

La energía se enfoca en el hogar y la familia. Buen día para ordenar, planificar y poner límites necesarios.

Leo

Propuestas interesantes en lo profesional. Si confiás en tu talento, avanzás con mayor seguridad.

Virgo

Jornada productiva para resolver temas pendientes. En el amor, una actitud más flexible mejora el clima.

Libra

El equilibrio emocional es la clave del día. Elegí con calma y no te dejes llevar por presiones externas.

Escorpio

Tiempo de introspección y estrategia. Lo que hoy pensás en silencio, mañana puede transformarse en acción.

Sagitario

Se activan proyectos a futuro. Buen día para reuniones, planes y contactos que abren nuevas puertas.

Capricornio

El trabajo rinde frutos si mantenés el orden. Reconocimientos o avances concretos en lo profesional.

Acuario

Ideas originales que necesitan estructura. No te disperses: priorizá una sola meta.

Piscis

Sensibilidad en alza. Ideal para escuchar tu intuición y tomar decisiones desde lo emocional, sin culpas.