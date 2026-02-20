Horóscopo del día 20 de febrero: consejos y pronósticos para todos los signos del zodiaco

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Favorable para actividades en familia, especialmente con niños. Asombrarás a tus amigos con tus opiniones. Buena concentración. Amor: Dualidad del deseo, puedes jugar a dos puntas. Favorable para pensar en fijar compromisos si tienes una relación estable. Riqueza: Cuando la crisis económica llegue al límite y te consideres perdido, saldrá a la luz tu veta más creativa para resolver todo. Bienestar: Prepárate para resistir en este duro combate que es la vida. Y si un error se repite, cambia tu estrategia ya, amoldándote a la nueva situación.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Los planetas te inspirarán para que seas más emprendedor hoy, así que es el momento de poner en acción tus planes futuros. Amor: Posibilidad de amores secretos. Las circunstancias de la vida te ponen a prueba. Deja atrás relaciones que ya no funcionan. Riqueza: Pon el pie en el freno y deja de comprar en forma compulsiva, tarde o temprano podrías arrepentirte. Ahorra para invertir. Bienestar: Convierte el pensamiento en tu mejor aliado de la suerte, espera de la vida lo mejor y verás cómo cambia todo tu panorama.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Algo más mordaz que de costumbre, dirás algunas verdades dolorosas a quienes hoy te rodean. Ten mucho cuidado. Amor: Será un día especialmente favorable para la relación con hermanos, primos y compañeros. Esa persona que deseas te dará el sí. Riqueza: Hay una luz de suerte brillando en tus finanzas. Aunque puede que el efectivo no te llegue, estarás protegido. Bienestar: El temperamento dominante tiende a producir mutua incompatibilidad. Trata de ser más tolerante con tu pareja y concédele algún capricho.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Se librará una lucha difícil con aquellos competidores que te perciban debilitado. Avanzarás más rápido si trabajas solo. Amor: Puede ocurrir que las relaciones y compromisos amorosos sean una carga y te causen importantes limitaciones. Riqueza: Responde a las necesidades concretas de cada momento, estás en medio de un juego que debes aprender rápidamente. Bienestar: Coopera con quienes pueden haberte criticado por ser un poco rígido y frío en momentos de drama familiar. Lima asperezas.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Los nervios y la tensión a los que te verás sometido repercutirán en tu organismo. Visita al médico y hazte un chequeo general. Amor: Vivirás momentos de amor y comunicación al lado de quien amas, lo que te dará seguridad y paz interior. Riqueza: Puede ser un excelente día para realizar maniobras financieras o comerciales. No dudes y avanza sin miedos. Bienestar: Si tienes que tratar con gente poderosa, sé tú mismo y te aceptarán. Para superar una situación incómoda, actúa rápido y con plena confianza.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Se asoman nuevas oportunidades para ampliar tu actividad social y disfrutar de la vida en compañía de nuevos contactos afectivos. Amor: Existen posibilidades de que aparezca alguien que te atraiga de una forma irresistible y te lleve a una experiencia de placer. Riqueza: Buen día para aplicar con acierto tu gran visión en el campo de los negocios. De todas maneras, deberás utilizar sabiamente tu energía. Bienestar: Estás pasando un momento de reflexión, tendrás que tener cuidado con no dejarte vencer por el pesimismo y ver las cosas desde distintos puntos de vista.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Las reuniones sociales y los eventos serán un éxito sin tensiones gracias a tu nuevo espíritu de tolerancia y avenencia. Amor: Reencuentros y reconciliaciones. Más cerca que nunca de la gente que amas, pero un integrante de tu círculo íntimo te desafiará. Riqueza: Los planetas te permiten aumentar tus finanzas. Pero ten cuidado de no excederte en tus gastos porque luego lo lamentarás. Bienestar: Si pretendes desarrollar nuevas formas de trabajo, busca recursos y personas que puedan colaborar y el éxito estará asegurado.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Resolverás problemas relacionados con trabajo o salud. Servirás de mediador en un conflicto entre personas muy allegadas. Amor: Es improbable que la magia del amor se quiebre. Sin embargo, te conviene controlar esas reacciones que resultan muy bruscas. Riqueza: Si buscas obtener mejoras en tu ingreso, deberás aplicar todo tu conocimiento para detectar las oportunidades favorables. Bienestar: Busca suavizar conflictos y, si te sientes exigido a cumplir con algo que te quedó pendiente, no huyas y enfrenta la situación de una vez.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Lucha interna que te hará replantearte cosas que antes no podías. Te llegará una propuesta laboral bastante atractiva. Amor: Perfecta comunión en la pareja. Con una percepción cercana a la videncia, te anticiparás a cualquier intriga o comentario. Riqueza: Todo lo que ocurra en tu entorno económico dependerá de tu fuerza interior, busca para encontrar las claves para el éxito. Bienestar: No te dejes abatir por circunstancias externas, recuerda que la fuerza y el poder residen en tu interior. No dejes que nadie opine lo contrario.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Te presentarán personas que te abrirán un panorama distinto y tendrás la posibilidad de darle un sentido diferente a tu vida. Amor: Si el deseo le cede lugar a la ternura, hallarás en tu amor el refugio que tanto buscas y vivirás una época a pleno. Riqueza: En materia de finanzas, estarás expeditivo y resuelto, lo que te dará ventajas sobre los demás, que reconocerán tus méritos. Bienestar: Los asuntos familiares poco claros, que tanto te preocupan, deben llegar a un fin. Pon todas las cartas sobre la mesa y evitarás confusiones.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Tendrás la ocasión de dar muestras de tu profunda inteligencia y de tu capacidad analítica. No desperdicies esta oportunidad. Amor: Te pide más de lo que puedes dar, es probable que te paralices. Por el momento, tu pareja no logrará respetar tus tiempos. Riqueza: Observa qué hace falta en tu hogar y haz la inversión necesaria. Es tiempo de renovar un poco tu casa. Bienestar: Es el momento de que te muestres más firme. Confía en tus instintos y toma la decisión que has estado posponiendo durante tanto tiempo.