Horóscopo del martes 17 de marzo: qué signos recibirán un impulso inesperado de energía hoy

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: La realidad no te beneficia demasiado, pero sabrás aprovechar lo positivo de hoy. No cierres los ojos, presta atención. Amor: Podrías enfrascarte en una discusión sin sentido con tu pareja, piensa en esto con atención. Lo que los separa es remediable. Riqueza: Tu agotado cuerpo está dando señales de alto. Es hora de empezar a escucharlo o terminarás enfermo. Bienestar: Tienes que comprender que cada persona es un universo, no esperes que todos reaccionen como tú lo harías.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Estarás particularmente vulnerable, pero no querrás demostrarlo, temes que puedan aprovecharse de ti. Ten cuidado a lo que dices. Amor: En el sexo encontrarás una relación que te permitirá actuar con espontaneidad, solo si no te cuestionas tus deseos. Riqueza: Podrás disfrutar de mejores oportunidades para incrementar tus ingresos y alcanzar niveles de mayor importancia. Bienestar: Aprovecha el fin de semana para meditar las decisiones que fueron tomadas los días pasados. Recapitula y realiza las autocríticas necesarias.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Sigue concretándose todo lo que esperas. Pero será lento todo lo que logres, así que mantén la calma y no desesperes. Amor: Aprovecha el día de hoy para algún tipo de demostración sorpresiva de amor hacia tu pareja. Riqueza: Lograrás grandes avances en tu trabajo gracias a la ayuda incondicional de tu pareja. Muéstrate agradecido con ella. Bienestar: Asegúrate de estar en perfecta condición, manteniéndote al día en cuanto a los últimos regímenes alimenticios y rutinas de ejercicios.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Hoy es un buen momento para revertir esas situaciones que hace tiempo atrás te resultaron muy difíciles de sobrellevar. Amor: No quieras realizar siempre tus deseos. Presta más atención a lo que tu pareja quiere. Debes tenerla un poco más presente en tu vida. Riqueza: Te verás beneficiado en el trabajo y esto se verá reflejado en tu situación financiera. Aprovecha de este momento. Bienestar: Mantente sereno en las cuestiones amorosas, como siempre tienen sus altas y bajas, está en ti decaer o salir adelante.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Trata de tener mucha más calma de lo habitual para escoger las opciones y no arruines lo que tanto trabajo te costó conseguir. Amor: Cuidado con los reproches de pareja, no siempre tendrás la razón y puede que quedes en una situación incómoda. Riqueza: No es un momento oportuno para tratar situaciones de trabajo, si es posible trata de realizarlas más adelante. Bienestar: En lo posible realiza algún tipo de actividad física, aunque no parezca mucho mejorará tu atención en lo laboral.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Eres creativo pero descuidado, tomate un momento para poner en claro lo que piensas y mejorará tu situación. Amor: Sabes ofrecer lo que el otro necesita, y en poco tiempo serás recompensado por ello. No te cierres a nuevas experiencias. Riqueza: Mantente concentrado en el trabajo, un descuido podría volverse muy desalentador. Presta más atención. Bienestar: Estás en óptima forma para asumir riesgos, trata de no exponerte y mantente alerta a los cambios que se producen.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Hoy será el primer día del resto de tu vida. Finalmente juntarás valor para cambiar esos aspectos de tu personalidad nocivos. Amor: El éxito en el amor, al igual que en cualquier otro ámbito requiere de continuo sacrificio y dedicación. Medítalo. Riqueza: El camino al éxito está plagado de sinsabores y desengaños. No hay lugar para cobardes en la cima del mundo. Bienestar: No siempre se puede seguir el camino que uno desea, existen situaciones que son impuestas por el destino. Acéptalas y continua adelante.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tu temperamento soñador te impulsa a ver lo que realmente no existe. Pon los pies sobre la tierra, que hoy habrá mucha actividad. Amor: Las circunstancias de la vida te ponen a prueba. Deja atrás relaciones que ya no funcionan. Riqueza: No desdeñes las relaciones públicas porque si el trabajo escasea más vale estar bien conceptuado y bien conectado. Bienestar: Cuando te anuncien buenas noticias, pensarás que es demasiado bueno para ser cierto. No viene al caso hurgar demasiado porque no hay nada escondido.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Los secretos se descubren y los fantasmas salen del closet hoy. Te ayudarán a clarificar y mejorarán las relaciones familiares. Amor: Estás con deseos de vivir aventuras amorosas para agregarle pasión a tu vida. La fantasía es una herramienta muy útil. Incentiva a tu pareja. Riqueza: Los asuntos relacionados con la prosperidad y las propiedades están en buen momento y puedes sentir que tu suerte cambia. Bienestar: Debes de preocuparte en cambiar aquellos hábitos cotidianos que influyen negativamente en tu salud, como el cigarrillo, alcohol y mala alimentación.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Es momento de decir lo que sientes, aunque esto te traiga inconvenientes. Escoge tus palabras y dilo. Amor: Es un momento de poca paciencia, no reacciones de inmediato por algún reproche puede ocasionarte mayores inconvenientes. Riqueza: Aprovecha las oportunidades que se te dan en tu lugar de trabajo. No serán muy frecuentes, no las dejes pasar. Bienestar: Puede ser que tu salud esté desmejorando, trata de evitar los malos hábitos alimenticios y realiza ejercicios, esto te ayudará.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Si te encuentras agobiado planifica tu jornada, ya que hoy será un día arduo pero lucrativo. Aprovéchalo. Amor: Es un buen momento para lograr aquello que tanto deseabas con tu pareja. Organiza un viaje, la pasarán muy bien. Riqueza: Si amenazan tu seguridad financiera apóyate en tus colegas más cercanos, ellos te ayudarán a recuperarte. Bienestar: Trata de enfocarte más en tu actividad corporal. No es bueno no realizar ningún tipo de ejercicio. Cualquier momento es propicio.