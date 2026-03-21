Horóscopo del sábado 21 de marzo: predicciones, salud y dinero para los 12 signos del zodiaco

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Todos los imprevistos que pudiesen ocurrir hoy se solucionarán sin un máximo de esfuerzo de tu parte. Ten cuidado en las opciones. Amor: Te espera un día de muchas tensiones en el ámbito familiar, no te alteres e intenta solucionar los problemas rápidamente. Riqueza: Conocerás a alguien en el plano laboral que se interesará por lo que realices y te dará su apoyo en lo que le solicites. Bienestar: En esta época podrías sufrir de algún típico malestar de temporada. No tengas miedo, trata de ingerir alimentos que contengan mucha vitamina C.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Hoy pueden plantearse conflictos o deseos insatisfechos, posiblemente debidos a la inseguridad de estos últimos días. Amor: Pasarás momentos de tensión durante la mañana del día de hoy. Te verás arrastrado a disputas innecesarias. Deber ser cuidadoso. Riqueza: Podrás poner en marcha tus planes, tendrás la energía para hacer ahora lo que te propongas. Buen momento para pedir préstamos. Bienestar: El amor no es para cobardes. Tienes que intentarlo todo, sin miedo a fracasar, así que entrégate por completo a esa persona que crees especial.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Quizá te sientas atrapado, desilusionado e inquieto. Levanta ese ánimo, todo pasa, lo que queda es lo que has hecho en la vida. Amor: Las aventuras fugaces pueden hacer peligrar tu matrimonio, deja de lado a las personas que te tientan. Es mucho lo que pierdes. Riqueza: Todo lo económico y lo comercial estará ahora activado. Pero no verás los frutos económicos hasta dentro de lapso medio. Bienestar: Buena época para replantear tus objetivos. Analiza tu situación y encara el presente. Hoy es el día, no ayer ni mañana.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Evita la hipocresía y los malentendidos con quienes están a tu alrededor, porque hoy pueden desembocar en discordias. Amor: Durante la jornada de hoy encontrarás una afinidad impensada con alguien de tu entorno laboral. Desarróllala más. Riqueza: No debes derrochar el dinero, lo necesitarás en breve para invertirlo en cuestiones necesarias. Alguien te hará una propuesta. Bienestar: Si te sientes frustrado por no haber intentado cumplir tu sueño, busca a esos viejos amigos y quizás puedan recuperar el tiempo perdido.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Lo más importante es que actúes con naturalidad y seas tú mismo. No es bueno aparentar ser quien no eres para agradar. Amor: Elige pedir comida en algún lugar que realmente te guste y organiza una cena virtual con tu pareja, o esa persona especial que tanto te gusta. Riqueza: En el último período has estado distante. No descuides tu trabajo. Préstale más interés para evitar reclamos. Bienestar: Debido al cambio de clima tu salud puede verse afectada por alergias y enfermedades de carácter respiratorio.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Hay muchas cosas positivas que están a tu alrededor, es cuestión de saber mirar y darte cuenta cuáles son. Amor: Te seguirán preocupando los asuntos afectivos porque aún no ves claro el camino a tomar. Piensa las cosas con calma. Riqueza: Se avecinan cambios en tu entorno laboral, aunque no serán muy beneficiosos para ti. Trata de evolucionar. Bienestar: Tendrás que realizar una vida sana y en contacto con la naturaleza para relajarte, evitar las tensiones y mantener su buena salud.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Entrarás en un periodo de transformación general, aunque este se notará más en el plano intelectual, que emocional. Amor: Estarás necesitando afectos y cariño, pero es recomendable que vayas de a poco y evitarás posibles equivocaciones. Riqueza: Presta más atención a los pequeños detalles, ya que son ellos lo que te brindarán estabilidad en tu trabajo. Bienestar: Deberás cuidarte de los problemas gástricos generalmente ocasionados por distintos desórdenes alimenticios en los que incurres.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Te buscarán el punto para hacerte salir fuera de control, no les des el gusto. Muéstrate tal cual eres y mantén siempre la calma. Amor: Se acerca un período en donde reinará la inestabilidad, ten en cuenta que a todos les sucede. Soluciónalo de inmediato. Riqueza: Gastos desmesurados los cuales fueron hechos sin mucho razonamiento te ponen en peligro de inestabilidad. Sé precavido. Bienestar: Tendrás que dedicarte un poco más al ocio para compensar el agotamiento físico e intelectual que estás sufriendo durante este período.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Las noticias que recibas hoy te parecerán inciertas al principio, pero la noticia siguiente lo aclarará. Amor: Descubrirás que un amigo te observa con una mirada distinta, no te resistas a la intervención de Cupido, dale la oportunidad. Riqueza: Es tarde para tentaciones. Ahora que has avizorado un futuro mejor, tu jefe intentará retenerte con varias propuestas. Bienestar: Todo lo que digas y lo que hagas tendrá una fuerte influencia en tu entorno, tanto para bien como para mal. Piensa bien antes de hablar.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Si te obligan a cargar con responsabilidades excesivas, piénsalo dos veces, puede ser demasiado para ti. No te sobre exijas. Amor: Tiempos de placer, perfecto para afianzar una relación que a veces no parece estable. Tendrás ganas de comprometerte en serio. Riqueza: Es posible que las cosas económicas se retrasen, así que tendrás que practicar la paciencia si no quieres desesperarte. Bienestar: Tienes que ser lo más objetivo posible respecto a tu salud. Cuídate y evita las imprudencias, conseguirás una vida más saludable.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Trata de hacer uso de tu capacidad de comunicación, no siempre es recomendable discutir sin ningún sentido y por pequeñeces. Amor: No es el mejor momento ni la situación correcta para expresar tus verdaderas intenciones. Ten un poco de cautela. Riqueza: Comenzarás un nuevo ciclo profesional y en tus relaciones sociales, que pueden llegar a ser muy importantes. Bienestar: Podrás dejar, finalmente, esos hábitos dañinos que siempre has querido abandonar y no sabías cómo hacer para lograrlo.