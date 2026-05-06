Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este miércoles 6 de mayo 2026.-

Dólar hoy: en la apertura de este miércoles 6 de mayo 2026, el escenario cambiario en Argentina se mantiene en una senda de previsibilidad técnica. Bajo la supervisión del Banco Central (BCRA), las cotizaciones operan con ajustes mínimos que acompañan la estrategia de anclaje nominal para contener las expectativas de precios.

En este contexto, el dólar oficial sigue siendo el referente para el comercio exterior, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL reflejan una dinámica de equilibrio entre la oferta privada y la demanda de dolarización de carteras en el mercado de capitales.

Dólar hoy: cotización del dólar oficial este miércoles 6 de mayo 2026

En el inicio de este miércoles 6 de mayo 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación a:

$1.370 para la compra.

$1.420 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este miércoles 6 de mayo 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1360 1410 Banco Nación 1370 1420 Banco ICBC 1360 1420 Banco BBVA 1370 1420 Banco Supervielle 1371 1421 Banco Ciudad de Bs As 1360 1420 Banco Patagonia 1380 1430 Banco Hipotecario 1375 1415 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1375 1425 Banco Macro 1360 1420 Banco Piano 1375 1435 Banco BPN 1360 1430

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: miércoles 6 de mayo 2026

El dólar oficial inicia la jornada en las pizarras del Banco Nación (BNA) a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. Este movimiento representa un ajuste marginal que confirma el ritmo de microdevaluaciones programadas para mayo 2026.

Por su parte, el dólar tarjeta —referencia para el pago de servicios digitales y consumos en moneda extranjera— se posiciona en los:

$1.839,5.

Según los informes diarios del BNA, esta estabilidad del dólar oficial permite dar certidumbre a los contratos mayoristas y a los usuarios del sistema financiero.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: miércoles 6 de mayo 2026

En el ámbito bursátil, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza esta mañana a:

$1.430, manteniendo una brecha técnica reducida respecto a la cotización minorista.

En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se opera a:

$1.480, funcionando como el principal canal para el flujo de capitales corporativos.

La estabilidad observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL durante esta mitad de semana es atribuida por especialistas a la absorción de liquidez que realiza el Tesoro y a la firmeza de las tasas de interés reales positivas.

El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: miércoles 6 de mayo 2026

En el circuito informal de la City porteña, el dólar blue arranca el miércoles 6 de mayo 2026 a:

$1.385 para la compra.

$1.405 para la venta.

Al compararlo con el dólar oficial para la venta, se observa que la brecha cambiaria continúa en niveles históricamente bajos, incluso por debajo de la paridad en algunas plazas del país.

Al igual que el dólar MEP, el mercado informal muestra un volumen de operaciones acotado, lo que sugiere una migración de los ahorristas hacia instrumentos legales y una ausencia de presiones devaluatorias de corto plazo.