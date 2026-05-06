Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este miércoles 6 de mayo 2026
El mercado financiero analiza la estabilidad del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en una rueda marcada por la acumulación de reservas. Repasamos las cotizaciones del Banco Nación y la brecha cambiaria.
Dólar hoy: en la apertura de este miércoles 6 de mayo 2026, el escenario cambiario en Argentina se mantiene en una senda de previsibilidad técnica. Bajo la supervisión del Banco Central (BCRA), las cotizaciones operan con ajustes mínimos que acompañan la estrategia de anclaje nominal para contener las expectativas de precios.
En este contexto, el dólar oficial sigue siendo el referente para el comercio exterior, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL reflejan una dinámica de equilibrio entre la oferta privada y la demanda de dolarización de carteras en el mercado de capitales.
Dólar hoy: cotización del dólar oficial este miércoles 6 de mayo 2026
En el inicio de este miércoles 6 de mayo 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación a:
- $1.370 para la compra.
- $1.420 para la venta.
Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este miércoles 6 de mayo 2026
En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1360
|1410
|Banco Nación
|1370
|1420
|Banco ICBC
|1360
|1420
|Banco BBVA
|1370
|1420
|Banco Supervielle
|1371
|1421
|Banco Ciudad de Bs As
|1360
|1420
|Banco Patagonia
|1380
|1430
|Banco Hipotecario
|1375
|1415
|Banco Santander
|1370
|1420
|Banco Credicoop
|1375
|1425
|Banco Macro
|1360
|1420
|Banco Piano
|1375
|1435
|Banco BPN
|1360
|1430
Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: miércoles 6 de mayo 2026
El dólar oficial inicia la jornada en las pizarras del Banco Nación (BNA) a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. Este movimiento representa un ajuste marginal que confirma el ritmo de microdevaluaciones programadas para mayo 2026.
Por su parte, el dólar tarjeta —referencia para el pago de servicios digitales y consumos en moneda extranjera— se posiciona en los:
$1.839,5.
Según los informes diarios del BNA, esta estabilidad del dólar oficial permite dar certidumbre a los contratos mayoristas y a los usuarios del sistema financiero.
Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: miércoles 6 de mayo 2026
En el ámbito bursátil, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza esta mañana a:
- $1.430, manteniendo una brecha técnica reducida respecto a la cotización minorista.
En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se opera a:
- $1.480, funcionando como el principal canal para el flujo de capitales corporativos.
La estabilidad observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL durante esta mitad de semana es atribuida por especialistas a la absorción de liquidez que realiza el Tesoro y a la firmeza de las tasas de interés reales positivas.
El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: miércoles 6 de mayo 2026
En el circuito informal de la City porteña, el dólar blue arranca el miércoles 6 de mayo 2026 a:
- $1.385 para la compra.
- $1.405 para la venta.
Al compararlo con el dólar oficial para la venta, se observa que la brecha cambiaria continúa en niveles históricamente bajos, incluso por debajo de la paridad en algunas plazas del país.
Al igual que el dólar MEP, el mercado informal muestra un volumen de operaciones acotado, lo que sugiere una migración de los ahorristas hacia instrumentos legales y una ausencia de presiones devaluatorias de corto plazo.
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