Horóscopo: las predicciones de El Niño Prodigio para la segunda semana de noviembre 2025

El astrólogo y vidente Víctor Florencio, conocido como El Niño Prodigio, presentó su horóscopo semanal con las claves para que cada signo aproveche las energías disponibles del lunes 10 al domingo 16 de noviembre de 2025.

Originario de República Dominicana y criado en Nueva York, Florencio descubrió su don a los siete años y hoy es referente en astrología y sanación espiritual, con millones de seguidores en redes sociales y medios.

Predicciones del Niño Prodigio para la segunda semana de noviembre 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Semana de determinación. El Universo te impulsa a tomar las riendas de tu vida. Nuevos caminos se abren, pero tendrás que actuar con prudencia. Amor: alguien de tu entorno podría confesarte sentimientos. Ritual: encendé una vela roja el martes y pedí claridad para tus decisiones.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Energía de abundancia. El Niño Prodigio dice que tus esfuerzos empezarán a dar frutos. Todo lo que siembres ahora, florecerá pronto. Amor: momentos de ternura y estabilidad emocional. Ritual: colocá tres monedas doradas debajo de tu almohada el viernes para atraer prosperidad.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Movimiento y revelaciones. Recibirás noticias que te ayudarán a tomar una decisión importante. Es momento de decir tu verdad. Amor: evitá los enredos y hablá desde el corazón. Ritual: escribí tus deseos en un papel y soplá sobre él tres veces para que el viento los lleve al universo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Curación y renovación. Liberás cargas emocionales del pasado. Te espera una semana de paz si soltás lo que no te deja avanzar. Amor: los vínculos se fortalecen con sinceridad y escucha. Ritual: bañate con agua y sal marina el domingo para limpiar energías viejas.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Brillo y liderazgo. El Niño Prodigio predice una semana de reconocimientos. No te escondas, mostrales al mundo tu luz. Amor: una relación se enciende con pasión renovada. Ritual: encendé una vela dorada y afirmá: “Mi luz atrae todo lo que es para mí”.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Armonía y orden. Organizarás tus prioridades y te sentirás más tranquilo. En lo laboral, una propuesta puede traerte estabilidad. Amor: el diálogo sincero mejora la relación. Ritual: colocá una ramita de romero en tu escritorio para atraer claridad mental.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Semana de equilibrio. Te reencontrás con tu paz interior y tu encanto natural. Personas importantes se acercan con buenas intenciones. Amor: nuevas oportunidades románticas se abren si dejás el pasado atrás. Ritual: encendé incienso de lavanda y repetí: “El amor fluye con armonía en mi vida”.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Transformación profunda. El Niño Prodigio anuncia cambios que te llevarán a una versión más fuerte de vos mismo. Amor: pasiones intensas, pero también posibilidad de reconciliación. Ritual: escribí lo que querés dejar atrás y quémalo con cuidado, visualizando tu renacimiento.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Expansión y buenas noticias. Tus planes avanzan y el optimismo te abre puertas. Viajes o propuestas laborales pueden concretarse. Amor: alegría y conexión con alguien que comparte tu energía. Ritual: colocá una piedra amatista bajo la almohada para atraer sueños reveladores.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Avance constante. El Niño Prodigio ve crecimiento profesional y estabilidad material. Tus esfuerzos no pasan desapercibidos. Amor: confianza y apoyo mutuo fortalecen el vínculo. Ritual: encendé una vela marrón y pedí firmeza para alcanzar tus metas.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Ideas y apertura. Esta semana, el Universo te empuja a innovar y romper esquemas. Escuchá tu intuición, no temas ser diferente. Amor: sorpresas agradables y encuentros que despiertan emociones. Ritual: poné agua en un cuenco con pétalos azules para atraer inspiración.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad y conexión espiritual. Semana ideal para meditar, escribir o reconectarte con tu propósito. Amor: unión emocional y ternura. Ritual: encendé una vela blanca y pedí guía a tus ángeles para seguir el camino correcto.

