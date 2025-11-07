Llega el último Mercurio retrógrado del año: signos bajo alerta
El planeta de la comunicación se prepara para su última retrogradación de 2025, y con él reaparecen las demoras, las revisiones pendientes y esas conversaciones que preferíamos no retomar. Según los calendarios astrológicos, las fechas clave son las siguientes: la sombra previa (pre-retrogrado) inicia el 21 de octubre, la estación retrógrada ocurre el 9 de noviembre a 6° de Sagitario, luego el planeta ingresa en Escorpio el 18 de noviembre y se vuelve directo el 29 de noviembre a 20° de Escorpio. La sombra post-retrogrado se extiende hasta el 16 de diciembre.
¿Qué significa para esta vez?
- La retrogradación arranca en el signo de Sagitario, relacionado con creencias, visiones de mundo, expansión, viajes. Luego se adentra en Escorpio, que remite a profundidad, transformación, lo oculto, la emoción intensa.
- En la práctica: lo que hacía “automáticamente” puede pedir revisión; las certezas se vuelven preguntas; viejos temas pueden reaparecer para resolverse o sanarse.
¿Cuáles podrían ser los más afectados? (y por qué)
Aquí cuatro signos que podrían sentir mayor impacto, con razón astrológica:
- Sagitario: Mercurio retrógrado arranca en tu signo; eso intensifica la necesidad de revisar qué estás comunicando, qué creencias sostienes y qué voces requieren un filtro más consciente.
- Escorpio: Al entrar Mercurio en tu signo, el foco se profundiza aún más: conversaciones no dichas, emociones contenidas, temas ocultos pueden emerger con fuerza.
- Géminis (y también otros signos con Géminis en zona sensible): Al ser gobernado por Mercurio, cada retrógrado lo toca de modo especial. Hay ralentización mental, necesidad de replantear la mente que corre.
- Tauro: Si tomamos en cuenta la zona de recursos compartidos, vínculos y deudas —que en Escorpio se activan—, este signo podría ver revisiones importantes en esos terrenos.
Fechas clave actualizadas
- 21 octubre 2025: inicia la sombra previa (pre-retrogrado) en 20° de Escorpio.
- 9 noviembre 2025: Mercurio se pone retrógrado a 6° de Sagitario.
- 18 noviembre 2025: con el retroceso, Mercurio vuelve a Escorpio.
- 29 noviembre 2025: Estación directa en 20° de Escorpio.
- 16 diciembre 2025: termina la sombra post-retrogrado al cruzar los 6° de Sagitario.
Cómo afecta a cada signo
Sagitario
El retroceso de Mercurio ocurre inicialmente en tu signo y pone bajo revisión tus ideas, proyectos y discursos. Es un tiempo para frenar y preguntarte si lo que comunicás realmente representa quién sos hoy. Hasta el 18, evitá decisiones apresuradas; cuando el planeta entre en Escorpio, te pedirá introspección y autenticidad.
Escorpio
A partir del 18 de noviembre, el tránsito se instala en tu signo, iluminando verdades internas y conversaciones que habías evitado. Lo que callaste o postergaste necesita expresarse. Ideal para terapia, escritura o liberar emociones retenidas.
Géminis
Tu regente entra en retroceso, y eso se nota. La mente puede sentirse sobrecargada o dispersa. Revisá tus vínculos y proyectos laborales antes de avanzar. Las demoras no son retrocesos, sino pausas necesarias para reorganizarte.
Tauro
Mercurio activa temas financieros, herencias, contratos o acuerdos compartidos. Es momento de mirar con lupa lo que firmás. En lo emocional, la retrogradación en Escorpio te invita a sanar vínculos y dejar atrás relaciones de control o dependencia.
Aries
Los primeros días pueden traer confusión sobre viajes, estudios o planes futuros. Más adelante, el tránsito en Escorpio te pide revisar deudas, acuerdos y compromisos. Todo lo que parecía una traba puede ser una oportunidad para ordenar tu energía.
Cáncer
Mercurio afecta primero tu rutina y tu entorno laboral. Podés sentir que nada fluye al ritmo que querés. Luego, al retroceder en Escorpio, se reactivan temas del corazón: amores pasados o pasiones dormidas podrían volver a tocar tu puerta.
Leo
Al inicio, el foco está en tus proyectos creativos o amorosos: lo que parecía firme puede necesitar ajustes. Desde el 18, la atención pasa a tu hogar y vínculos familiares. Evitá reacciones impulsivas: lo emocional está más sensible de lo habitual.
Virgo
Tu regente retrograda en la zona del hogar y las raíces, moviendo temas del pasado que aún pedían resolución. Cuando vuelva a Escorpio, te impulsa a replantear cómo comunicás tus ideas. Paciencia y silencio estratégico serán tus mejores aliados.
Libra
Los primeros días pueden traer trabas en la comunicación, retrasos en viajes cortos o malentendidos con pares. Luego, en Escorpio, el foco pasa a lo económico: cómo valorás tu tiempo, tu trabajo y tus recursos. Evitá gastos innecesarios.
Capricornio
Mercurio retrograda primero en tu zona inconsciente, por lo que podrías sentirte más introspectivo. A partir del 18, la energía se mueve hacia tus amistades y grupos de trabajo: relaciones que creías estables pueden mostrar su verdadera cara.
Acuario
El tránsito comienza moviendo amistades y proyectos colectivos. Podés sentir nostalgia por personas del pasado o confusión respecto a metas compartidas. Cuando el planeta retroceda a Escorpio, el impacto será profesional: reorganizá tus prioridades.
Piscis
Mercurio inicia su retrogradación en tu zona profesional y pública, trayendo demoras o cambios de rumbo en proyectos. Al retroceder a Escorpio, se abre una etapa ideal para revisar creencias, estudiar o planificar viajes con más conciencia.
Un tiempo para sanar desde la palabra
Aunque los retrógrados de Mercurio suelen asociarse con “caos” o “retrasos”, este cierre de año propone una alquimia entre mente y emoción.
Sagitario impulsa a revisar creencias y verdades personales, mientras que Escorpio enseña a comunicar desde lo profundo.
El mensaje es claro: no todo lo que se detiene es pérdida; a veces, el silencio es la pausa necesaria antes de la claridad.
