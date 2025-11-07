Llega el último Mercurio retrógrado del año: signos bajo alerta

El planeta de la comunicación se prepara para su última retrogradación de 2025, y con él reaparecen las demoras, las revisiones pendientes y esas conversaciones que preferíamos no retomar. Según los calendarios astrológicos, las fechas clave son las siguientes: la sombra previa (pre-retrogrado) inicia el 21 de octubre, la estación retrógrada ocurre el 9 de noviembre a 6° de Sagitario, luego el planeta ingresa en Escorpio el 18 de noviembre y se vuelve directo el 29 de noviembre a 20° de Escorpio. La sombra post-retrogrado se extiende hasta el 16 de diciembre.

¿Qué significa para esta vez?

La retrogradación arranca en el signo de Sagitario , relacionado con creencias, visiones de mundo, expansión, viajes. Luego se adentra en Escorpio , que remite a profundidad, transformación, lo oculto, la emoción intensa.

, relacionado con creencias, visiones de mundo, expansión, viajes. Luego se adentra en , que remite a profundidad, transformación, lo oculto, la emoción intensa. En la práctica: lo que hacía “automáticamente” puede pedir revisión; las certezas se vuelven preguntas; viejos temas pueden reaparecer para resolverse o sanarse.

¿Cuáles podrían ser los más afectados? (y por qué)

Aquí cuatro signos que podrían sentir mayor impacto, con razón astrológica:

Sagitario : Mercurio retrógrado arranca en tu signo; eso intensifica la necesidad de revisar qué estás comunicando, qué creencias sostienes y qué voces requieren un filtro más consciente.

: Mercurio retrógrado arranca en tu signo; eso intensifica la necesidad de revisar qué estás comunicando, qué creencias sostienes y qué voces requieren un filtro más consciente. Escorpio : Al entrar Mercurio en tu signo, el foco se profundiza aún más: conversaciones no dichas, emociones contenidas, temas ocultos pueden emerger con fuerza.

: Al entrar Mercurio en tu signo, el foco se profundiza aún más: conversaciones no dichas, emociones contenidas, temas ocultos pueden emerger con fuerza. Géminis (y también otros signos con Géminis en zona sensible): Al ser gobernado por Mercurio, cada retrógrado lo toca de modo especial. Hay ralentización mental, necesidad de replantear la mente que corre.

(y también otros signos con Géminis en zona sensible): Al ser gobernado por Mercurio, cada retrógrado lo toca de modo especial. Hay ralentización mental, necesidad de replantear la mente que corre. Tauro: Si tomamos en cuenta la zona de recursos compartidos, vínculos y deudas —que en Escorpio se activan—, este signo podría ver revisiones importantes en esos terrenos.

Fechas clave actualizadas

21 octubre 2025: inicia la sombra previa (pre-retrogrado) en 20° de Escorpio.

9 noviembre 2025: Mercurio se pone retrógrado a 6° de Sagitario.

18 noviembre 2025: con el retroceso, Mercurio vuelve a Escorpio.

29 noviembre 2025: Estación directa en 20° de Escorpio.

16 diciembre 2025: termina la sombra post-retrogrado al cruzar los 6° de Sagitario.

Cómo afecta a cada signo

Sagitario

El retroceso de Mercurio ocurre inicialmente en tu signo y pone bajo revisión tus ideas, proyectos y discursos. Es un tiempo para frenar y preguntarte si lo que comunicás realmente representa quién sos hoy. Hasta el 18, evitá decisiones apresuradas; cuando el planeta entre en Escorpio, te pedirá introspección y autenticidad.

Escorpio

A partir del 18 de noviembre, el tránsito se instala en tu signo, iluminando verdades internas y conversaciones que habías evitado. Lo que callaste o postergaste necesita expresarse. Ideal para terapia, escritura o liberar emociones retenidas.

Géminis

Tu regente entra en retroceso, y eso se nota. La mente puede sentirse sobrecargada o dispersa. Revisá tus vínculos y proyectos laborales antes de avanzar. Las demoras no son retrocesos, sino pausas necesarias para reorganizarte.

Tauro

Mercurio activa temas financieros, herencias, contratos o acuerdos compartidos. Es momento de mirar con lupa lo que firmás. En lo emocional, la retrogradación en Escorpio te invita a sanar vínculos y dejar atrás relaciones de control o dependencia.

Aries

Los primeros días pueden traer confusión sobre viajes, estudios o planes futuros. Más adelante, el tránsito en Escorpio te pide revisar deudas, acuerdos y compromisos. Todo lo que parecía una traba puede ser una oportunidad para ordenar tu energía.

Cáncer

Mercurio afecta primero tu rutina y tu entorno laboral. Podés sentir que nada fluye al ritmo que querés. Luego, al retroceder en Escorpio, se reactivan temas del corazón: amores pasados o pasiones dormidas podrían volver a tocar tu puerta.

Leo

Al inicio, el foco está en tus proyectos creativos o amorosos: lo que parecía firme puede necesitar ajustes. Desde el 18, la atención pasa a tu hogar y vínculos familiares. Evitá reacciones impulsivas: lo emocional está más sensible de lo habitual.

Virgo

Tu regente retrograda en la zona del hogar y las raíces, moviendo temas del pasado que aún pedían resolución. Cuando vuelva a Escorpio, te impulsa a replantear cómo comunicás tus ideas. Paciencia y silencio estratégico serán tus mejores aliados.

Libra

Los primeros días pueden traer trabas en la comunicación, retrasos en viajes cortos o malentendidos con pares. Luego, en Escorpio, el foco pasa a lo económico: cómo valorás tu tiempo, tu trabajo y tus recursos. Evitá gastos innecesarios.

Capricornio

Mercurio retrograda primero en tu zona inconsciente, por lo que podrías sentirte más introspectivo. A partir del 18, la energía se mueve hacia tus amistades y grupos de trabajo: relaciones que creías estables pueden mostrar su verdadera cara.

Acuario

El tránsito comienza moviendo amistades y proyectos colectivos. Podés sentir nostalgia por personas del pasado o confusión respecto a metas compartidas. Cuando el planeta retroceda a Escorpio, el impacto será profesional: reorganizá tus prioridades.

Piscis

Mercurio inicia su retrogradación en tu zona profesional y pública, trayendo demoras o cambios de rumbo en proyectos. Al retroceder a Escorpio, se abre una etapa ideal para revisar creencias, estudiar o planificar viajes con más conciencia.

Un tiempo para sanar desde la palabra

Aunque los retrógrados de Mercurio suelen asociarse con “caos” o “retrasos”, este cierre de año propone una alquimia entre mente y emoción.

Sagitario impulsa a revisar creencias y verdades personales, mientras que Escorpio enseña a comunicar desde lo profundo.

El mensaje es claro: no todo lo que se detiene es pérdida; a veces, el silencio es la pausa necesaria antes de la claridad.